Zahraničí

Bezprecedentní útok na Orbána. Strčte si sankce do zadku, vzkázal mu ostře Ukrajinec

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 52 minutami
Jeden z vrchních velitelů ukrajinské armády si nebral servítky. Poté, co na něj vláda Viktora Orbána uvalila sankce kvůli útokům na ropovod Družba na ruském území, nahrál Robert Brovdi maďarskému premiérovi vzkaz.
Vaše ruce jsou po lokty v ukrajinské krvi. A my si to budeme pamatovat," vzkázal ukrajinský velitel Robert Brovdi Viktoru Orbánovi..

Velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Brovdiho přezdívají "Maďar" právě kvůli jeho etnickému původu. Muž, jenž se při obraně proti ruským agresorům proslavil jako schopný velitel, reagoval na nejnovější rozhodnutí Orbánovy vlády.

Maďaři mu kvůli útokům na ropovod Družba na ruském území zakázali vstup do své země i do celého schengenského prostoru. "Strčte si do pr*ele vaše sankce a restrikce k návštěvě Maďarska, pane, 'který tančíte na kostech'. Jsem Ukrajinec a do vlasti svého otce se podívám, až skončíte. Opravdových Maďarů je v Maďarsku dost a jednou vás budou mít plné zuby," nahrál Orbánovi svou odpověď Brovdi. Na této úrovni jde o jednu z nejostřejších výměn, Brovdiho slova silně rezonují v ukrajinských, ale i celosvětových médiích.

Ukrajinský velitel dodal, že nákupem ruské ropy se maďarská vláda stává spolupachatelem útoků na ukrajinské civilisty. "Podporou ropovodu Družba nechráníte suverenitu Maďarska, nýbrž své vlastní špinavé kapsy naplněné levnými surovinami, které podléhají sankcím. Vaše ruce jsou po lokty v ukrajinské krvi. A my si to budeme pamatovat," vzkázal do Budapešti. 

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha si podle ČTK kvůli krokům Orbánovy vlády povolal maďarského velvyslance a předal mu nótu kvůli diskriminaci maďarské menšiny na Ukrajině. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v reakci na Orbánův krok pozval Brovdiho do své země.

V poslední době Ukrajina, která se čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské agresi, opakovaně zasáhla Družbu, kterou proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Prezident Volodymyr Zelenskyj připustil, že dronové útoky souvisejí s Orbánovým odporem proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Orbán následně pohrozil Kyjevu dlouhodobými důsledky. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó označil ukrajinské jednání za útok na maďarskou suverenitu a ohrožení energetické bezpečnosti země.

Zelenskyj se usmál a vyvolal bouři. Otevřená hrozba, přestaňte, zuří Maďaři. (Celý článek s videem zde)

Zelenského narážka na Družbu | Video: Reuters
 
