Nemožné, tvrdí zelinářka k "Okamurovým" cenám. Ten ze všeho zlého vinil Ukrajince

"Za takové ceny bych to nemohla opravdu prodávat, to prostě není možné," tvrdí paní Jarmila, prodejkyně ovoce a zeleniny, která s tímto sortimentem jezdí do Kolína již celých 31 let. V úterý se totiž kromě ní na kolínském hlavním náměstí objevilo ještě množství stánků, kde v rámci předvolebního jarmarku společnost najatá SPD Tomia Okamury prodávala brambory, mrkev či cibuli do deseti korun za kilo. A zájem lidí byl velký.
"Ať si lidi nakoupí, já každému přeji jen to dobré," říká žena, která prodejem na náměstí tráví každý týden až do doby, než začne zima, ačkoli jí prodejci s levnějším zbožím řadu nakupujících přetáhli. Na zákaznících je ale podle ní v poslední době vidět jistá změna.
"Je cítit, že životní úroveň se řadě lidí zhoršila. Než někteří něco koupí, několikrát to obrátí v ruce a nakonec si třeba vezmou jen menší množství," vysvětluje a dodává, že i přes všechny problémy ji ale práce baví a je v ní šťastná. "Tady poznám spoustu lidí, mnohé znám osobně," svěřovala se.
Její dobrá nálada a pozitivní pohled na život tak ostře kontrastovaly s tím, co se odehrávalo jen kousek od ní, kde měla svůj předvolební mítink spojený s jarmarkem Strana přímé demokracie. Příznivci Tomia Okamury, které na místě reportér Aktuálně.cz oslovil, spojovalo zejména naštvání na současné politické dění. Ostře kritizovali vládu Petra Fialy a potvrzovali slova paní Jarmily o tom, že se v posledních letech zhoršila jejich životní úroveň. A popsali i další věci, kterými si SPD získala jejich podporu.
"Okamura bojuje za voliče," vyzdvihují příznivci
"Žijeme v České republice, tak by mělo být v obchodech mnohem více českých potravin a výrobků než zahraničních. Líbilo se mi, když jsme byli v minulosti soběstačný stát. To, co je dnes, se mi nelíbí," prohlašoval starší rocker s dlouhými šedivějícími vlasy a tričkem s nápisem australské kapely AC/DC s tím, že se podle něj dnes řada lidí ocitá na hranici chudoby. V čele příští vlády by tak rád viděl Tomia Okamuru.
"Líbí se mi jeho přímočaré názory, brání například přijetí eura nebo prosazuje referendum. Jsem přesvědčený, že bojuje za voliče. SPD má jasně můj hlas," dodal.
Podobná slova volila seniorka, která si stěžovala, že s důchodem 19 tisíc korun sotva vyžije. "Je to hrůza, co tato vláda za čtyři roky způsobila, to je šílené," prohlašovala. Nelíbí se jí ovšem ani postoj Fialova kabinetu k Rusku a konfliktu na Ukrajině. "Naše vláda proti Rusku štve a vyvolává válku," obvinila politiky.
Fakt, že Rusko zaútočilo v únoru roku 2022 na Ukrajinu, obsadilo část jejího území a kromě jiného zabilo mnoho civilistů, prý zcela odmítá. "Nezaútočilo Rusko. To si začala Ukrajina s podporu USA a Západu. Všichni to vědí, jen se o tom nesmí mluvit," rozčilovala se a nepřipustila žádné kritické argumenty k chování Ruska ani jejího prezidenta Vladimira Putina.
"Putin je státník, jak má být"
Celá řada západních politiků přitom považuje ruského prezidenta za válečného zločince, Mezinárodní trestní soud na něj dokonce vydal v roce 2023 zatykač. Je také dokázáno, že v zemi potlačuje opozici i nezávislá média. "To je jen naše příšerná propaganda. V žádném případě nepovažuji Rusko za agresora. Putin je státník, vládce, vůdce, jak má být," chválila ho Okamurova volička.
Když předseda SPD vyšel v půl páté na pódium, společně s mnoha dalšími se od laviček rychle hrnula k pódiu. Šéf partaje nejdříve vzpomínal na to, jak poprvé vystupoval ve městě veřejně před 12 lety. Jinak ale pronesl více než půlhodinový proslov, jímž určitě potěšil nejen zmíněnou proruskou voličku, ale i řadu dalších příznivců.
Okamura několikrát velmi ostře kritizoval ukrajinské uprchlíky v Česku, podle něj prý nesou velkou vinu na tom, že je v Česku drahé bydlení. Údajně také mohou za to, že čeští občané musí na různá vyšetření čekat ještě podstatně déle než dříve.
"Válka na Ukrajině není naše věc," burcoval Okamura
Na adresu Ruska ovšem nepadlo jediné kritické slovo a Okamura naopak podpořil územní požadavky Kremlu na ukrajinské území. "To je válka dvou postsovětských zemí, která se nás nijak netýká. To ne-ní na-še válka," zdůrazňoval slabikováním slov. "Chceme ukončit konflikt na Ukrajině i za cenu toho, že etnickým Rusům zůstanou území, kde po staletí žijí," tvrdil, aniž by zmínil, že Rusko navzdory mezinárodnímu právu zabírá část ukrajinského území, na němž žijí vedle etických Rusů i Ukrajinci.
Po skončení projevu vystřídal předsedu SPD na pódiu jeho zástupce Radim Fiala, zatímco Okamura se vydal mezi své voliče, kteří chtěli podpis nebo společnou fotku. Řadili se do dlouhé fronty, protože k němu mohli přicházet jen z jednoho směru, z několika stran byl chráněn - jako řada jiných politiků - svými ochránci. Mezi jeho podporovateli převažovali senioři a seniorky, ale bylo vidět, že má voliče také u lidí ve středním a mladším věku.
Aktuálně.cz se zajímalo také o to, co říkají Okamurovi voliči na kritiku, že za celé roky v Poslanecké sněmovně téměř nic ze slibů pro své příznivce neprosadil. Jeho voliči ho však hájí tím, že mu političtí oponenti nechtějí v politice dopřát sluchu a také postavení, které by si podle nich zasloužil.
"SPD má přes 20 poslanců a přesto ho sněmovna nechtěla zvolit jako jednoho z místopředsedů. Pořád ho jen označují za nějakého vyvrhela společnosti, což je nesmysl. Jestliže o sobě jeho kritici říkají, že jsou demokrati, měli by přijmout i jeho názory. A ne ho pořád jen nazývat proruským švábem," zastával se Okamury jeden ze seniorů do redakční kamery.
Studenti přišli "na bizár"
Jestli se někdo na kolínském mítinku často usmíval, byli to mladí studenti, kteří se přišli na Okamuru podívat a dát si levné čepované pivo. "Pro nás je SPD extremistická, populistická strana," uvedli studenti, z nichž někteří napjatě čekali, jestli se předseda strany objeví na pódiu jako reklamní postavička Béda Trávníček se strunovou sekačkou jako na několika předchozích mítincích strany.
Nedočkali se, jeden si ale odnesl jako suvenýr speciální lahvové pivo partaje s názvem Espéda. Straníci ho sice dávali jen těm, kteří podepsali petici proti možnému zavedení eura, tento mladík si sice vzal propisku pro podpis, ale v poslední chvíli ji odložil a nic nepodepsal. "Beru to jako bizarní suvenýr. Nevěřím, že SPD chce ve skutečnosti vládnout," uvedl.
Postupně se lidé rozcházeli, někteří si ještě na cestu koupili pivo či zeleninu, ale i tak prodejcům ještě zboží zůstávalo. "Ze všech jarmarků byl tento v Kolíně bohužel nejslabší, jinde jsme už dávno měli vyprodáno," prozradil jeden z prodejců, který patřil pod firmu, která pro SPD jarmark zajišťovala. Své ceny ale hájil a tvrdil, že nejsou stranou nijak dotované. "Dopředu jsme si spočítali, že když toho prodáme hodně, tak se nám to vyplatí. O to více jsme se snažili získat zákazníky, aby nakupovali," hájil velmi nízké ceny.