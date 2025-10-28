Zahraničí

"NATO se rozpadne." Rusko otestuje článek 5 do tří let, Moskva prý zná slabinu

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
V příštích několika letech se bude Rusko spoléhat zejména na rozkol mezi jednotlivými státy NATO o uplatnění kolektivního obranného závazku aliance, tedy článku 5. Neshody členských států by mu mohly umožnit omezenou invazi na východní křídlo aliance do tří let, ve své knize to předpovídá německý vojenský expert a profesor politologie Carlo Masala.
Jednoduše není pravda, že Rusko vždy zvítězí, řekl polský ministr zahraničí Sikorski v polovině října. | Video: Reuters

Ve své knize "Pokud Rusko vyhraje: Scénář" Masala spekuluje, že by Kreml mohl vstoupit do Estonska už v roce 2028. Tvrdí totiž, že podle informací Spolkové zpravodajské služby (BND) někteří ruští představitelé nevěří, že by aktivaci článku 5 (podle nějž je útok na jednoho člena aliance útokem na všechny), podpořil každý člen NATO. Masala své tvrzení zdůvodnil pro web Newsweek, Moskva se podle něj domnívá, že některé země nejsou ochotné s Ruskem bojovat. 

Rusko provokuje

Náznaky nebezpečí v okolí Estonska lze pozorovat už nyní. Země obvinila Rusko z několika nedávných provokací, naposledy šlo o neobvyklý pohyb ruských vojsk poblíž hranic začátkem října. V reakci na to Tallinn uzavřel hraniční přechod Saatse Boot. Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna uvedl, že podle úředníků se zhruba sedm ozbrojených ruských vojáků objevilo na silnici v jihovýchodním Estonsku, která zasahuje do Ruska. Místem lze nyní projíždět, lidé ale nemohou bez povolení zastavit. 

Takhle to nejde, nebral si servítky šéf NATO. Průšvih s drony mohou vyřešit Švédové

Kinetická ministřela určená k zastavení Putinových dronů má být velmi levná.
0:57

V září narušila estonský vzdušný prostor letadla MiG-31, Kreml ale popřel, že by šlo o jeho stroje. Tvrzení Moskvy nicméně evropská bezpečnostní komunita nevěří a to včetně Masaly. Právě tyto akce podle něj ukazují, jak se Rusko stává bezohlednějším při testování odstrašující síly. "Pokud věříte v teorii odstrašování (doktrína založená na vojenské síle a připravenosti ji využít, která má protivníka odradit od útoku), pak nevletíte se třemi stíhacími piloty do estonského vzdušného prostoru," řekl. "Možná to uděláte s jedním, ale ne se třemi po dobu 12 minut," doplnil.

Estonsko se po incidentu odvolalo na článek 4 a vyzvalo tak k dalším konzultacím, ostatní členové ale zdůraznili možnost, že mohlo jít jen o chybu. A právě odlišné reakce aliance by se mohly v budoucnu ještě více prohloubit a Moskva by toho mohla využít. 

Testování článku 5

Masala uvedl, že rozsáhlý útok proti jednomu nebo více pobaltským státům či Polsku výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že NATO uplatní článek 5, což je riziko, které by Rusko pravděpodobně nepodstoupilo.

Menší provokace ale zvyšují pravděpodobnost, že se NATO rozdělí na nejméně dva nebo tři tábory - tedy na ty, kteří se chtějí okamžitě bránit, ty, kteří by chtěli s Rusy vyjednávat, a ty, kteří doufají, že vše brzy skončí. 

Jako jeden z příkladů takových menších provokací kniha uvádí omezený vpád do estonského města Narva pod záminkou ochrany převážně rusky mluvícího obyvatelstva, které Kreml prostřednictvím dezinformací a propagandy vykreslí jako ohrožené. Jde o scénář podobný tomu, který Rusko použilo v ukrajinské oblasti Donbas v roce 2014.

Poté by se na estonském ostrově Hiiumaa objevili ruští vojáci podporovaní válečnými loděmi ruské baltské flotily, které by mohly blokovat pobaltské státy, uvádí se v knize.

Dokud NATO reaguje na tyto provokace a USA udržují svou přítomnost v Evropě, je velmi nepravděpodobné, že by Rusko mohlo politicky a ekonomicky ovládnout země východní Evropy, řekl Masala.

"Ale jakmile se NATO rozpadne, bude to mnohem snazší," uzavřel pro Newsweek, přičemž k rozpadu by došlo, pokud by nebyl uplatněn článek 5.

Neberte Rusy tak vážně. Šéf NATO překvapil výrokem v Bruselu, nedávno mluvil jinak (celý článek s videem zde)

"Pojďme nebrat Rusy až tak vážně," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte | Video: X/VanEmmerickKris
 
