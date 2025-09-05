Co viděl Putin v Pekingu, o tom může jeho armáda leda tak snít

A Vladimir Putin mezitím tráví čas v Číně. Nejprve se zúčastnil zasedání Šanghajské organizace pro spolupráci a poté i vojenské přehlídky v Pekingu. A zjevně si to tam pořádně užil. Uviděl zbraně, o kterých jeho armáda může leda tak snít. Jednal s řadou státníků, kteří se nestyděli oslavit asijský konec druhé světové války ve společnosti autokratů. Mezi nimi byl i slovenský premiér Robert Fico.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
V novém díle podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just hovořil o atentátu na Parubije, významu Šanghajské organizace pro spolupráci a také o počátcích soudobých vztahů mezi Ruskem a Čínou.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
Předchozí díly podcastu najdete zde.