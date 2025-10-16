Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?

"Nikdy jsem nedostal ruský pas. Jsem ukrajinský občan," reagoval Truchanov ve videozprávě zveřejněné na Telegramu. Řekl, že bude i nadále vykonávat povinnosti zvoleného starosty, dokud to bude možné, a že se obrátí na soud. Starostou milionového města je od roku 2014, a přestože byl považován za proruského, po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 však veřejně Rusko odsoudil.
"Starostovi Oděsy Hennadiji Truchanovovi bylo pozastaveno ukrajinské občanství," oznámila v úterý ukrajinská bezpečnostní služba SBU na Telegramu s tím, že dekret o pozastavení podepsal prezident Volodymyr Zelenskyj.
SBU starostu také obvinila z toho, že má ruské občanství a že vlastní mezinárodní pas agresorské země. To Truchanov popírá. Na fotografiích, které tajná služba zveřejnila, skutečně je ruský pas vedený na Truchanovovo jméno - jenže podle investigativního novináře Christa Grozeva z webu The Insider je falešný.
Today Ukraine's SBU announced that president Zelensky has revoked the Ukrainian citizenship of the mayor of Odessa, Genadiy Trukhanov. The reason, alleged by SBU, was that in 2015 the mayor obtained a Russian travel passport allegedly valid through the end of 2025. However,… pic.twitter.com/4pNGychQBT— [email protected] (@christogrozev) October 14, 2025
"Důvodem, který SBU uvádí, bylo, že v roce 2015 starosta získal ruský cestovní pas, údajně platný do konce roku 2025. Tento dokument je však prokazatelně falešný a pravděpodobně pochází z ruské aktivní operace proti úřadujícímu starostovi," vysvětlil na sociální síti X.
Číslo pasu podle něj ukazuje, že byl vydán 2. listopadu 2010 - nikoli v prosinci 2015 (na rozdíl od tvrzení ukrajinských úřadů). "Pas se stejným číslem byl skutečně vydán k tomuto datu, ale zcela jiné osobě: Rusce jménem Taťána, která s ním dodnes cestuje do zahraničí. Padělatelé dokonce zapomněli, že jméno Hennadij je v latince přepsáno dvojitým "n"," podotýká novinář The Insider.
Záznamy v databázi hraničních přechodů také ukazují, že od roku 2014 Truchanov do Ruska necestoval a neexistují ani žádné náznaky, že by v současné době vlastnil platný ruský mezinárodní pas.
Vzhledem k faktu, že se o klíčové pozice ve vedení státu či měst mohou ucházet pouze občané Ukrajiny, očekává se, že Truchanov bude z funkce odvolán. Ostatně ve snaze jej nahradit jmenoval Zelenskyj 15. října do funkce šéfa nově vytvořené Oděské vojenské správy Serheje Lysaka.
"Oděsa si zaslouží větší ochranu a větší podporu. Toho lze dosáhnout zavedením vojenské správy. Příliš mnoho bezpečnostních problémů v Oděse zůstává příliš dlouho bez adekvátní reakce," uvedl Zelenskyj v úterý večer na Telegramu. Před týdnem kritizoval vedení Oděsy, že neudělalo dost pro ochranu lidí před nedávnými záplavami, které si vyžádaly deset obětí na životech, napsala agentura Reuters.
Zelenskyj je už delší dobu obviňován z autoritářských tendencí, a to mimo jiné kyjevským starostou Vitalijem Kličkem, napsala agentura DPA. Připomněla, že v posledních dnech došlo k veřejným sporům mezi Kličkem a šéfem vojenské správy metropole Tymurem Tkačenkem, kterého jmenoval šéf státu. Zelenskyj zase kritizoval Klička po výpadcích elektřiny, které způsobily nálety ruských dronů.