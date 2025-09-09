Zahraničí

Poslední a rozhodující bitva. Rusové hodlají udeřit drtivou silou, očekávají se jatka

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 4 hodinami
Letošní letní ofenziva Ruska na Ukrajině sice nebyla úspěšná, ale Kreml už připravuje další, tvrdí finský analytik Joni Askola. "Bude rozsáhlejší, krvavější a zaměří se na Doněckou oblast. V okolí Pokrovsku se teď shromažďuje asi 100 tisíc ruských vojáků, kteří na místo přišli z jiných front," popisuje.
Rusko tvrdí, že jeho síly obsadily osadu na okraji Pokrovsku | Video: Reuters

Ruské pluky letos nasadily na Ukrajině jen velmi málo obrněných vozidel. Ofenzivy v Sumské oblasti na severu, v okolí Kupjanska v Charkovské oblasti na severovýchodě a v okolí Pokrovska v Doněcké oblasti na východě prováděly malé pěchotní skupiny pochodující pěšky nebo na motocyklech.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka

"Navzdory obrovským ztrátám a žádným významným ziskům Rusko nezpomaluje. Připravuje další rozsáhlou ofenzivu zaměřenou na dobytí zbytku Donbasu. Plánuje také tlačit na kritická místa, jako je Kupjansk, kde Ukrajina zůstává oslabená," vysvětluje analytik na sociální síti X.

Rusko je podle něj připravené obětovat další desítky tisíc vojáků. "Kreml nejeví žádný zájem o mír. O žádná jednání. O žádnou pauzu. Chce jen další válku, další krev, další ničení," uvádí bez obalu Askola.

Jatka Doněck

Rusko v posledních dnech přesouvá jednotky a obrněná vozidla směrem k městu Dobropillja, které leží severně od Pokrovsku. Koncentrace sil podle ukrajinských obránců naznačuje přípravu na mohutnou ofenzivu.

"Shromáždili velké množství jednotek a jsou připraveni na poslední, rozhodující bitvu o zbytek Doněcké oblasti," uvedl na sociálních sítích operátor dronů vystupující pod přezdívkou Kriegsforscher. Podle něj lze očekávat nasazení kolon obrněných vozidel, což povede k těžkým ztrátám na obou stranách.

Nejen na základě těchto informací Askola soudí, že Kreml se nechystá na ukončení války, ale naopak na dlouholeté boje. "A činí tak, zatímco Západ váhá a Trumpův tým poskytuje Putinovi politickou ochranu. Ukrajina musí jednat rychle," dodává.

Podle analytika jsou největšími slabinami Ukrajiny nedostatek pěchoty a špatná koordinace mezi jednotkami. "Je nutné tohle urgentně vyřešit, Rusko na to sází, že to Ukrajina nestihne zařídit včas. Proto je nutné, aby zrychlila reformu armády, její velení bylo silnější a aby došlo k rozsáhlejší mobilizaci," upozorňuje.

Zásadní je také, aby se válka pro Rusko stala dražší, a to ekonomicky i politicky. "Ukrajina proto potřebuje rychlost, podporu a strategii. Západ musí přestat čekat. Válka neskončila," uzavírá.

Spotlight Aktuálně.cz - Libor Dvořák | Video: Tým Spotlight
 
Další zprávy