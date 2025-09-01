Zahraničí

Zděšení na ruské straně. Budete v šoku, varují Ukrajinci před dokončením nové zbraně

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 4 hodinami
Ruští váleční blogeři náhle pozbyli obvyklé arogance vůči nepříteli. Důvodem je řízená střela Flamingo, která ještě ani nebyla vypuštěna do boje. Ukrajinská zbraň má údajně doletět 3000 kilometrů a může nést tunovou bombu.
Ukrajinský start up Fire Point vyrábí přelomovou střelu Flamingo s doletem až 3 000 kilometrů | Video: Reuters, Associated Press

Výrobce, ukrajinská společnost Fire Point trvá na tom, že nepřítel bude v šoku, až střela zasáhne ruský týl. Na vystrašení ruských válečných analytiků to zatím stačilo. Jeden z nich nabádá k nepřetržitému monitorování vzdušného prostoru nejmodernějšími ruskými stíhačkami, píše server Economist

Ostatní ruští milblogeři začali podle britského týdeníku koordinovaně a horečné po střelách a výrobcích jejích součástek pátrat. O potenciálu střely je přesvědčený i ukrajinský letecký expert Kostjantyn Kryvolap, podle kterého Flamingo využije mezery ve slábnoucí protivzdušné obraně nepřítele. 

Související

Teď už mohou být útoky na ruský týl drtivé. Ukrajinci v nouzi překročili svůj stín

Tupolev Tu-141.
0:25

"Ukrajina je proslulá svými kreativními, kombinovanými útoky k překonání obrany. Bude to přesně takové. Časem Rusko utrpí větší škody," myslí si Kryvolap. Zemi, která se stále brání ruské agresi, se nyní podařilo i s pomalejšími drony vyřadit z provozu nejméně 13 procent ruských kapacit pro rafinaci ropy.

Na papíře vypadá Flamingo slibně. Pokud bude na tvrzeních jen polovina pravdy, má potenciál způsobit vážné škody téměř kdekoli v evropské části Ruska, píše The Economist. Nicméně kolem střely a především jejího výrobce se množí spekulace a podezření.

Někteří kritici se podivují nad velmi krátkou dobou od vývoje po zavedení masové výroby. Proces trval jen devět měsíců a vedl ho tým, který neměl žádné zkušenosti ve zbrojních zakázkách. "Zpočátku jsem byl velmi skeptický, ale když jsem ty střely viděl, byl jsem ohromen," rozhání pochybnosti jeden z úředníků, kteří na projekt dohlížejí.

Související

Ostrý vzkaz Rusku. Ukrajinci jen tak mimochodem poprvé ukázali utajovanou zbraň

Ukrajinská raketa dlouhého doletu Neptun
1:32

Inženýry inspirovala německá střela V-1 a sovětský průzkumný dron Tu-141. Flamingo je také zdánlivě identické se střelou FP-5, odhalenou letos ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, proč byla představena tam, ani jak přesně je Fire Point spojen se společností z Emirátů, která ji vystavila. 

Výrobní proces, alespoň částečně, probíhá, zdá se, v zahraničí, píše The Economist. Podle Fire Point ale k téměř celé finální montáži dochází na utajených místech po celé Ukrajině. Trup střely má být pokryt laminátem, aby ztížil zachycení radary. Střela je ale objemná a po startu stoupá strmě, což ji činí viditelnější. Předpokládá se, že velké procento z nich do cíle nedorazí.

Motory jsou zřejmě dvouproudové AI-25 od konstrukční kanceláře Motor Sič ze Záporoží. Ta ale bývá terčem častých ruských útoků a jeví se kvůli tomu jako slabý článek celého řetězce.

Nejnověji vyšlo najevo, že firmu Fire Point, která dostává obrovské částky od ministerstva obrany, vyšetřuje Národní protikorupční úřad. Ten také sleduje stopu konečného vlastníka, kterým by měl být Timur Mindič. Jde o spoluvlastníka televizního studia Kvartal 95, které kdysi založil spolu se současným prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Má zálusk na utajované složky." Novináři přišli se závažným obviněním Zelenského. (Celý článek s videem zde)

Šéf ukrajinského protikorupčního úřadu: Je pro mě šok, že nás chtějí všichni v parlamentu zničit. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 250 lidí

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 250 lidí

Začátek školního roku byl na jihovýchodě Francie odložen kvůli špatnému počasí

Začátek školního roku byl na jihovýchodě Francie odložen kvůli špatnému počasí

Federální soudkyně pozastavila deportace dětí ze Spojených států do Guatemaly

Federální soudkyně pozastavila deportace dětí ze Spojených států do Guatemaly
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Rusko střela video Video Aktuálně.cz Nejsledovanější videa Rozcestník IG

Právě se děje

před 6 minutami
Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Republikánský prezident obnovil svůj dřívější boj proti modernismu a brutalismu ve vládní architektuře. 
před 11 minutami
Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Na přelomu roku 2025 a 2026 po více než 200 letech skončí těžba černého uhlí.
Aktualizováno před 23 minutami
Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

ŽIVĚ
Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 34 minutami
Školní rok v datech. Kdy budou prázdniny a kdy přijímačky? Manuál pro rodiče školáků

Školní rok v datech. Kdy budou prázdniny a kdy přijímačky? Manuál pro rodiče školáků

Online deník Aktuálně.cz připravil pro žáky a studenty, ale především pro jejich rodiče přehledný souhrn toho, jak bude školní rok ubíhat.
Aktualizováno před 35 minutami
Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Přítomným školákům řekl, že se nemají bát nezdarů a vyzval je, aby si vzájemně pomáhali.
před 1 hodinou
Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce

Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce

Od úterka se sice hlavně na západě země výrazně ochladí, ale od čtvrtka do konce týdne už bude zase až 27 stupňů.
před 2 hodinami
Talentovaná filmařka ve službách nacismu. Kdo byla kontroverzní Leni Riefenstahlová?
1:51

Talentovaná filmařka ve službách nacismu. Kdo byla kontroverzní Leni Riefenstahlová?

Dokument Riefenstahl se dostává pod kůži ženě, která svůj talent věnovala hitlerovské propagandě. Autorka filmu Triumf vůle to však viděla jinak.
Další zprávy