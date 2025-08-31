Zahraničí

"Docela přesné plány." Leyenová promluvila o nasazení evropských vojáků na Ukrajině

ČTK Aktuálně.cz ČTK, Aktuálně.cz
před 1 hodinou
Evropské země v současné době pracují na plánech nasazení "mnohonárodních jednotek" s americkým zázemím jako poválečné bezpečnostní záruky Ukrajině. "Prezident Trump nás ujistil, že v rámci záložního mechanismu bude zajištěna americká přítomnost," oznámila Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise. "To bylo řečeno velmi jasně a opakovaně potvrzeno," dodala.
Podle Ursuly von der Leyenové prezident Donald Trump přislíbil poválečné Ukrajině i přítomnost Američanů.
Podle Ursuly von der Leyenové prezident Donald Trump přislíbil poválečné Ukrajině i přítomnost Američanů. | Foto: Reuters

Evropské země dělají na "docela přesných plánech" pro případné nasazení svých vojáků na Ukrajině v rámci poválečných bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou zemi, jež jsou zcela klíčové a budou mít plnou podporu amerických kapacit. Řekla to v neděli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová listu Financial Times (FT).

Související

Kreml dělá tytyty na Evropu. "Bráníte Trumpovi v míru na Ukrajině"

Rusko Aljaška Trump USA Putin Peskov Kreml Moskva Anchorage

"Bezpečnostní záruky jsou prvořadé a naprosto zásadní," řekla von der Leyenová v rozhovoru. "Máme jasnou 'cestovní mapu' a v Bílém domě jsme se dohodli… a tato práce postupuje velmi dobře," doplnila.

Šéfka unijní exekutivy v těchto dnech podniká cesty do zemí EU sousedících s Ruskem a Běloruskem, s jejichž představiteli mluví hlavně o obraně a bezpečnosti.

Evropské země v současné době podle ní pracují na plánech nasazení "mnohonárodních jednotek" s americkým zázemím. "Prezident Trump nás ujistil, že v rámci záložního mechanismu bude zajištěna americká přítomnost," řekla von der Leyenová. "To bylo řečeno velmi jasně a opakovaně potvrzeno," dodala.

Desítky tisíc vojáků

Ukrajina požaduje od svých západních spojenců konkrétní bezpečnostní záruky, včetně přítomnosti pozemních jednotek jako součást jakékoli mírové dohody, která by ukončila válku. Tu před třemi a půl lety rozpoutalo Rusko, když jeho armáda na příkaz prezidenta Vladimira Putina vpadla na Ukrajinu.

Související

"Putin si vždy dovolil maximum možného." Zmocněnec o návodu na konec války

Trump, Putin, Zelenský, Merz, Starmer, USA, Ukrajina, Kim, jednání, NATo, EU

Toto nasazení by podle zprávy FT mohlo zahrnovat desítky tisíc vojáků pod evropským velením, kteří budou mít podporu ze strany Spojených států, včetně řídicích a velitelských systémů a zpravodajských a pozorovacích kapacit. Toto uspořádání bylo dohodnuto předposlední srpnový týden na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského a evropských lídrů v Bílém domě.

Čelní představitelé evropských zemí, včetně německého kancléře Friedricha Merze, britského premiéra Keira Starmera, generálního tajemníka NATO Marka Rutteho a von der Leyenové, se mají ve čtvrtek 4. září na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona sejít v Paříži, aby pokračovali v jednáních na vysoké úrovni o Ukrajině, uvedly rovněž Financial Times s odvoláním na tři diplomaty informované o těchto plánech.

"Nezdálo se, že by to šlo dobře," řekla ke schůzce Putina s Trumpem reportérka Fox News (27. 8. 2025)

"Nezdálo se, že by to šlo dobře," řekla ke schůzce Putina s Trumpem reportérka Fox News Jacqui Heinrichová | Video: X/C_3_C_3
 
Mohlo by vás zajímat

Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

Klimatičtí aktivisté polili barvou baziliku Sagrada Família v Barceloně

Klimatičtí aktivisté polili barvou baziliku Sagrada Família v Barceloně

Nepřiznaný sporťák, mafiánské tetování. Slovensko řeší autonehodu šéfa tajné služby

Nepřiznaný sporťák, mafiánské tetování. Slovensko řeší autonehodu šéfa tajné služby

Aktivistka Thunbergová se připojila k flotile mířící s pomocí do Pásma Gazy

Aktivistka Thunbergová se připojila k flotile mířící s pomocí do Pásma Gazy
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Donald Trump vojáci Rusko válka

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Skvělý Lehečka. Udolal francouzského veterána a zahraje si čtvrtfinále US Open

Skvělý Lehečka. Udolal francouzského veterána a zahraje si čtvrtfinále US Open

Jiří Lehečka porazil Adriana Mannarina a poprvé v kariéře si zahraje čtvrtfinále US Open. Narazí v něm na světovou dvojku Carlose Alcaraze.
Aktualizováno před 10 minutami
Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

ŽIVĚ
Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 17 minutami
Součkův West Ham v lize konečně zabral, vydřel výhru v Nottinghamu

Součkův West Ham v lize konečně zabral, vydřel výhru v Nottinghamu

"Kladiváři" s českým reprezentantem v sestavě zapsali ve třetím kole Premier League první výhru. Favorit padl v Brightonu a Liverpool ovládl šlágr.
před 22 minutami
"Česká liga je wrestling, zastavme to." Višinský byl v bezvědomí, skončil v nemocnici

"Česká liga je wrestling, zastavme to." Višinský byl v bezvědomí, skončil v nemocnici

Trenér Plzně Miroslav Koubek zkritizoval po remíze 1:1 v Liberci přílišnou tvrdost české ligy. Přišel o dalšího hráče a soutěž mu připomíná wrestling.
před 33 minutami
Letní ligová senzace v Praze narazila. Zlín sestřelil rozjetý Rrahmani

Letní ligová senzace v Praze narazila. Zlín sestřelil rozjetý Rrahmani

Sparta porazila Zlín přesvědčivě 3:1. Dva góly vstřelil Albion Rrahmani a v ligové tabulce střelců dotáhl Matěje Vydru.
před 1 hodinou
"Docela přesné plány." Leyenová promluvila o nasazení evropských vojáků na Ukrajině

"Docela přesné plány." Leyenová promluvila o nasazení evropských vojáků na Ukrajině

"Prezident Trump nás ujistil, že v rámci záložního mechanismu bude zajištěna americká přítomnost," oznámila Ursula von der Leyenová.
před 1 hodinou
Rekord, dvě stě za hodinu. Prahu a Budějovice propojilo první pendolino

Rekord, dvě stě za hodinu. Prahu a Budějovice propojilo první pendolino

Souprava SC Pendolino pojede na dvou úsecích trasy svou maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině. Prolomí tím dosavadní rekord na české železnici.
Další zprávy