Zahraničí

Rusové prvně trefili strategickou budovu v Kyjevě. "Přitvrďte," tlačí Západ premiérka

Rusové prvně trefili strategickou budovu v Kyjevě. "Přitvrďte," tlačí Západ premiérka
Krátce po východu slunce stoupal nad historickou čtvrtí Pečersk hustý kouř z hořícího horního patra hlavní vládní budovy, popsali svědci agentuře Reuters.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková uvedla, že vládní budova byla zasažena poprvé od začátku války, což představuje symbolickou ránu dobře chráněné části Kyjeva.
Ukrajina zaútočila na ropovod Družba v ruské Brjanské oblasti a způsobila na něm „rozsáhlé požáry“, uvedl v neděli na síti Telegram velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi.
Jinde v Kyjevě byly zasaženy obytné domy, jejich obyvatelé se zabalení v přikrývkách shromažďovali v ulicích a sledovali způsobené škody, zatímco hasiči bojovali s plameny. Zobrazit 11 fotografií
Foto: ČTK
Jan Bezucha Jaroslav Synčák Jan Bezucha, Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Rusko provedlo na konci víkendu svůj dosud největší letecký útok na Ukrajinu. Během něj agresor zasáhl i horní patro hlavní vládní budovy v Kyjevě. Při útoku bylo nasazeno více než 800 dronů Šáhed a 13 raket, přičemž část z nich byla sestřelena. Ukrajina už dříve zaútočila na ropovod Družba v Rusku, což podle velitele dronových jednotek Roberta Brovdiho způsobilo rozsáhlé požáry.

"Takové zabíjení nyní, kdy už mohla začít skutečná diplomacie, je úmyslným zločinem a pokusem o prodloužení války," napsal k ruskému útoku na ukrajinskou vládní budovu prezident Volodymyr Zelenskyj na Telegramu. "Ve Washingtonu bylo nejednou řečeno, že za odmítnutí rozhovorů budou následovat sankce. Musíme implementovat vše, na čem jsme se dohodli v Paříži," doplnil dále lídr země, která se už déle než tři a půl roku brání plnohodnotné invazi Ruska.

Související

"Tento text napsal zahraniční agent." Právník se soudil s Putinovou tajnou službou

Maxim Oleničev Ruský právník

Novináři se na útok v neděli zeptali také Zelenského amerického protějšku Donalda Trumpa. Ten na otázku, zda je připraven uvalit na Rusko další sankce, odpověděl: "Ano, jsem."

Trumpův ekonomický poradce Kevin Hassett pak v televizi CBS News řekl, že ruský útok na Kyjev pokládá za velké zklamání ze strany Kremlu. "Jsem si jistý, že se dnes (v pondělí) a zítra bude hodně mluvit o úrovni sankcí a jejich načasování," naznačil Hassett možnou další americkou reakci.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v neděli poškozené sídlo kabinetu navštívila a zveřejnila videozáznam, na kterém prochází troskami historické budovy, v níž sídlí kanceláře mnoha nejvyšších představitelů země. Hasiči byli u sídla vlády nasazeni celé dopoledne, aby uhasili plameny hořící střechy.

Související

"Lidstvo mezi válkou a mírem." Přehlídku v Pekingu Trump bedlivě sledoval aspoň v TV

Čína, vojenská přehlídka, Peking. 80. let, 2. světová válka, Putin, Xi, Kim
48 fotografií

"Obnovíme, co bylo zničeno. Ale ztracené životy nelze obnovit. Rusko nadále terorizuje a vraždí naše lidi každý den," napsala Svyrydenková na sociální síti X s tím, že partneři Ukrajiny musejí zintenzivnit sankce, zejména vůči ruskému ropnému a plynárenskému průmyslu. "A co je nejdůležitější, Ukrajina potřebuje zbraně. Pouze síla může zastavit teror a zabránit Rusku v každodenním zabíjení Ukrajinců," dodala.

Prohlédnout si 11 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

V Itálii se loučí s módním návrhářem Armanim, sbohem mu přišlo dát 16 tisíc lidí

V Itálii se loučí s módním návrhářem Armanim, sbohem mu přišlo dát 16 tisíc lidí
12 fotografií

Hrůza v Jeruzalémě. Útočníci nastoupili do autobusu a spustili palbu, šest mrtvých

Hrůza v Jeruzalémě. Útočníci nastoupili do autobusu a spustili palbu, šest mrtvých

Trumpův "zlý muž" pro Rusko zesiluje varování: Tohle se může vymknout kontrole

Trumpův "zlý muž" pro Rusko zesiluje varování: Tohle se může vymknout kontrole
0:42
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Obrazem Ukrajina Rusko válka Kyjev dron ropovod družba Volodymyr Zelenskyj

Právě se děje

před 1 minutou
Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Očekávaná krimi bude na Netflixu k vidění od 12. prosince 2025. Podívejte se na fotografie a teaser trailer hvězdně obsazeného filmu.
před 2 minutami

Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi

Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi
Prohlédnout si 18 fotografií
Vyšehrad díky své historické autentičnosti a charakteristickému parnímu pohonu představuje unikátní klenot mezi plavidly.
Výstava na palubě nabízí expozici věnovanou historii lodní dopravy i pohled do její budoucnosti.
před 2 minutami

Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory

Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory
Prohlédnout si 26 fotografií
Renault ukázal na mnichovském autosalonu šestou generaci Clia, která prošla výraznou designovou proměnou.
Především přední část je výrazně ostřeji řezaná, což ještě na prvních fotkách umocňuje výbava Esprit Alpine.
Aktualizováno před 7 minutami
Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česká republika označila běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za personu non grata, tedy nežádoucí osobu.
před 12 minutami
O krok blíže. Podzemní nádraží na Letišti Václava Havla získalo pravomocné povolení

O krok blíže. Podzemní nádraží na Letišti Václava Havla získalo pravomocné povolení

Podzemní železnice na Letišti Václava Havla získaly klíčové povolení. Jedná se o povolení záměru, což je důležitý krok směrem k samotné stavbě.
před 16 minutami
Autobus - Haaland 1:0. Hvězdný kanonýr utrpěl bizarní zranění, kouč si ale oddechl

Autobus - Haaland 1:0. Hvězdný kanonýr utrpěl bizarní zranění, kouč si ale oddechl

Fotbalistu Manchesteru City trefila dvířka zavazadlového prostoru a rozsekla mu ret.
před 47 minutami
Politická šikana: Voliči ANO mají dva vesmíry a Babiš to ví. K Ukrajině je cynický
41:13

Politická šikana: Voliči ANO mají dva vesmíry a Babiš to ví. K Ukrajině je cynický

Zatímco Babiš mistrně pracuje s náladou voličů, Macinka se Šlachtou zažili rozvodové řízení v přímém přenosu. Poslechněte si podcast Politická šikana.
Další zprávy