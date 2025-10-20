Když se prezidenti Spojených států a Ukrajiny setkali koncem září v New Yorku během zasedání Valného shromáždění OSN, Donald Trump tehdy všechny překvapil s nečekanou rétorickou otočkou.
Rusko označil jako "papírového tygra" s hroutící se ekonomikou, vyzval Ukrajinu, aby dobyla zpět celé své původní území, a zahájil jednání o dodávkách střel s plochou dráhou letu Tomahawk, které by Kyjev mohl použít k úderům hluboko na ruském území.
O měsíc později je však všechno jinak. Když Zelenskyj odjížděl na páteční setkání do Washingtonu, očekával, že hlavním tématem jednání budou právě Tomahawky.
Den před setkáním však Trump strávil více než dvě hodiny telefonátem s Putinem - a začal na Zelenského naléhat, aby přijal ruské podmínky pro ukončení války. Varoval přitom, že pokud tak neučiní, Putin Ukrajinu "zničí".
Hádka v Bílém domě
Podle deníku Financial Times se páteční schůzka zvrtla v hlasitou hádku, připomínající jejich únorové setkání, kdy Trump s viceprezidentem J. D. Vancem osočili Zelenského z nedostatku vděčnosti vůči Spojeným státům.
V jednu chvíli Trump, který celou dobu hlasitě nadával, údajně odhodil mapy ukrajinské frontové linie a trval na tom, aby Zelenskyj předal Putinovi celý Donbas. Opakoval přitom argumenty, které mu ruský prezident předložil při jejich hovoru o den dříve.
Podle jednoho ze svědků Trump dokonce zpochybnil, že jde o válku, když konflikt nazval po vzoru ruské propagandy "speciální vojenskou operací". Dodal také, že "ruská ekonomika si vede skvěle", což je v ostrém kontrastu s jeho nedávnými výroky.
Co požaduje Putin?
Putin měl ve čtvrtek Trumpovi předložit novou nabídku: Ukrajina by odevzdala Rusku východní části Donbasu, které jsou již pod ruskou kontrolou, výměnou za navrácení menších oblastí v Chersonské a Záporožské oblasti, jež nyní okupuje ruská armáda.
Oproti srpnovému summitu na Aljašce jde o menší územní nároky, což někteří američtí úředníci označují za pokrok. Uvědomují si však, že z ukrajinského pohledu o pokrok rozhodně nejde.
"Odevzdat Donbas Rusku bez boje je pro naši společnost nepřijatelné - a Putin to ví," uvedl pro Financial Times předseda výboru pro zahraniční věci ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko.
Podle něj se ruský prezident snaží především zasít rozkol uvnitř ukrajinské společnosti a podkopat její jednotu. "Nejde o to, aby Rusko získalo více území. Jde o to, jak nás zničit zevnitř," dodává.
Podle serveru Axios Trump také oznámil, že Spojené státy zatím Ukrajině neposkytnou střely Tomahawk.
Podle Zelenského se Washington zřejmě nechce pouštět do další eskalace napětí před plánovaným setkáním Trumpa s Putinem v Budapešti, kde by se oba lídři mohli pokusit vyjednat ukončení války.
"Pokud budu do Budapešti pozván - ať už půjde o třístrannou schůzku, nebo takzvané kyvadlové rokování, kdy se prezident Trump setká s Putinem a poté se mnou -, pak se, věřím, na určité formě dohodneme," uvedl Zelenskyj na tiskové konferenci.
Zároveň ale dodal, že Budapešť podle něj není ideálním místem pro takové setkání.