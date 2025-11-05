Zahraničí

Úplně jiná liga. Si přejel Putina, z Ruska je "supervelmoc minulosti", míní expert

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 6 hodinami
Čína se ani po schůzce Si Ťin-pchinga s Donaldem Trumpem neotočí zády k agresivnímu válčícímu Kremlu. "Nicméně vztahy s USA jsou pro ni prioritou a Rusko už v této lize není," tvrdí pro nezávislý server Meduza odborník na Čínu Alexander Gabuev.
„Dohoda s Čínou bude skvělá. Bude dlouhodobá. S prezidentem Si jsem si velmi dobře rozuměl,“ pochvaloval si v letadle Trump. | Video: Reuters

Americký prezident Trump popsal setkání s čínským protějškem jako úžasné a s nadsázkou mu udělil známku 12 z deseti. Si Ťin-pching podle něho nebude bránit vývozu vzácných kovů důležitých pro moderní technologie, USA na oplátku sníží cla uvalená na říši středu.

Alexander Gabuev z berlínského Carnegie Russia Eurasia Center ale tvrdí, že současný klid zbraní mezi oběma velmocemi může být kdykoliv porušen. Nevěří také tomu, že by setkání obou lídrů na konci října v Jižní Koreji ovlivnilo vztah Pekingu k Rusku, které vede rozsáhlou invazi na Ukrajině.

"Pro Čínu se válka ukázala být přínosná, protože učinila z Ruska poslušnějšího mladšího partnera. Umožňuje jí získat levněji ruské minerály, přístup k nejnovější zbraním, ke zkušenostem s drony a ke všem moderním inovacím, které jsou testovány na bojištích," tvrdí pro server Meduza Gabuev. 

Čína si tímto přístupem zhoršuje vztahy s Evropou. Podle analytika je ale přesvědčená, že by erodovaly tak jako tak. Ani USA nic zásadního, čím by Čínu přiměly k opuštění spolupráce s Ruskem, nenabízejí. Na druhou stranu je sice Peking největším obchodním partnerem Ruska, ale to nebrání vzájemným sporům a třenicím.

Rusko a Čína podepsaly poměrně mnoho rámcových dohod, ale nejde o žádné finální smlouvy. Příkladem je memorandum o výstavbě plynovodu Síla Sibiře-2. "Obě země si kvůli ceně plynu a povinnému objemu nákupu ‚jdou po krku‘ již několik let. Navíc Čína má větší vyjednávací páku než Rusko," popisuje Gabuev.

Peking také úspěšně vytlačil Rusy ze Střední Asie, kde se země tohoto regionu snaží své vztahy diverzifikovat. Konflikt mezi Ruskem a Čínou je ale v tomto ohledu podle šéfa Carnegie Russia Eurasia Center nepravděpodobný. Jediným konkurentem Číny na globální scéně tak zůstávají Spojené státy. 

"Rusko je supervelmoc minulosti. Ano, je to stále země s velkým jaderným arzenálem, mocnými ozbrojenými silami, vlastním obranným průmyslem a schopností snášet útrapy. Ale pokud jde o kombinovanou sílu, vědecký, technologický a vojenský potenciál a velikost ekonomik, Čína a USA jsou v úplně jiné lize," poukazuje Gabuev.

A právě proto je hlavní prioritou Číny budovat vztahy se Spojenými státy. "Nemyslím si, že se Čína snaží nahradit USA jako světového lídra. Nicméně se rozhodně snaží být lídrem v Asii, což zahrnuje i Rusko. Proto bude Čína i nadále diktovat svou vůli ostatním, aby si vytvořila nejpříznivější podmínky pro svůj vlastní rozvoj," uzavírá Alexander Gabuev.

Nejjasnější důkaz o stavu Ruska. Sen o supervelmoci je v prachu, píše The Atlantic. (Celý článek s videem zde)

Šéf britské rozvědky: Putin si ukousl příliš velké sousto. Jak Rusko upadá, tak Čína stoupá. | Video: Reuters
 
