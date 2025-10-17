Nejdůležitejší body z Bílého domu: Zelenského nečekaná nabídka i Trumpovo přiznání

Na samotném začátku nechyběly zdvořilostní fráze a komplimenty. Trump pochválil Zelenskému sako i jeho houževnatost v kůži prezidenta válkou zmítané země. Ten na oplátku ocenil americkou snahu ukončit konflikt v Gaze. V místnosti, kde se pracovní oběd konal, bylo několik novinářů, kteří bombardovali státníky salvou otázek. Ne na všechny ale dostali přímou odpověď.
Tomahawky jen tak nebudou
Jedním z hlavních důvodů, proč se ukrajinský prezident objevil v Bílém domě, byly nejen další rakety do protivzdušných systémů Patriot, ale také střely s plochou dráhou letu Tomahawk. S nimi by dokázala Ukrajina zasáhnout cíle hluboko na území Ruska.
Trump ale dal už před samotnou schůzkou najevo, že se o ně nechce příliš dělit. "Je to zbraň, kterou Amerika potřebuje. Doufejme, že se nám podaří ukončit válku, aniž bychom museli uvažovat o použití Tomahawků," řekl hned v úvodu pracovního oběda v Bílém domě.
Vladimir Putin navíc měl ve čtvrtek ve více než dvouhodinovém telefonátu Trumpa přesvědčovat, že dodávka střel Tomahawků pro ukrajinskou armádu by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům. Podobně v pátek mluvil i americký prezident, podle něhož by takový krok mohl znamenat eskalaci.
Zelenskyj měl v rukávu lákavou nabídku
Ukrajinská hlava státu ale nejspíš čekala, že cesta k mocným americkým zbraním nebude tak jednoduchá. Jakmile Trump naznačil, že střely Tomahawk "nebudou k ukončení války potřeba", Zelenskyj "vytáhl z rukávu" nabídku, která šéfa Bílého domu očividně zaujala.
"Ukrajina má tisíce dronů domácí výroby, ale nemáme Tomahawky. Proto je potřebujeme. Spojené státy mohou mít na oplátku tisíce našich dronů - můžeme spolupracovat," nechal se slyšet Zelenskyj. Trump se usmál, přikývl a dodal: "Vyrábějí moc dobré drony."
Pak na Zelenského navázal. "Boj pomocí dronů se v posledních několika letech dostal do popředí právě skrze tuto válku, je to technologická válka," uznal Trump. Podle CNN americký prezident dal najevo, že si takový obchod mezi USA a Ukrajinou dokáže představit. Explicitně ale s nabídkou ještě nesouhlasil.
Trump uznal, že ho Putin možná vodil za nos
Zajímavý moment se odehrál v momentě, kdy se novináři ptali Trumpa na jednání s Putinem. Zde americký prezident připustil, že ho šéf Kremlu možná "tahá za nos", aby získal prostor na dokončení svých válečných cílů na Ukrajině a dobyl co největší kus území, než přijde zima.
Navíc připustil, že se obává, že Putin hraje o čas, odmítl ale, že by se jím nechal obelhat. "Víte, celý život se mnou zkoušeli manipulovat ti nejlepší z nejlepších, já jsem z toho vždy vycházel opravdu dobře. Myslím, že Putin chce uzavřít dohodu," dodal Trump.
Zásadní otázka zůstala nezodpovězena
Zelenskyj v Bílém domě prohlásil, že bilaterální bezpečnostní záruky jsou "nejdůležitější věcí pro obyvatele Ukrajiny". Na otázku, jaké ústupky je ochoten učinit, ukrajinský prezident odpověděl následovně: "My chceme mír, Putin ho nechce. Proto na něj musíme vyvíjet tlak. Za prvé si myslím, že si musíme sednout a promluvit si u jednacího stolu. Za druhé potřebujeme příměří," odvětil.
A také Trumpova odpověď, zda se bude muset Ukrajina vzdát části svého území, byla vyhýbavá. "Nikdy nevíte, co bude. Válka je velmi zajímavá. Ani u míru nikdy nevíte," zopakoval několikrát americký prezident před novináři.
Ještě nedávno ovšem tak zdrženlivý nebyl. V srpnu - tedy po setkání s Putinem na Aljašce - uvedl, že k ukončení války bude nutná "výměna území". Později však naznačil, že Ukrajina může získat okupovaná území zpět. Nyní se zdá, že Trump čeká, jak budou pokračovat další jednání.
Pokračování za zavřenými dveřmi
Po zhruba půlhodině začal pracovní oběd a novináři museli opustit místnost. Jednání mezi Trumpem a Zelenským ale mělo probíhat i během jídla, ovšem už za zavřenými dveřmi. Ukrajinský prezident také opakovaně zmínil zájem amerických energetických firem, které by po válce rády investovaly do Ukrajiny.
Zajímal rovněž o chystané setkání mezi Trumpem a Putinem, které se má odehrát v maďarské Budapešti. Americká hlava státu podotkla, že se jí Zelenskyj nezúčastní, ale bude o výsledku jednání informován. "Schůzky se odehrají odděleně," plánuje Trump. Ukrajinský prezident se s Putinem od začátku války ještě neviděl osobně.
Americký prezident také poznamenal, že se za několik týdnů setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, s nímž má podle svých slov výborné vztahy. Vyjádřil přitom naději, že by USA mohly s Čínou uzavřít obchodní dohodu a podle agentury Reuters rovněž zmínil, že s čínskou stranou projedná i snahy ukončit válku na Ukrajině. Dle všeho se uvidí na summitu asijských zemí APEC v jihokorejském Kjongdžu na konci října.