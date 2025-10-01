Zahraničí

"Nepřipadá v úvahu." Orbán chladně škrtá cestu Ukrajiny do struktur EU

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Maďarský premiér Viktor Orbán při příjezdu na neformální summit do Kodaně prohlásil, že EU by měla mít s Ukrajinou uzavřenou pouze strategickou dohodu. Členství v Evropské unii je podle něj příliš. Dále prohlásil, že Maďarsko bude i nadále závislé na ruské energii, navzdory požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby všechny země EU a NATO přestaly nakupovat ruskou ropu a plyn.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a maďarský premiér Viktor Orbán na archivním snímku z června 2024 v Kyjevě.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a maďarský premiér Viktor Orbán na archivním snímku z června 2024 v Kyjevě. | Foto: Reuters

"Maďarsko je suverénní země. O našem energetickém mixu rozhodujeme my. Navíc nemáme žádnou jinou možnost. Máme možnost odebírat něco přes Chorvatsko, ale to není dostatečné. Potřebujeme hlavní plynovod a tím je ten ruský," prohlásil Orbán.

K ukončení odběru ruských energií Slovensko a Maďarsko opakovaně vyzývají zástupci EU, její členové i další státníci. Ve svém nedávném projevu k Valnému shromáždění OSN podobný krok požadoval i americký prezident Donald Trump, který si následně o ruské energii telefonoval přímo s Orbánem. 

Související

Trumpova otočka k Ukrajině má háček. Pro Evropu půjde o velký závazek a Kreml to ví

Summit G7
0:32

"Maďarsko je vnitrozemský stát. Je to jiná situace, nemohu změnit geografii," řekl maďarský premiér. Trump podle něj "respektuje suverenitu jiných zemí".

Jedním z témat, pro které bude předseda unijních summitů António Costa hledat podporu, je i prolomení současné patové situace okolo potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU. Stávající pravidla vyžadují, aby každou fázi přístupového procesu podpořilo všech 27 zemí EU jednomyslně, Costa se ale snaží prosadit možnost schválení jen kvalifikovanou většinou, a tak obejít nynější veto maďarského premiéra.

Související

Kreml na dostřel. Ukrajina sahá po zbrani, která umí změnit pravidla hry

USA Jemen Tomahawk.
3:26

"Nepřipadá v úvahu," reagoval na tento plán Orbán při svém příchodu na jednání. O tom, že Ukrajinu nechtějí v EU, rozhodli podle maďarského premiéra přímo obyvatelé jeho země v referendu.

"V Maďarsku jsme o tom měli referendum a lidé hlasovali proti. Takže není to má politická pozice, že nepodporujeme členství Ukrajiny v EU. Je to rozhodnutí maďarského lidu, jsme demokratická země," hájil se maďarský premiér.

"Ukrajina je hrdinský národ, musíme je podporovat, o tom není pochyb, otázkou je ale, jakou formou to uděláme. Členství v EU je příliš, stačí strategická dohoda," dodal.

 
Mohlo by vás zajímat

Den volna je až příliš málo, v Číně slaví státní svátek celý týden!

Den volna je až příliš málo, v Číně slaví státní svátek celý týden!
10 fotografií

"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

Za každý metr postupu platí draze platí. Postup ruských vojsk ve válce zpomalil

Za každý metr postupu platí draze platí. Postup ruských vojsk ve válce zpomalil

Zpátečka Bílého domu. Stáhl nominaci ekonoma do čela úřadu statistiky práce

Zpátečka Bílého domu. Stáhl nominaci ekonoma do čela úřadu statistiky práce
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Volodymyr Zelenskyj Viktor Orbán Evropská unie (EU) Donald Trump Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Rusko

Právě se děje

před 9 minutami

Den volna je až příliš málo, v Číně slaví státní svátek celý týden!

Den volna je až příliš málo, v Číně slaví státní svátek celý týden!
Prohlédnout si 10 fotografií
U brány na náměstí Tchien-an-men vzdává čestná jednotka poctu portrétu Mao Ce-tunga. Jde o jeden z nejznámějších okamžiků oslav Národního dne.
Před Zakázaným městem v Pekingu pózuje žena v tradičním kroji. Národní den připomíná založení Čínské lidové republiky 1. října 1949 a každý rok spouští oblíbený „zlatý týden“ plný cestování a sedmidenního volna.
před 10 minutami
Vyšel nový román z oblíbené fantasy série Zaklínač. Polský Tolkien se vrací

Vyšel nový román z oblíbené fantasy série Zaklínač. Polský Tolkien se vrací

Vydání knihy Rozcestí krkavců o nájemném lovci nestvůr Geraltovi z Rivie je v žánru fantasy považováno za jednu z událostí roku.
před 31 minutami
V osmdesáti kolem světa. Dvě „cestovatelské babičky“ dobývají kontinenty

V osmdesáti kolem světa. Dvě „cestovatelské babičky“ dobývají kontinenty

V 81 letech se vydaly na 80denní cestu kolem světa. Dvě cestovatelské babičky dokazují, že dobrodružství nezná věkové omezení.
před 31 minutami
Biatlon se šiškami, skok vysoký pro čapku. I tak se můžete na podzim zabavit venku

Biatlon se šiškami, skok vysoký pro čapku. I tak se můžete na podzim zabavit venku

Podzimní plískanice svádí k tomu zalézt doma za pec a nevystrkovat nos ven. To by ale byla chyba. Zdravých aktivit venku je celá řada.
Aktualizováno před 40 minutami
"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

ŽIVĚ
"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 46 minutami
Za každý metr postupu platí draze platí. Postup ruských vojsk ve válce zpomalil

Za každý metr postupu platí draze platí. Postup ruských vojsk ve válce zpomalil

Postup ruské armády na Ukrajině se v září opět zpomalil, zejména v Doněcké oblasti na východě země.
před 1 hodinou
"Nepřipadá v úvahu." Orbán chladně škrtá cestu Ukrajiny do struktur EU

"Nepřipadá v úvahu." Orbán chladně škrtá cestu Ukrajiny do struktur EU

Viktor Orbán prohlásil, že nepodpořit Ukrajinu na její cestě do EU je rozhodnutí maďarského lidu.
Další zprávy