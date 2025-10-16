Zahraničí

Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
Aktualizováno před 54 minutami
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozastavil ukrajinské občanství starostovi přístavního města Oděsa Hennadiji Truchanovovi. To znamená, že by měl skončit ve funkci. Objevila se totiž obvinění, že vlastní ruský pas. Místo starosty má nastoupit vojenské vedení. Jenže novináři z investigativního webu zjistili, že ukrajinskou rozvědkou odhalený pas je nejspíš falešný.
Starosta Oděsy Hennadij Truchanov mluví ve své kanceláří. 28. června 2024.
Starosta Oděsy Hennadij Truchanov mluví ve své kanceláří. 28. června 2024. | Foto: Reuters

"Nikdy jsem nedostal ruský pas. Jsem ukrajinský občan," reagoval Truchanov ve videozprávě zveřejněné na Telegramu. Řekl, že bude i nadále vykonávat povinnosti zvoleného starosty, dokud to bude možné, a že se obrátí na soud. Starostou milionového města je od roku 2014, a přestože byl považován za proruského, po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 však veřejně Rusko odsoudil.

Související

Třetina obyvatel jsou Rusové. Teď se děti musí učit místní jazyk, to vyvolává bouři

Lotyšsko, Rusko, jazykový zákon, škola, protest

"Starostovi Oděsy Hennadiji Truchanovovi bylo pozastaveno ukrajinské občanství," oznámila v úterý ukrajinská bezpečnostní služba SBU na Telegramu s tím, že dekret o pozastavení podepsal prezident Volodymyr Zelenskyj.

SBU starostu také obvinila z toho, že má ruské občanství a že vlastní mezinárodní pas agresorské země. To Truchanov popírá. Na fotografiích, které tajná služba zveřejnila, skutečně je ruský pas vedený na Truchanovovo jméno - jenže podle investigativního novináře Christa Grozeva z webu The Insider je falešný.

"Důvodem, který SBU uvádí, bylo, že v roce 2015 starosta získal ruský cestovní pas, údajně platný do konce roku 2025. Tento dokument je však prokazatelně falešný a pravděpodobně pochází z ruské aktivní operace proti úřadujícímu starostovi," vysvětlil na sociální síti X.

Číslo pasu podle něj ukazuje, že byl vydán 2. listopadu 2010 - nikoli v prosinci 2015 (na rozdíl od tvrzení ukrajinských úřadů). "Pas se stejným číslem byl skutečně vydán k tomuto datu, ale zcela jiné osobě: Rusce jménem Taťána, která s ním dodnes cestuje do zahraničí. Padělatelé dokonce zapomněli, že jméno Hennadij je v latince přepsáno dvojitým "n"," podotýká novinář The Insider.

Související

"Všichni shořeli. A je to horší a horší." Lida z Oděsy vypráví

Následky ruského útoku Oděsa Odesa Ukrajina Rusko válka dron dronový útok

Záznamy v databázi hraničních přechodů také ukazují, že od roku 2014 Truchanov do Ruska necestoval a neexistují ani žádné náznaky, že by v současné době vlastnil platný ruský mezinárodní pas.

Vzhledem k faktu, že se o klíčové pozice ve vedení státu či měst mohou ucházet pouze občané Ukrajiny, očekává se, že Truchanov bude z funkce odvolán. Ostatně ve snaze jej nahradit jmenoval Zelenskyj 15. října do funkce šéfa nově vytvořené Oděské vojenské správy Serheje Lysaka.

"Oděsa si zaslouží větší ochranu a větší podporu. Toho lze dosáhnout zavedením vojenské správy. Příliš mnoho bezpečnostních problémů v Oděse zůstává příliš dlouho bez adekvátní reakce," uvedl Zelenskyj v úterý večer na Telegramu. Před týdnem kritizoval vedení Oděsy, že neudělalo dost pro ochranu lidí před nedávnými záplavami, které si vyžádaly deset obětí na životech, napsala agentura Reuters.

Zelenskyj je už delší dobu obviňován z autoritářských tendencí, a to mimo jiné kyjevským starostou Vitalijem Kličkem, napsala agentura DPA. Připomněla, že v posledních dnech došlo k veřejným sporům mezi Kličkem a šéfem vojenské správy metropole Tymurem Tkačenkem, kterého jmenoval šéf státu. Zelenskyj zase kritizoval Klička po výpadcích elektřiny, které způsobily nálety ruských dronů.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

Bod zlomu u Země je blízko, varují vědci. Kolaps může nastat za života dnešních dětí

Bod zlomu u Země je blízko, varují vědci. Kolaps může nastat za života dnešních dětí

Záběry, při kterých tuhne krev. Vojáka pod zdrcující palbou zachránil nezvyklý hrdina

Záběry, při kterých tuhne krev. Vojáka pod zdrcující palbou zachránil nezvyklý hrdina
0:38

Zelenskyj si jede pro zbraň, která děsí Kreml. "Putinova noční můra," říká expert

Zelenskyj si jede pro zbraň, která děsí Kreml. "Putinova noční můra," říká expert
3:26
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Oděsa Rusko insider Volodymyr Zelenskyj Černé moře Boje na Ukrajině 2022 pas falešný

Právě se děje

Aktualizováno před 23 minutami
Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech

Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech

Bývalý prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v jedné z pražských nemocnic podstoupil akutní operaci, měl hnisavý absces na zádech.
Aktualizováno před 51 minutami
Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 54 minutami
Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?

Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?

Zelenskyj odvolal starostu důležitého města. Prý má ruský pas, jenže je falešný.
před 54 minutami
Poslední mezi prvními. Šerpa Kančha došel až pod vrchol, Hillarymu byl vděčný

Poslední mezi prvními. Šerpa Kančha došel až pod vrchol, Hillarymu byl vděčný

Až na vrchol se nedostal, ale pomohl Novozélanďanovi Edmundu Hillarymu a šerpovi Tenzingu Norgayovi jako prvním dobýt 29. května 1953 Mount Everest.
před 1 hodinou
Osm proher za sebou a debakl. Tragický Litvínov se loučí s trenérem Brošem

Osm proher za sebou a debakl. Tragický Litvínov se loučí s trenérem Brošem

U hokejistů Litvínova skončil trenér Michal Broš, pod jeho vedením prohrál tým v extralize osmkrát za sebou a je poslední v tabulce.
před 1 hodinou
Bod zlomu u Země je blízko, varují vědci. Kolaps může nastat za života dnešních dětí

Bod zlomu u Země je blízko, varují vědci. Kolaps může nastat za života dnešních dětí

Vědci upozorňují, že se blížíme k prvnímu z takzvaných „bodů zlomu“, které mohou zásadně proměnit fungování celého planetárního systému.
před 2 hodinami
Slavia je jeho život. Trpišovský se domluvil na výrazném prodloužení smlouvy

Slavia je jeho život. Trpišovský se domluvil na výrazném prodloužení smlouvy

Trenér Jindřich Trpišovský se dohodl s vedením fotbalové Slavie Praha na prodloužení smlouvy o tři sezony do roku 2029.
Další zprávy