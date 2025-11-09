Zahraničí

Kreml se obává občanské války. Před Putinovou noční můrou varuje jeho přední analytik

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 4 hodinami
Rusko může čelit riziku vnitřního konfliktu kvůli rostoucímu sociálnímu, ekonomickému a politickému napětí, tvrdí Alexandr Charičev, vedoucí kremelského prezidentského úřadu pro sledování trendů ve společnosti. O závěrech jeho "analýzy" informovala ruská média.
"I dnes bráníme suverenitu, čest a důstojnost našeho rodného Ruska," prohlásil Putin | Video: Reuters

Charičevovo varování se objevilo v článku s názvem "Kdo jsme?" v časopise Gosudarstvo (Stát) publikovaném Ruskou prezidentskou akademií národního hospodářství a veřejné správy (RANEPA). Text přejala řada ruských médií, jako Vedomosti či Agenstvo.

Související

Ministerstvo sexu i styk v práci. Šílenosti Kremlu fungují přesně podle očekávání

putin
1:06

Autor popsal celkem pět hlavních výzev, kterým Rusko čelí. Vedle ztráty politické a kulturní suverenity, úbytku obyvatelstva, eroze důvěry veřejnosti ve vládu, rozpadu politického systému a toho, co popsal jako "dehumanizaci" ruské společnosti, zmínil právě i potenciální občanskou válku. 

"Už jsme si tím prošli nejméně dvakrát v dějinách - v 17. a 20. století. A není důvod se domnívat, že by se to nemohlo opakovat. Příčiny mohou být různé: etnické či náboženské napětí, generační spory nebo konflikty o majetek. Toto riziko - přesněji řečeno výzva a hrozba - je přítomné v každém společenském systému," píše Charičev.

Vyzval proto k podpoře jednotné a solidární společnosti postavené na ideologii "neopouštíme své vlastní občany". Zároveň vyzdvihl připravovaný zákon o vlastenecké výchově, který podle něj bude vyžadovat, aby státní instituce podporovaly tuto kremelskou ideologii.

Ztrátě suverenity země podle něj zabránila válka na Ukrajině. "Ruská elita se soustředila výhradně na to, aby poslala své děti do zahraničí. Pro Rusko se speciální vojenská operace ukázala jako očista," napsal. 

Demografický úpadek, se kterým se země potýká, popsal jako "součást globalistického experimentu a viru šířeného propagací bezdětného LGBTQ životního stylu". Vyzdvihl podporu velkých rodin a produkci mediálního obsahu zaměřeného na domácnosti se třemi či více dětmi. 

V obnovení důvěry ve státní instituce navrhl tzv. meritokratický systém, v němž by vedoucí role zastávali ti nejschopnější jedinci. Systém postavil jako protiváhu tomu, co nazval "dehumanizací" a vyzval k vytvoření "člověka budoucnosti" řídícího se hodnotami, jako je vlastenectví, solidarita a služba.

Charičevův text vyšel krátce poté, co se v zahraničních médiích objevily zprávy o sílících obavách Vladimira Putina a jeho nejbližšího okolí. The Telegraph koncem minulého měsíce napsal, že Kreml ve společnosti se znepokojením sleduje sílící vnitřní napětí a ekonomickou nejistotu, která by mohla přerůst v krajním případě v otevřený převrat.

Tyto obavy se ukázaly jako oprávněné už v roce 2023, kdy se Putinův spojenec Jevgenij Prigožin vydal se svou Wagnerovou skupinou na pochod na Moskvu. Povstání sice skončilo neúspěchem, ale odhalilo hluboké trhliny v ruském mocenském aparátu i absenci jasného Putinova nástupce.

"Rusko není můj nepřítel." Kreml se pokouší u některých Evropanů tvářit přátelsky (celý článek s videem zde)

"Jste naším cílem." Medveděv vyhrožuje evropským zemím preventivním útokem. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

Na Filipíny se řítí supertajfun Fung-wong. Úřady evakuovaly téměř milion obyvatel

Na Filipíny se řítí supertajfun Fung-wong. Úřady evakuovaly téměř milion obyvatel

Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů

Rusové mění tanky k nepoznání. „Postapokalyptické ježky“ nezdolají ani desítky dronů
0:29

Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země

Tornádo částečně vymazalo jihobrazilské město z povrchu Země
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Vladimir Putin Ukrajina Kreml

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

ŽIVĚ
Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 51 minutami
Konec debat a nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Čech zbláznil i hlasatele

Konec debat a nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Čech zbláznil i hlasatele

Kolikrát už ho odepisovali? Kolikrát vyhlašovali, že jeho čas skončil? Tomáš Souček vždy zas a znovu políbí znak West Hamu a vrhne se do války.
před 1 hodinou
Na Filipíny se řítí supertajfun Fung-wong. Úřady evakuovaly téměř milion obyvatel

Na Filipíny se řítí supertajfun Fung-wong. Úřady evakuovaly téměř milion obyvatel

Souostroví, které se potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, může zasáhnout vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu.
před 1 hodinou
Evropa poslepu: poznáte státy jen podle obrysu? Připravte se, je to těžší než se zdá
Infografika

Evropa poslepu: poznáte státy jen podle obrysu? Připravte se, je to těžší než se zdá

Dokážete podle pouhé siluety na mapě rozpoznat všechny evropské státy? Otestujte se v našem kvízu!
před 2 hodinami
Nikdo nemohl stát stranou. Souboj dvou velikánů proměnil šachy v úžasnou show

Nikdo nemohl stát stranou. Souboj dvou velikánů proměnil šachy v úžasnou show

Před čtyřiceti lety se Garry Kasparov stal nejmladším mistrem světa v šachu. Bylo mu 22 let a v dramatickém zápase porazil Anatolije Karpova.
před 3 hodinami
Nejlepší jazyk pro umělou inteligenci? Angličtina se neumístila ani v první pětce

Nejlepší jazyk pro umělou inteligenci? Angličtina se neumístila ani v první pětce

Ne, čeština nevyhrála. Ale předstihla angličtinu i čínštinu, která má ve světě AI obrovský objem dat.
před 3 hodinami
S přerušovaným půstem jsme se mýlili? Mýty a fakta, která vás možná překvapí

S přerušovaným půstem jsme se mýlili? Mýty a fakta, která vás možná překvapí

Co o půstu ukázal nový průzkum? Pochopili jsme tento způsob stravování špatně?
Další zprávy