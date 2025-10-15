"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

"Ministerstvo zdravotnictví bije na poplach. Úmrtnost v republice od loňska převyšuje porodnost," vysvětlil Turčak potřebu radikálního opatření, které by změnilo situaci.
Prodej alkoholu se podle něj zakáže v obchodech v panelových domech a v okolí školek a škol. V dalších obchodech bude omezen ve všední dny na dobu od 11:00 do 19:00, v pátek do 16:00. O víkendech a o svátcích bude platit úplný zákaz.
Lihoviny a tabákové výrobky bude rovněž zakázáno prodávat na pokladnách, protože "sousedství sladkostí a výrobků pro dospělé je nepřípustné". Zavřít se mají veškeré "nálevny", smutně proslulé opileckými nehodami a rvačkami, uvedl Turčak, který býval tajemníkem vládnoucí strany Jednotné Rusko, než ho ruský prezident Vladimir Putin poslal na Sibiř. Zdůraznil, že smyslem zákazu je zajistit zdravou budoucnost republiky.
Jako jeden z prvních ruských regionů výrazně omezila prodej alkoholu Vologodská oblast v evropské části Ruska. Oblastní sněm schválil gubernátorovi Georgiji Filimonovovi "suchý zákon", který omezuje prodej alkoholu na dvě hodiny ve všední dny, od 12 do 14, napsal server Meduza. O víkendech si lze vodku a další lihoviny koupit od 8. do 23. hodiny, tedy stejně jako dřív.
Excentrický gubernátor podle serveru vysvětlil smysl opatření slovy, že chce, aby "lidé přestali chlastat". Loni se totiž oblast dostala do desítky "nejvíce pijících" ruských regionů, když v prodeji 8,9 litru vodky na obyvatele zaujala devátou příčku a v celkovém prodeji lihovin dokonce příčku šestou.
Z reportáže, zveřejněné s několikaměsíčním odstupem, ale nikterak nevyplývá, že by opatření pomohla k vystřízlivění. Spíše si lidé o víkendech kupují alkohol do zásoby, což nebývalo zvykem, a také se rozšířily "alkoholové taxíky" s dovozem alkoholu domů, i když za trojnásobnou cenu než v obchodech.