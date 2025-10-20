Zahraničí

"Ať je Donbas rozříznutý tak, jak je." Trumpova nová otočka, teď zády k Zelenskému

před 3 hodinami
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Donbas na východě Ukrajiny musí zůstat rozdělený, aby ruská válka proti sousední zemi mohla skončit. Píše o tom agentura AP, která podotýká, že většina tohoto regionu by tak připadla Rusku.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

"Ať je Donbas rozříznutý tak, jak je," řekl Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Donbas by podle něho měl zůstat rozdělený mezi obě znepřátelené země tak, jak je nyní.

"Později o tom mohou jednat," řekl. "Ale nyní by se obě strany konfliktu měly zastavit na linii bojů - jít domů, přestat bojovat, přestat zabíjet," uvedl také šéf Bílého domu během letu z Floridy do Washingtonu. Při jednání mezi Ukrajinou a Ruskem je podle něho ve hře mnoho variant.

AP poznamenala, že Trumpovo prohlášení znamená další změnu jeho postoje k Ruskem vyvolanému konfliktu, který trvá přes tři a půl roku. V posledních týdnech americký prezident dával najevo, že ztrácí trpělivost se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, a z různých jeho vyjádření byla patrná větší ochota pomáhat Ukrajincům, aby válku vyhráli.

Trump v pátek v Bílém domě přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a podle serveru listu Financial Times na něho opakovaně naléhal, aby přijal ruské podmínky příměří. Svědci jednání uvedli, že rozhovor se několikrát zvrhl v hádku a že ukrajinská delegace odcházela roztrpčená. Trump také Kyjevu alespoň prozatím odmítl poskytnout střely Tomahawk, které by byly zbraní s nejdelším doletem v ukrajinském arzenálu a umožnily by podnikat velmi přesné údery hluboko na ruském území.

V brzké době se má Trump sejít v Budapešti s Putinem.

 
