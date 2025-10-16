„Legitimní cíl.“ Rusové ukázali, jak drony zaútočili na humanitární konvoj OSN

"Rozvědné služby okamžitě detekovaly pohyb nákladu dvojího užití a během několika minut se týmy dronů FPV Dněprské gardové brigády zapojily do útoku na kolonu. Jakmile byla zasažena přední a zadní vozidla, zahájilo palbu dělostřelectvo 18. Dněprské gardové brigády," uvádí proruský příspěvek.
Termín "náklad dvojího užití" označuje zboží, které má primárně civilní účel, ale může být využito i pro potřeby armády.
Podle serveru The Insider k útoku došlo poblíž vesnice Bilozerka, která leží zhruba 10 kilometrů západně od Chersonu. Další proruský kanál napsal, že "pohyb jakýchkoli vozidel bude považován za legitimní cíl".
Analýza videa potvrzuje, že cílem útoku byl skutečně konvoj OSN. Nákladní automobil zasažený dronem nese označení WFP - zkratku pro Světový potravinový program. Na střechách vozidel je také viditelný nápis UN, který je identifikuje jako majetek Organizace spojených národů.
"Válečný zločin," zní z OSN
O útoku informoval už 14. října náčelník chersonské oblastní vojenské správy Oleksandr Prokudin. Podle něj jedno ze čtyř nákladních vozidel zcela shořelo a další bylo vážně poškozeno. Zprávy o obětech nahlášeny nebyly.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha útok odsoudil jako "další brutální porušení mezinárodního práva", které podle něj dokládá "naprostou neúctu Ruska k životům civilistů a jeho mezinárodním závazkům".
Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila.
Koordinátor humanitární pomoci OSN na Ukrajině Matthias Schmale označil útok na humanitární konvoj za "závažné porušení mezinárodního humanitárního práva", které by podle něj mohlo být kvalifikováno jako válečný zločin.
Chersonská oblast zůstává nadále rozdělena mezi ruskou a ukrajinskou kontrolu. Ruské síly z pozic na jižním břehu Dněpru pokračují v téměř každodenním ostřelování měst držených ukrajinskou armádou.