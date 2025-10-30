To bylo moc i na ruské blogery. Gerasimov se chvástal před Putinem, sklidil posměch

Na záběrech zveřejněných Kremlem promlouvá Gerasimov k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a chlubí se úspěchy ruské armády. Tvrdí, že se vojákům podařilo obklíčit u Kupjansku a Pokrovsku deset tisíc ukrajinských mužů. Tvrzení ale vyvrací vojenští experti. "Vůbec to neodpovídá realitě," řekl pro deník The Moscow Times Ivan Stupak, bývalý důstojník ukrajinské bezpečnostní služby SBU.
Podle Stupaka Gerasimovovo tvrzení zpochybňuje i část ruských vojenských blogerů. To potvrzuje i příspěvek proválečného telegramového kanálu Voyennyj Osvedomitel (Vojenský informátor) s ironickým názvem "Nepřátelé opět pronikli do obklíčení soudruha Gerasimova." Více než 620 tisícům sledujících popsal, že k obklíčení oblastí nedochází.
"Je vysoce nepravděpodobné, že by v aglomeraci Pokrovsk-Myrnohrad zůstávala ukrajinská síla o počtu tisíců vojáků. Moderní realita je taková, že boje vedou malé pěchotní jednotky, a to jak v obraně, tak v útoku," píše bloger. "To platí i pro Kupjansk, kde údajně obklíčili 18 ukrajinských praporů. Možná Gerasimov se svými chvástavými zprávami opět předbíhá situaci a doufá, že realita na místě bude brzy odpovídat jeho tvrzením."
Obdobně hovořil i válečný zpravodaj Andrej Filatov, který Gerasimovu zprávu označil za předčasnou. "Dostat logistiku pod palebnou kontrolu neznamená obklíčení," uvedl.
S bombastickými zprávami je zdrženlivý i proválečný telegramový kanál Svideteli Bayraktara. "Naši bojovníci jsou v Pokrovsku, ale nevidíte obrněné kolony pronikající do zastavěných oblastí města. Malé skupiny infiltrují město a velmi opatrně ho čistí," zní v příspěvku. "Opakuji, že obklíčení podobná bitvě u Stalingradu nyní prostě neexistují."
Gerasimovova slova nedokážou potvrdit ani odborníci
Zprávu ruské armády v úterý vyvrátil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Rusové jim (Američanům) ukazovali mapy, na kterých je Pokrovsk vyznačený jako dobytý, a tvrdili, že dosáhli oblasti Dněpru a obsadili 90 % východní Ukrajiny. Podle mého názoru nemají výsledek, který by mohli Američanům prodat," řekl s odkazem na pokusy o pokračování mírových rozhovorů o Ukrajině mezi Moskvou a Washingtonem.
Gerasimovova tvrzení vyvracejí také analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW). "Putinova a Gerasimovova tvrzení o vítězstvích na bojišti jsou součástí probíhající snahy Kremlu o kognitivní válku, jejímž cílem je falešně vykreslit ruské vítězství jako nevyhnutelné," uvádí. Tato slova potvrdil i Stupak.
Gerasimov šířil podobně zavádějící zprávy už dříve. Například v létě, kdy zveličil ruskou letní ofenzivu. Mimo jiné tvrdil, že ruská vojska dosáhla významných vítězství na východní a jižní Ukrajině. I v té době experti a prováleční blogeři uvedli, že rozsah takových zisků byl přehnaný.