Blafuje Putin, nebo skutečně došlo na tu pověstnou ruskou červenou linii?

Do médií se dostalo, že Američané nejenže i nadále poskytují zpravodajské informace, ale také pomáhají Ukrajincům koordinovat útoky na ruské rafinerie.
A možná do toho Trump šlápne pořádně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jede do Bílého domu. Půjde si říct o střely s plochou dráhou letu Tomahawk. A také o víc prostředků protivzdušné obrany, protože Moskva stupňuje své útoky na ukrajinskou infrastrukturu.
Z Kremlu zaznívá jasné varování: Tomahawky na Ukrajině mohou spustit jadernou válku. Blafuje Putin? Nebo skutečně je to ta pověstná ruská červená linie?
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
O tom v novém díle podcastu Kaviárové tousty hovořil novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská. Zároveň uzavírají sérii o předních ruských propagandistech.