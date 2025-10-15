Zahraničí

"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Úřady v autonomní Altajské republice v Rusku se rozhodly zakázat prodej lihovin o víkendech a svátcích a omezit o všedních dnech, uvedla agentura Interfax s odvoláním na oznámení šéfa sibiřského regionu Andreje Turčaka. Formálně má toto rozhodnutí ještě schválit republiková vláda.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

"Ministerstvo zdravotnictví bije na poplach. Úmrtnost v republice od loňska převyšuje porodnost," vysvětlil Turčak potřebu radikálního opatření, které by změnilo situaci.

Prodej alkoholu se podle něj zakáže v obchodech v panelových domech a v okolí školek a škol. V dalších obchodech bude omezen ve všední dny na dobu od 11:00 do 19:00, v pátek do 16:00. O víkendech a o svátcích bude platit úplný zákaz.

Související

Putin proměnil peníze ve víno. Hodnota jeho vinařství dosahuje neuvěřitelných rozměrů

Putin, víno, sklenice, vinařství

Lihoviny a tabákové výrobky bude rovněž zakázáno prodávat na pokladnách, protože "sousedství sladkostí a výrobků pro dospělé je nepřípustné". Zavřít se mají veškeré "nálevny", smutně proslulé opileckými nehodami a rvačkami, uvedl Turčak, který býval tajemníkem vládnoucí strany Jednotné Rusko, než ho ruský prezident Vladimir Putin poslal na Sibiř. Zdůraznil, že smyslem zákazu je zajistit zdravou budoucnost republiky.

Jako jeden z prvních ruských regionů výrazně omezila prodej alkoholu Vologodská oblast v evropské části Ruska. Oblastní sněm schválil gubernátorovi Georgiji Filimonovovi "suchý zákon", který omezuje prodej alkoholu na dvě hodiny ve všední dny, od 12 do 14, napsal server Meduza. O víkendech si lze vodku a další lihoviny koupit od 8. do 23. hodiny, tedy stejně jako dřív.

Excentrický gubernátor podle serveru vysvětlil smysl opatření slovy, že chce, aby "lidé přestali chlastat". Loni se totiž oblast dostala do desítky "nejvíce pijících" ruských regionů, když v prodeji 8,9 litru vodky na obyvatele zaujala devátou příčku a v celkovém prodeji lihovin dokonce příčku šestou.

Z reportáže, zveřejněné s několikaměsíčním odstupem, ale nikterak nevyplývá, že by opatření pomohla k vystřízlivění. Spíše si lidé o víkendech kupují alkohol do zásoby, což nebývalo zvykem, a také se rozšířily "alkoholové taxíky" s dovozem alkoholu domů, i když za trojnásobnou cenu než v obchodech.

 
Mohlo by vás zajímat

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Krůček ke katastrofě. Putin spěje k bodu, ze kterého není návratu, míní ruský novinář

Krůček ke katastrofě. Putin spěje k bodu, ze kterého není návratu, míní ruský novinář
0:55

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“
0:59
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko alkohol lihoviny vodka prodej Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 24 minutami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Konec lepení na sklo. Za dálnice se v Rakousku bude platit už jen digitálně

Konec lepení na sklo. Za dálnice se v Rakousku bude platit už jen digitálně

Naposledy příští rok bude k dispozici rakouská dálniční známka ve fyzické podobě, od roku 2027 ji bez výjimky nahradí její elektronická verze.
Aktualizováno před 36 minutami
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

ŽIVĚ
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 48 minutami
Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa
0:57

Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa

Brankář Lukáš Dostál pomohl 25 zákroky Anaheimu k výhře 4:3 nad Pittsburghem.
před 58 minutami
Turek vyhrožoval malůvkou šibenice zaměstnanci saúdskoarabské ambasády

Turek vyhrožoval malůvkou šibenice zaměstnanci saúdskoarabské ambasády

Čestný prezident Motoristů Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
před 1 hodinou
"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

Úřady v autonomní Altajské republice v Rusku se rozhodly zakázat prodej lihovin o víkendech a svátcích a omezit o všedních dnech.
před 1 hodinou
Hrozí, že po konci války přijdou do Česka muži ze zákopů, říká šéf NCOZ

Hrozí, že po konci války přijdou do Česka muži ze zákopů, říká šéf NCOZ

Šéf Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) varuje před příchodem gangů po konci války na Ukrajině.
Další zprávy