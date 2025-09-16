Itálie vydá do Německa Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Devětačtyřicetiletého Ukrajince Serhije K., kterého magazín Der Spiegel označil za někdejšího člena ukrajinské tajné služby SBU, zatkla italská policie 20. srpna poblíž italského letoviska Rimini, kde byl na dovolené s rodinou. Podle německého státního zastupitelství byl členem skupiny, která v září pomocí výbušnin poničila plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2, což muž odmítá a tvrdí, že v té době byl na Ukrajině.
V Německu, které chce Serhije K. soudit, čelí obviněním ze spolčení s cílem způsobit výbuch, ze sabotáže a zničení důležitých staveb. Jeho právník Nicola Canestrini uvedl, že se nadále snaží vydání zabránit a že se obrátí na kasační soud. Naději na úspěch ale považuje DPA za nepatrnou.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa a do provozu byl uveden v roce 2011. V době útoku v září 2022 jím ale plyn neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí poškodil výbuch 26. září 2022.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země ale už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura loni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní nato oznámilo, že považuje poškození plynovodů za úmyslné, neexistují ale dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku.