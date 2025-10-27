Obzvlášť bolestivý okamžik pro Putina. V Kremlu sílí paranoia z převratu

Ruská tajná služba FSB v říjnu zahájila trestní stíhání proti prominentnímu exilovém kritikovi režimu Michailovi Chodorovskému a Protiválečnému výboru Ruska - sdružení známých ruských osobností, které otevřeně vystupují proti invazi na Ukrajinu i samotnému Putinovu režimu. Kritici čelí obvinění z plánování násilného převzetí moci a vytvoření "teroristické komunity".
Chodorovskij, bývalý ropný magnát a svého času nejbohatší muž Ruska s politickými ambicemi, strávil ve vězení deset let a nyní žije v londýnském exilu. The Telegraph poznamenává, že Kreml na něj opět namířil s pocitem, že představuje hrozbu. Sám Chodorovskij obvinění označuje za zcela nepravdivá.
"Kreml sklouzává k paranoii. Putin jde po svých nepřátelích ve snaze udržet se u moci," říká bývalý americký velvyslanec na Ukrajině John Herbst. Podle něj nejde o projev síly, ale o známku rostoucí nejistoty.
První skutečná rána od začátku války
The Telegraph upozorňuje, že Putin, který je u moci už 25 let, má důvody k obavám. Nákladná válka na Ukrajině začíná doléhat i na ruskou ekonomiku. Firmy brzdí vysoké úrokové sazby a ministerstvo hospodářského rozvoje varovalo, že země "stojí na pokraji recese".
Přibývá také varování před lavinou nesplacených úvěrů, které by mohly vyvolat bankovní krizi. Do toho Ukrajina provádí intenzivní dronové údery na ruské rafinerie a běžní Rusové pociťují následky v podobě rostoucích cen benzinu a nedostatku paliva.
Napětí zvyšují i nové sankce Spojených států. Prezident Donald Trump minulý týden uvalil restrikce na ropné giganty Lukoil a Rosněfť - klíčové zdroje financování ruské válečné mašinerie. Indie a Čína, hlavní odběratelé ruské ropy, v reakci na to omezily nákupy, což představuje těžkou ránu jak pro Putinův válečný aparát, tak pro ruský rozpočet.
Podle britského ekonoma Timothyho Ashe prožívá Rusko první skutečnou ránu od začátku války a v Kremlu podle něj "panuje určitá panika".
Válečná mašinerie na úvěr
Přestože ruská ekonomika zatím prokazovala překvapivou odolnost vůči sankcím a vzdorovala prognózám ekonomického kolapsu, The Telegraph varuje, že se rýsuje bankovní krize. Jednou z hlavních příčin této odolnosti je skutečnost, že Kreml přinutil banky poskytovat obranným podnikům úvěry bez běžných kontrol bonity.
Podle analytika Craiga Kennedyho drží výrobci zbraní zhruba 23 procent všech nesplacených podnikových úvěrů v ruských bankách - tedy nejméně 190 miliard dolarů. To odpovídá přibližně 37 procentům ročního federálního rozpočtu.
Celá ekonomika navíc čelí tíze vysokých úrokových sazeb. V říjnu ruská centrální banka snížila klíčovou sazbu o půl bodu na 16,5 procenta. "Trump si vybral obzvlášť bolestivý okamžik, aby přitvrdil vůči Putinovi," uzavírá The Telegraph.
Prigožin poodhalil trhliny v Kremlu
Kreml se obává, že by vnitřní napětí a ekonomická nejistota mohly přerůst v otevřený převrat. Tyto obavy se ukázaly jako oprávněné už v roce 2023, kdy se Putinův spojenec Jevgenij Prigožin vydal se svou Wagnerovou skupinou na pochod na Moskvu. Povstání sice skončilo neúspěchem, ale odhalilo hluboké trhliny v ruském mocenském aparátu i absenci jasného Putinova nástupce.
Chodorkovskij k tomu dodává, že aktuální obvinění proti němu svědčí o strachu Kremlu z jakéhokoli předání moci. "Pokud Putin zítra zemře, nebude žádný jasný nástupce," řekl Chodorkovskij.