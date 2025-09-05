Zahraničí

Co viděl Putin v Pekingu, o tom může jeho armáda leda tak snít

před 2 hodinami
O víkendu Ukrajinou otřásla politická vražda. Ve Lvově byl zastřelen Andrij Parubij, nacionalista, někdejší předseda ukrajinského parlamentu a také jeden z mužů, který se zasloužil o novou postmajdanovskou Ukrajinu. Pravděpodobně se stal obětí hybridní války na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu.
Slovenský premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimir Putin při setkání v Pekingu. | Foto: Reuters

A Vladimir Putin mezitím tráví čas v Číně. Nejprve se zúčastnil zasedání Šanghajské organizace pro spolupráci a poté i vojenské přehlídky v Pekingu. A zjevně si to tam pořádně užil. Uviděl zbraně, o kterých jeho armáda může leda tak snít. Jednal s řadou státníků, kteří se nestyděli oslavit asijský konec druhé světové války ve společnosti autokratů. Mezi nimi byl i slovenský premiér Robert Fico.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

V novém díle podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just hovořil o atentátu na Parubije, významu Šanghajské organizace pro spolupráci a také o počátcích soudobých vztahů mezi Ruskem a Čínou.

Podcast Kaviárové tousty

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

