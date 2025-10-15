Zahraničí

Tichá síla v Bílém domě roste. Za průlomem stojí nečekaný a vlivný spojenec Ukrajiny

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 1 hodinou
Zatímco pozornost světových médií se soustředí především na politiku prezidenta Donalda Trumpa a jeho výroky směrem k Rusku i Ukrajině, v zákulisí se odehrává příběh, který ukazuje rostoucí vliv první dámy Melanie Trumpové. Právě ona sehrála klíčovou roli v tom, že se osm ukrajinských dětí, odvlečených ruskými silami z okupovaných území, mohlo po měsících odloučení znovu shledat se svými rodinami.
Vliv první dámy Melanie Trumpové v Bílém domě sílí. Právě ona sehrála klíčovou roli v návratu na osmi ukrajinských dětí, odvlečených ruskými silami z okupovaných území.
Vliv první dámy Melanie Trumpové v Bílém domě sílí. Právě ona sehrála klíčovou roli v návratu na osmi ukrajinských dětí, odvlečených ruskými silami z okupovaných území. | Foto: ČTK

Melania Trumpová oznámila průlom během pátečního vystoupení v Bílém domě. Po třech měsících neveřejných jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se podařilo zorganizovat návrat první skupiny unesených ukrajinských dětí.

"Za posledních 24 hodin se osm dětí vrátilo ke svým rodinám," prohlásila první dáma, obklopená americkými vlajkami. S tím, že jednání o návratu dalších pokračují.

Dopis, který otevřel komunikační kanál

Související

Trumpova otočka k Ukrajině má háček. Pro Evropu půjde o velký závazek a Kreml to ví

Summit G7
0:32

Podle vyjádření Bílého domu začal celý proces už v srpnu, kdy Melania Trumpová napsala Putinovi osobní dopis. V něm vyjádřila znepokojení nad osudem ukrajinských dětí deportovaných z domova. Dopis následně osobně předal její manžel během setkání s ruským prezidentem na Aljašce.

Moskva na něj překvapivě odpověděla, čímž vznikl přímý komunikační kanál mezi první dámou USA a Kremlem. Tento kanál se stal základem pro první konkrétní výsledek - návrat osmi dětí, jejichž identita i okolnosti únosu byly podle první dámy ověřeny americkou vládou. "Každé z těchto dětí prožilo kvůli válce na Ukrajině velmi těžké chvíle," zdůraznila Melania Trumpová.

Podle oficiálních údajů ukrajinské vlády bylo od začátku invaze v únoru 2022 odvlečeno do Ruska nebo na okupovaná území nejméně 19 500 ukrajinských dětí. Domů se jich zatím podařilo vrátit jen zlomek - přibližně 1600. Masové únosy dětí jsou jedním z nejtemnějších aspektů války, za které Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Vladimira Putina a jeho komisařku pro práva dětí Marii Lvovou-Belovou.

Veřejný tlak i soukromé přesvědčování

Související

Třetina obyvatel jsou Rusové. Teď se děti musí učit místní jazyk, to vyvolává bouři

Lotyšsko, Rusko, jazykový zákon, škola, protest

Melania Trumpová dlouhodobě mluví o potřebě chránit děti zasažené válkou. Její zájem není zcela nový - už dříve se netajila skepsí vůči Putinovým slibům. Podle Donalda Trumpa mu jeho choť často doma připomínala, že zatímco on hovoří o diplomatických průlomech, "na ukrajinská města stále dopadají rakety". I když se sama drží mimo přímou politickou konfrontaci, využívá svůj prostor k tomu, aby téma humanitárních dopadů války zůstávalo ve veřejné debatě.

Zatímco Donald Trump veřejně vyjadřoval frustraci z pomalého postupu v mírových jednáních, jeho žena trpělivě budovala paralelní linii komunikace zaměřenou na konkrétní humanitární případy. Podle jejích slov Rusko signalizovalo ochotu spolupracovat na dalších návratech, včetně mladistvých, kteří byli odvlečeni jako děti a nyní už dosáhli dospělosti.

První dáma s osobní zkušeností železné opony

Melania Trumpová, rozená Melanija Knavsová, pochází ze slovinské Sevnice - malého města v bývalé Jugoslávii. Vyrostla za železnou oponou a dobře si pamatuje atmosféru východního bloku. V 90. letech odešla do Milána a pak do Paříže, kde pracovala jako modelka, a v roce 1996 se přestěhovala do New Yorku. O dva roky později se na večírku seznámila s Donaldem Trumpem. Po sňatku získala americké občanství a stala se matkou jejich syna Barrona.

Její cesta do USA byla předmětem mediální pozornosti. V roce 2001 získala tzv. Einsteinovo vízum, určené lidem s výjimečnými schopnostmi - krok, který vyvolal otázky, zda k jeho udělení nepomohly Trumpovy kontakty. Po naturalizaci přivedla do USA také své rodiče prostřednictvím řetězového přistěhovalectví, systému, který její manžel později veřejně kritizoval.

Humanitární agenda jako mocenský nástroj

Související

Ukrajina má na své straně vlivného a nečekaného spojence, kterému Trump naslouchá

Prezident Donald Trump s manželkou Melanií navštívili Paříž
0:48

Už během Trumpova prvního funkčního období zahájila Melania kampaň BE BEST, zaměřenou na ochranu dětí po celém světě. Letos v lednu stála v čele prosazení zákona Take It Down Act, který zakazuje pomstychtivou pornografii. Její aktivity tak dlouhodobě směřují k budování obrazu první dámy, jež se soustředí na lidské příběhy, nikoli politické spory.

Není proto překvapivé, že právě ona našla způsob, jak s Kremlem komunikovat o otázce, která je pro Moskvu citlivá, ale ne přímo politicky výbušná - osud ukrajinských dětí. Její jednání neprobíhala před televizními kamerami, ale za zavřenými dveřmi, s tichou podporou americké diplomacie.

Melania Trumpová se dlouhodobě drží v pozadí politických střetů svého manžela. Tento poslední krok však ukazuje, že se stává významnou postavou mezinárodních humanitárních snah USA. Tam, kde tvrdá diplomacie ztroskotává, může pomoci osobní příběh a měkčí, avšak cílený přístup. Není jisté, kolik dalších ukrajinských dětí se podaří vrátit. Ale už nyní je zřejmé, že Melania Trumpová našla způsob, jak si vybudovat vlastní vliv.

 
Mohlo by vás zajímat

Červený kříž převzal v Gaze dvě rakve, podle Hamásu jsou v nich těla rukojmích

Červený kříž převzal v Gaze dvě rakve, podle Hamásu jsou v nich těla rukojmích

Trump narazil. Soudkyně prodloužila blokaci jeho plánu vyslat gardu do Portlandu

Trump narazil. Soudkyně prodloužila blokaci jeho plánu vyslat gardu do Portlandu

Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Hegsethovo letadlo nouzově přistálo v Británii, oznámil Pentagon

Hegsethovo letadlo nouzově přistálo v Británii, oznámil Pentagon
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Melania Trumpová Donald Trump Vladimir Putin Ukrajina Rusko válka Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 33 minutami
Červený kříž převzal v Gaze dvě rakve, podle Hamásu jsou v nich těla rukojmích

Červený kříž převzal v Gaze dvě rakve, podle Hamásu jsou v nich těla rukojmích

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac mezitím armádě uložil vypracovat komplexní plán na porážku Hamásu, pokud dojde k obnovení války.
před 47 minutami
Trump narazil. Soudkyně prodloužila blokaci jeho plánu vyslat gardu do Portlandu

Trump narazil. Soudkyně prodloužila blokaci jeho plánu vyslat gardu do Portlandu

Soudkyně mimo jiné konstatovala, že Trumpova charakteristika Portlandu jako válkou zničeného města je "prostě odtržena od skutečnosti".
Aktualizováno před 1 hodinou
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

ŽIVĚ
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Tichá síla v Bílém domě roste. Za průlomem stojí nečekaný a vlivný spojenec Ukrajiny

Tichá síla v Bílém domě roste. Za průlomem stojí nečekaný a vlivný spojenec Ukrajiny

Vliv první dámy Melanie Trumpové sílí. Právě ona sehrála klíčovou roli v osudu osmi ukrajinských dětí, odvlečených ruskými silami z okupovaných území.
před 2 hodinami
Hegsethovo letadlo nouzově přistálo v Británii, oznámil Pentagon

Hegsethovo letadlo nouzově přistálo v Británii, oznámil Pentagon

"Letadlo přistálo podle standardních postupů a všichni na palubě, včetně ministra Hegsetha, jsou v bezpečí," uvedl mluvčí Pentagonu.
před 2 hodinami
Antimonopolní úřad zrušil tendr pražského dopravního podniku na trolejbusy

Antimonopolní úřad zrušil tendr pražského dopravního podniku na trolejbusy

DPP požadoval v tendru u referenčních zakázek určitý průměrný kilometrický nájezd dodaných vozidel, což podle ÚOHS nemůže dodavatel nijak ovlivnit.
před 2 hodinami
Trump lichotil Meloniové, urazil Starmera a dal si "páku" s Macronem

Trump lichotil Meloniové, urazil Starmera a dal si "páku" s Macronem

Donald Trump se ani tentokrát nedržel čtecího zařízení a komentoval například vzhled ostatních lídrů. Videa z jeho projevu baví sociální sítě.
Další zprávy