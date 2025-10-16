Zelenskyj si jede pro zbraň, která děsí Kreml. "Putinova noční můra," říká expert

Co jsou rakety Tomahawk?
Tomahawky jsou podzvukové řízené střely s bojovou hlavicí o hmotnosti 450 kilogramů, které vyrábí americká společnost RTX. Vyvinuty byly v 70. letech a od té doby patří k nejznámějším zbraním amerického arzenálu. Podle deníku Financial Times stojí jedna střela přibližně 1,7 milionu dolarů.
S doletovou vzdáleností až 2500 km dokážou Tomahawky zasáhnout cíl více než osmkrát dál než raketové systémy ATACMS, které Ukrajině dříve poskytla Bidenova administrativa.
"Velkou předností Tomahawku je velmi sofistikovaný naváděcí systém," vysvětluje pro Aktuálně.cz vojenský analytik Lukáš Visingr.
"Střela dokáže sledovat terén a porovnávat ho s mapou uloženou v paměti. Díky tomu se přesně naviguje i v situaci, kdy není dostupné GPS. Má senzory, které snímají obraz terénu před sebou a porovnávají ho s uloženými daty - tím se autopilot dovede navést přesně na cíl. I kdyby Rusové rušili GPS, Tomahawky by z toho nemusely mít velký problém."
Střely Tomahawk se standardně odpalují z lodí či ponorek, lze je však vypouštět i ze země - což je způsob, který by pravděpodobně zvolila Ukrajina. K tomu by potřebovala speciální pozemní odpalovací systémy, jako je například Typhon Mid-Range Capability Systems americké armády nebo Long-Range Fire Systems námořní pěchoty. Tyto systémy jsou navíc relativně dostupné, jelikož je námořní pěchota již nepoužívá.
Potential Tomahawk targets in Russia— Clash Report (@clashreport) October 16, 2025
If the U.S. sends Tomahawk cruise missiles to Ukraine, nearly 2,000 Russian military sites — including 76 airbases — could fall within range.
Source: ISW pic.twitter.com/506oQsIuSB
Kolik jich Kyjev může získat?
Zatím není jasné, kolik Tomahawků by byly Spojené státy ochotné přes spojence v NATO Ukrajině poskytnout. Lze očekávat, že by šlo o omezený počet, protože Pentagon rakety spotřebovává rychleji, než je stíhá nakupovat.
Od roku 2022 americké ozbrojené síly pořídily 202 nových střel, ale jen od roku 2024 jich proti Hútíúm a Íránu použily nejméně 124. Část zásob může být navíc vyhrazena pro možné operace ve Venezuele.
Podle bývalého úředníka Pentagonu Marka Canciana je ale zásoba i tak dostatečná - v amerických skladech by mělo být více než čtyři tisíce kusů.
Visingr zároveň upozorňuje, že v praxi by dodávka Tomahawků zahrnovala i asistenci ze strany USA: "Šlo by nejen o přenos techniky, ale i o komunikaci, plánování a pravděpodobně i dohled USA nad výběrem cílů. Američané by se tím snažili minimalizovat riziko eskalace."
Proč jsou pro Ukrajinu tak důležité?
Zelenskyj věří, že by Tomahawky umožnily ukrajinským silám zasáhnout ruské vojenské i energetické cíle, které jsou dosud mimo dosah. Takové údery by mohly omezit schopnost Ruska vést rozsáhlé útoky na ukrajinská města a přimět Putina usednout k jednacímu stolu.
"Kdybyste byli ukrajinským plánovačem, hned byste věděli, které dva až tři cíle jsou prioritní - například továrny na výrobu útočných dronů nebo závody vyvíjející rakety," vysvětluje Visingr.
"Pokud by se podařilo zásadně omezit ruskou výrobu dronů a raket, dramaticky by to snížilo jejich schopnost útočit na ukrajinskou infrastrukturu."
Podle Toma Karaka z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) by "lákavými cíli" mohly být i ruské bombardéry zapojené do útoků na civilní a vojenskou infrastrukturu Ukrajiny.
Visingr dodává, že ne vždy se vyplatí používat drahé střely: "Na zapálení rafinerie často stačí malé drony s menší hlavicí. Ale pokud chcete zničit rozsáhlou průmyslovou halu nebo betonovou továrnu, tam už má smysl použít Tomahawk - ideálně salvu z více směrů, aby tlakové vlny působily proti sobě a budovu doslova roztrhaly."
Jaká bude reakce Kremlu?
"Tomahawky patří mezi zbraně, které Sovětům a později Rusům vždy působily největší starosti," říká Visingr. "Mnohé jejich systémy protivzdušné obrany vznikaly právě s ohledem na tento typ střel. Například systém Pancir byl často prezentován jako ‚kladivo na Tomahawky‘. Rusové mají navíc nevýhodu v tom, že je jejich země obrovská - není možné pokrýt celé území protivzdušnou obranou. V takové situaci by se Tomahawky staly pro Kreml skutečnou noční můrou."
Obavy Moskvy se promítají i do její rétoriky. Putin minulý týden varoval, že dodávky Tomahawků by "zničily vznikající pozitivní vývoj" vztahů mezi Washingtonem a Moskvou. Místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv šel ještě dál a pohrozil jadernou odpovědí.
Visingr však připomíná, že pomyslná "červená linie" byla Ukrajinci překročena už mnohokrát - a Kreml se nikdy nezmohl na nic víc než rétorické výhrůžky.