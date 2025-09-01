Zděšení na ruské straně. Budete v šoku, varují Ukrajinci před dokončením nové zbraně

Výrobce, ukrajinská společnost Fire Point trvá na tom, že nepřítel bude v šoku, až střela zasáhne ruský týl. Na vystrašení ruských válečných analytiků to zatím stačilo. Jeden z nich nabádá k nepřetržitému monitorování vzdušného prostoru nejmodernějšími ruskými stíhačkami, píše server Economist.
Ostatní ruští milblogeři začali podle britského týdeníku koordinovaně a horečné po střelách a výrobcích jejích součástek pátrat. O potenciálu střely je přesvědčený i ukrajinský letecký expert Kostjantyn Kryvolap, podle kterého Flamingo využije mezery ve slábnoucí protivzdušné obraně nepřítele.
"Ukrajina je proslulá svými kreativními, kombinovanými útoky k překonání obrany. Bude to přesně takové. Časem Rusko utrpí větší škody," myslí si Kryvolap. Zemi, která se stále brání ruské agresi, se nyní podařilo i s pomalejšími drony vyřadit z provozu nejméně 13 procent ruských kapacit pro rafinaci ropy.
Na papíře vypadá Flamingo slibně. Pokud bude na tvrzeních jen polovina pravdy, má potenciál způsobit vážné škody téměř kdekoli v evropské části Ruska, píše The Economist. Nicméně kolem střely a především jejího výrobce se množí spekulace a podezření.
Někteří kritici se podivují nad velmi krátkou dobou od vývoje po zavedení masové výroby. Proces trval jen devět měsíců a vedl ho tým, který neměl žádné zkušenosti ve zbrojních zakázkách. "Zpočátku jsem byl velmi skeptický, ale když jsem ty střely viděl, byl jsem ohromen," rozhání pochybnosti jeden z úředníků, kteří na projekt dohlížejí.
Inženýry inspirovala německá střela V-1 a sovětský průzkumný dron Tu-141. Flamingo je také zdánlivě identické se střelou FP-5, odhalenou letos ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, proč byla představena tam, ani jak přesně je Fire Point spojen se společností z Emirátů, která ji vystavila.
Výrobní proces, alespoň částečně, probíhá, zdá se, v zahraničí, píše The Economist. Podle Fire Point ale k téměř celé finální montáži dochází na utajených místech po celé Ukrajině. Trup střely má být pokryt laminátem, aby ztížil zachycení radary. Střela je ale objemná a po startu stoupá strmě, což ji činí viditelnější. Předpokládá se, že velké procento z nich do cíle nedorazí.
Motory jsou zřejmě dvouproudové AI-25 od konstrukční kanceláře Motor Sič ze Záporoží. Ta ale bývá terčem častých ruských útoků a jeví se kvůli tomu jako slabý článek celého řetězce.
Nejnověji vyšlo najevo, že firmu Fire Point, která dostává obrovské částky od ministerstva obrany, vyšetřuje Národní protikorupční úřad. Ten také sleduje stopu konečného vlastníka, kterým by měl být Timur Mindič. Jde o spoluvlastníka televizního studia Kvartal 95, které kdysi založil spolu se současným prezidentem Volodymyrem Zelenským.