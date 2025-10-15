Tichá síla v Bílém domě roste. Za průlomem stojí nečekaný a vlivný spojenec Ukrajiny

Melania Trumpová oznámila průlom během pátečního vystoupení v Bílém domě. Po třech měsících neveřejných jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se podařilo zorganizovat návrat první skupiny unesených ukrajinských dětí.
"Za posledních 24 hodin se osm dětí vrátilo ke svým rodinám," prohlásila první dáma, obklopená americkými vlajkami. S tím, že jednání o návratu dalších pokračují.
Dopis, který otevřel komunikační kanál
Podle vyjádření Bílého domu začal celý proces už v srpnu, kdy Melania Trumpová napsala Putinovi osobní dopis. V něm vyjádřila znepokojení nad osudem ukrajinských dětí deportovaných z domova. Dopis následně osobně předal její manžel během setkání s ruským prezidentem na Aljašce.
Moskva na něj překvapivě odpověděla, čímž vznikl přímý komunikační kanál mezi první dámou USA a Kremlem. Tento kanál se stal základem pro první konkrétní výsledek - návrat osmi dětí, jejichž identita i okolnosti únosu byly podle první dámy ověřeny americkou vládou. "Každé z těchto dětí prožilo kvůli válce na Ukrajině velmi těžké chvíle," zdůraznila Melania Trumpová.
Podle oficiálních údajů ukrajinské vlády bylo od začátku invaze v únoru 2022 odvlečeno do Ruska nebo na okupovaná území nejméně 19 500 ukrajinských dětí. Domů se jich zatím podařilo vrátit jen zlomek - přibližně 1600. Masové únosy dětí jsou jedním z nejtemnějších aspektů války, za které Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Vladimira Putina a jeho komisařku pro práva dětí Marii Lvovou-Belovou.
Veřejný tlak i soukromé přesvědčování
Melania Trumpová dlouhodobě mluví o potřebě chránit děti zasažené válkou. Její zájem není zcela nový - už dříve se netajila skepsí vůči Putinovým slibům. Podle Donalda Trumpa mu jeho choť často doma připomínala, že zatímco on hovoří o diplomatických průlomech, "na ukrajinská města stále dopadají rakety". I když se sama drží mimo přímou politickou konfrontaci, využívá svůj prostor k tomu, aby téma humanitárních dopadů války zůstávalo ve veřejné debatě.
Zatímco Donald Trump veřejně vyjadřoval frustraci z pomalého postupu v mírových jednáních, jeho žena trpělivě budovala paralelní linii komunikace zaměřenou na konkrétní humanitární případy. Podle jejích slov Rusko signalizovalo ochotu spolupracovat na dalších návratech, včetně mladistvých, kteří byli odvlečeni jako děti a nyní už dosáhli dospělosti.
První dáma s osobní zkušeností železné opony
Melania Trumpová, rozená Melanija Knavsová, pochází ze slovinské Sevnice - malého města v bývalé Jugoslávii. Vyrostla za železnou oponou a dobře si pamatuje atmosféru východního bloku. V 90. letech odešla do Milána a pak do Paříže, kde pracovala jako modelka, a v roce 1996 se přestěhovala do New Yorku. O dva roky později se na večírku seznámila s Donaldem Trumpem. Po sňatku získala americké občanství a stala se matkou jejich syna Barrona.
Její cesta do USA byla předmětem mediální pozornosti. V roce 2001 získala tzv. Einsteinovo vízum, určené lidem s výjimečnými schopnostmi - krok, který vyvolal otázky, zda k jeho udělení nepomohly Trumpovy kontakty. Po naturalizaci přivedla do USA také své rodiče prostřednictvím řetězového přistěhovalectví, systému, který její manžel později veřejně kritizoval.
Humanitární agenda jako mocenský nástroj
Už během Trumpova prvního funkčního období zahájila Melania kampaň BE BEST, zaměřenou na ochranu dětí po celém světě. Letos v lednu stála v čele prosazení zákona Take It Down Act, který zakazuje pomstychtivou pornografii. Její aktivity tak dlouhodobě směřují k budování obrazu první dámy, jež se soustředí na lidské příběhy, nikoli politické spory.
Není proto překvapivé, že právě ona našla způsob, jak s Kremlem komunikovat o otázce, která je pro Moskvu citlivá, ale ne přímo politicky výbušná - osud ukrajinských dětí. Její jednání neprobíhala před televizními kamerami, ale za zavřenými dveřmi, s tichou podporou americké diplomacie.
Melania Trumpová se dlouhodobě drží v pozadí politických střetů svého manžela. Tento poslední krok však ukazuje, že se stává významnou postavou mezinárodních humanitárních snah USA. Tam, kde tvrdá diplomacie ztroskotává, může pomoci osobní příběh a měkčí, avšak cílený přístup. Není jisté, kolik dalších ukrajinských dětí se podaří vrátit. Ale už nyní je zřejmé, že Melania Trumpová našla způsob, jak si vybudovat vlastní vliv.