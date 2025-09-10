Jasná a chladná reakce Polska. Tohle Kreml asi nečekal, popisuje analytik

"V západní Evropě a možná i v Rusku - v samotném Kremlu - se očekává, že polští političtí představitelé budou mít horkou hlavu a budou hned naskakovat na ty provokace. Ale vypadá to, že polští představitelé znovu prokázali ohromnou míru politické asertivity," říká Lupoměský, analytik poradenské firmy Lupomesky Kornhuber, který žije v Polsku od roku 2016.
Opravdu velice se mi líbila reakce polského prezidenta Nawrockého, který hned začal spolupracovat s vládou Donalda Tuska. I přesto, že se tihle dva nemají zrovna v lásce, připomíná host Matyáše Zrna. "Ukazují asertivitu, ale na druhou stranu dávají jasně najevo, že každý kousek polské země budou rozhodně bránit a tyto provokace si nedají líbit."
Vzhledem k únavě válkou se v posledních týdnech v mnoha zemích začala zvedat vlna protiukrajinské nálady. "Ale mám takový pocit, že tento útok znovu připomněl hrůzy a útrapy té války a spíš znovu obrátil Poláky na pomoc Ukrajině," dodává.