V polském zájmu není vydat obviněného z poškození Nord Streamu, řekl Tusk

před 2 hodinami
Není v polském zájmu vydat do Německa Ukrajince obviněného z vyhození plynovodu Nord Stream 2 do povětří, prohlásil polský premiér Donald Tusk. Nicméně připustil, že rozhodnutí náleží polskému soudu, který rozhoduje o německé žádosti o vydání a který na podezřelého uvalil vazbu. Podle premiéra problémem nebylo poškození, ale postavení plynovodu.
Archivní snímek z doby dokončování podmořské části plynovodu Nord Stream.
Archivní snímek z doby dokončování podmořské části plynovodu Nord Stream. | Foto: Reuters

Z útoku na plynovody, které přiváděly zemní plyn z Rusko po dně Baltu, je podezřelý Volodymyr Z., který byl na konci září zatčen poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem.

"Problémem Evropy, Ukrajiny, Litvy, Polska není vyhození Nord Stream 2 do povětří, ale jen to, že jej postavili," prohlásil Tusk podle listu Rzeczpospolita. "Rusko postavilo Nord Stream 2 proti životním zájmům celé Evropy," zdůraznil a připomněl, že proti stavbě plynovodu se stavěly všechny polské vlády.

"Z našeho hlediska jedinými osobami, které by se v případě Nord Stream 2 měly stydět a mlčet, jsou osoby, které rozhodly o postavení Nord Stream 2," řekl premiér s tím, že tento postoj před časem vysvětlil jak předchozímu německému kancléři, tak ukrajinskému prezidentovi. "Pokud jde o zadrženého ukrajinského občana (…), v zájmu Polska i v zájmu obyčejné slušnosti a spravedlnosti určitě není jej obvinit, ani jej vydat do rukou jiného státu," prohlásil.

Premiér připustil, že netuší, proč se Volodymyr Z. vrátil do Polska, přestože věděl, že byl na něj vydán evropský zatykač.

Rzeczpospolita připomněla, že během loňské návštěvy tehdejšího kancléře Olafa Scholze se jasně ukázalo, že Varšava nechce pomoci Berlínu při zadržení podezřelého Volodymyra Z. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski se nechal slyšet, že byl připraven poskytnout Ukrajinci azyl a vyznamenat jej. K tomu ale nedošlo, Volodymyr Z. odjel z Polska loni 6. července autem s diplomatickou registrační značkou, které řídil vojenský přidělenec. Polska prokuratura tvrdila, že evropský zatykač dostala až po Ukrajincově odjezdu. Němci podezírají, že Poláci podezřelého varovali.

Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly poškozeny při sérii explozí v září 2022, tedy sedm měsíců poté, co ruská vojska napadla sousední Ukrajinu. Výbuchy zničily tři ze čtyř potrubí plynovodů, které se staly symbolem závislosti Německa na ruském plynu.

Letos v srpnu italská policie zatkla Ukrajince podezřelého z toho, že útok na Nord Stream koordinoval. Italský soud v polovině září rozhodl, že muže, označovaného v médiích jako Serhij K., vydá do Německa.

 
