Zahraničí

Ať Rusko odstoupí od evropské úmluvy proti mučení, navrhl Putin

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Ruský prezident Vladimir Putin předložil Státní dumě návrh, aby Rusko odstoupilo od Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
Vladimir Putin
Vladimir Putin | Foto: Reuters

Agentura TASS napsala, že návrh zákona byl zveřejněn v elektronické databázi dolní komory ruského parlamentu.  Jde o úmluvu Rady Evropy (RE), ze které bylo Rusko v březnu 2022 kvůli vpádu na Ukrajinu vyloučeno.

Související

Katastrofa v Doněcku. Strýčku Putine, pomozte, naléhají místní v zoufalých vzkazech

donbas dítě
1:00

K tomu, aby takový návrh parlamentu předložil, vyzval v srpnu prezidenta premiér Michail Mišustin. Kreml potřebu odstoupit od úmluvy proti mučení formálně zdůvodňuje tím, Rusko od roku 2023 není zastoupeno v Evropském výboru pro zabránění mučení, protože Rada Evropy zablokovala volbu nového člena z Ruské federace. Moskva tvrdí, že je diskriminována.

Stanice Deutsche Welle v srpnu na svých internetových stránkách napsala, že oznámení Moskvy o odstoupení od evropské úmluvy proti mučení lze považovat za irelevantní. Experti OSN loni předložili důkazy, že Rusko systematicky mučilo ukrajinské válečné zajatce. Letos v červenci Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Moskva je odpovědná za porušování mezinárodního práva na Ukrajině, včetně mučení a používání znásilňování jako nástroje při vedení války.

Související

Nářek mučených lidí přehlušuje ruská hymna. Jak na okupovaných územích mizí Ukrajinci

Mučírna a "výslechová místnostů okupantů v Chersonu.

Rusko Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ratifikovalo v roce 1998, dva roky poté, co se stalo členem Rady Evropy, což je s Evropskou unií nesouvisející mezinárodní organizace zajišťující spolupráci členských států zejména při podpoře demokracie a ochraně lidských práv. Na základě úmluvy proti mučení mohou představitelé RE navštěvovat věznice a podobná zařízení v členských zemích a kontrolovat podmínky vězňů.

Moskva v září 2022 odstoupila od Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čímž ukončila svoji povinnost uznávat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, připomíná stanice Deutsche Welle. Navzdory tomu, že Rada Evropy Rusko vyloučila, tato organizace uvádí, že se snaží s Ruskem udržovat dialog, aby bylo možné obnovit monitorovací návštěvy na místech, kde jsou držení lidé zbavení svobody.

Související

Ve sklepě elektrické křeslo, na zdi Putin. Přeživší Ukrajinci líčí věznici Taganrog

Roščyna Roščynová Viktoria

Ruská lidskoprávní organizace Tým proti mučení uvedla, že odstoupení Ruska od úmluvy proti mučení bude znamenat "završení likvidace evropského systému monitorování lidských práv" a že ruští občané přijdou o poslední formální mezinárodní ochranu. Organizace varovala, že vzniknou podmínky pro to, aby se situace ohledně lidských práv v zemi dále zhoršovala.

Rusko je stále vázáno Úmluvou OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou ratifikovalo v roce 1985. Státy, ve kterých platí, mají podle svých zákonů trestat mučení nebo poskytnout jeho obětem odškodnění.

 
Mohlo by vás zajímat

"Rusko jen hledá výmluvy," lamentuje německé šéfdiplomat. Summit v nedohlednu

"Rusko jen hledá výmluvy," lamentuje německé šéfdiplomat. Summit v nedohlednu

V Itálii se loučí s módním návrhářem Armanim, sbohem mu přišlo dát 16 tisíc lidí

V Itálii se loučí s módním návrhářem Armanim, sbohem mu přišlo dát 16 tisíc lidí
12 fotografií

Hrůza v Jeruzalémě. Útočníci nastoupili do autobusu a spustili palbu, šest mrtvých

Hrůza v Jeruzalémě. Útočníci nastoupili do autobusu a spustili palbu, šest mrtvých

Trumpův "zlý muž" pro Rusko zesiluje varování: Tohle se může vymknout kontrole

Trumpův "zlý muž" pro Rusko zesiluje varování: Tohle se může vymknout kontrole
0:42
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Vladimir Putin mučení vězení političtí vězni

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
"Rusko jen hledá výmluvy," lamentuje německé šéfdiplomat. Summit v nedohlednu

ŽIVĚ
"Rusko jen hledá výmluvy," lamentuje německé šéfdiplomat. Summit v nedohlednu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 19 minutami

V Itálii se loučí s módním návrhářem Armanim, sbohem mu přišlo dát 16 tisíc lidí

V Itálii se loučí s módním návrhářem Armanim, sbohem mu přišlo dát 16 tisíc lidí
Prohlédnout si 12 fotografií
Stovky lidí v Miláně v ulici Via Bergognone čekají před sídlem módní značky Armani,
aby se mohli rozloučit s jejím zakladatelem Giorgiem Armanim
Aktualizováno před 30 minutami
V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněných jsou desítky

V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněných jsou desítky

Ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku v pondělí dopoledne havaroval autobus, který převážel studenty.
před 40 minutami
Zapomínáme na naši identitu, říká Čech, který se v Chorvatsku inspiruje Barcelonou

Zapomínáme na naši identitu, říká Čech, který se v Chorvatsku inspiruje Barcelonou

Jiří Plíšek trénoval Teplice či Slovácko, pracoval ve Spartě i ve Slavii. Teď vede akademii Hajduku Split.
Aktualizováno před 51 minutami
Kvíz: Dlouhosrsté i krátkosrsté, ale vždy přítulné. Poznáte 20 plemen koček?
Infografika

Kvíz: Dlouhosrsté i krátkosrsté, ale vždy přítulné. Poznáte 20 plemen koček?

Kočky provází lidstvo od nepaměti. Vyzkoušejte si v kvízu Aktuálně.cz, kolik z dvacítky vybraných plemen poznáte.
před 53 minutami
Nemocí od klíšťat je nejvíc za 10 let. Klíčová část jejich "sezony" právě přichází

Nemocí od klíšťat je nejvíc za 10 let. Klíčová část jejich "sezony" právě přichází

Na rozdíl od lymské boreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba.
před 56 minutami
Jedenáct místností pro Antonína Dvořáka. Jeho rodný dům v Nelahozevsi je opravený

Jedenáct místností pro Antonína Dvořáka. Jeho rodný dům v Nelahozevsi je opravený

Interaktivní expozice představuje i originály skladatelových osobních věcí, mimo jiné dýmky nebo dobové hudební nástroje.
Další zprávy