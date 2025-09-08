Rusové prvně trefili strategickou budovu v Kyjevě. "Přitvrďte," tlačí Západ premiérka

"Takové zabíjení nyní, kdy už mohla začít skutečná diplomacie, je úmyslným zločinem a pokusem o prodloužení války," napsal k ruskému útoku na ukrajinskou vládní budovu prezident Volodymyr Zelenskyj na Telegramu. "Ve Washingtonu bylo nejednou řečeno, že za odmítnutí rozhovorů budou následovat sankce. Musíme implementovat vše, na čem jsme se dohodli v Paříži," doplnil dále lídr země, která se už déle než tři a půl roku brání plnohodnotné invazi Ruska.
Novináři se na útok v neděli zeptali také Zelenského amerického protějšku Donalda Trumpa. Ten na otázku, zda je připraven uvalit na Rusko další sankce, odpověděl: "Ano, jsem."
Trumpův ekonomický poradce Kevin Hassett pak v televizi CBS News řekl, že ruský útok na Kyjev pokládá za velké zklamání ze strany Kremlu. "Jsem si jistý, že se dnes (v pondělí) a zítra bude hodně mluvit o úrovni sankcí a jejich načasování," naznačil Hassett možnou další americkou reakci.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v neděli poškozené sídlo kabinetu navštívila a zveřejnila videozáznam, na kterém prochází troskami historické budovy, v níž sídlí kanceláře mnoha nejvyšších představitelů země. Hasiči byli u sídla vlády nasazeni celé dopoledne, aby uhasili plameny hořící střechy.
"Obnovíme, co bylo zničeno. Ale ztracené životy nelze obnovit. Rusko nadále terorizuje a vraždí naše lidi každý den," napsala Svyrydenková na sociální síti X s tím, že partneři Ukrajiny musejí zintenzivnit sankce, zejména vůči ruskému ropnému a plynárenskému průmyslu. "A co je nejdůležitější, Ukrajina potřebuje zbraně. Pouze síla může zastavit teror a zabránit Rusku v každodenním zabíjení Ukrajinců," dodala.