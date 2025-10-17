Zahraničí

Blafuje Putin, nebo skutečně došlo na tu pověstnou ruskou červenou linii?

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 1 hodinou
Donald Trump už prý nemá s Vladimirem Putinem žádnou chemii. A snad nejen proto dělá víc než předchozí administrativa amerického prezidenta Joea Bidena.
Amerika dál pomáhá Ukrajině. A možná do toho americký prezident šlápne pořádně.
Amerika dál pomáhá Ukrajině. A možná do toho americký prezident šlápne pořádně. | Foto: Reuters

Do médií se dostalo, že Američané nejenže i nadále poskytují zpravodajské informace, ale také pomáhají Ukrajincům koordinovat útoky na ruské rafinerie.

A možná do toho Trump šlápne pořádně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jede do Bílého domu. Půjde si říct o střely s plochou dráhou letu Tomahawk. A také o víc prostředků protivzdušné obrany, protože Moskva stupňuje své útoky na ukrajinskou infrastrukturu.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

Z Kremlu zaznívá jasné varování: Tomahawky na Ukrajině mohou spustit jadernou válku. Blafuje Putin? Nebo skutečně je to ta pověstná ruská červená linie?

Podcast Kaviárové tousty

Podcast Kaviárové tousty

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

Předchozí díly podcastu najdete zde.

Foto: Podcast Kaviárové tousty

O tom v novém díle podcastu Kaviárové tousty hovořil novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská. Zároveň uzavírají sérii o předních ruských propagandistech.

 
Mohlo by vás zajímat

„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Velitel dohlížející na údery USA na lodě v Karibiku rezignoval

Velitel dohlížející na údery USA na lodě v Karibiku rezignoval

Trump po hovoru s Putinem couvá. Zpochybnil dodávky Tomahawků Kyjevu

Trump po hovoru s Putinem couvá. Zpochybnil dodávky Tomahawků Kyjevu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Vladimir Putin Donald Trump Tomahawk Ukrajina Volodymyr Zelenskyj Ruský útok na Ukrajinu 2022 Kaviárové tousty

Právě se děje

před 4 minutami
„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

Ještě před několika dny to vypadalo, že prodej raket Tomahawk Kyjevu je na spadnutí, po rozhovoru s Putinem však Trump otáčí.
před 6 minutami
Skandál u Schumacherových nabírá šokující směr, obvinění míří i na bývalou sestru

Skandál u Schumacherových nabírá šokující směr, obvinění míří i na bývalou sestru

Švýcarský soud řeší, zda šlo o znásilnění, nebo rafinované vydírání. Případ z Glandu se dál zamotává.
před 9 minutami
Mladý český zázrak září dál. Valentová odklidila z cesty i nasazenou šestku

Mladý český zázrak září dál. Valentová odklidila z cesty i nasazenou šestku

Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová postoupila na turnaji v Ósace do semifinále. Šestou nasazenou Srbku Olgu Danilovičovou porazila 4:6, 6:2, 6:3.
před 15 minutami
Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry

Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry

Seriál Kamarád se zabývá otázkou, jak je možné, že odsouzený učitel znova učí a společnost tomu neumí zabránit.
Aktualizováno před 19 minutami
"Žádný z Motoristů to nesmí být." Ekologové se sešli s Babišem

ŽIVĚ
"Žádný z Motoristů to nesmí být." Ekologové se sešli s Babišem

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 21 minutami
Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek opět podal žalobu na deník The New York Times o 15 miliard dolarů (317,7 miliardy korun) za pomluvu.
před 37 minutami
"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

"O autentičnosti těch výroků žádný soud nevyslovuju, ale nejsou určitě všechny vykonstruovány," uvedl Klaus.
Další zprávy