Jeden z posledních ruských útoků se odehrál ráno 16. října, kdy na cvičiště dopadla řízená střela. Ukrajinské nejvyšší velení potvrdilo oběti, jejich počet a místo ale tají. Armáda se dušuje, že neustále přehodnocuje bezpečnostní protokoly. Velitelé a bývalí instruktoři ale poukazují, že na vině je sovětský styl velení.
Výcviková centra, zejména ta v blízkosti fronty nebo hranic, často postrádají řádnou ochranu. "Měla by být chráněna protivzdušnou obranou. Takto by měl systém fungovat, ale v současnosti žádný neexistuje," řekl deníku Kyiv Independent bývalý náčelník štábu brigády Azov Bohdan Krotevyč. Ten obviňuje vrchního velitele Oleksandra Syrského, který je podle něj přímo odpovědný za vybudování systému.
Poslanec Ruslan Gorbenko, který často za vojáky dojíždí, se domnívá, že rekruti by měli cvičit nejméně 300 kilometrů od frontové linie. Ukrajina podle něho stále používá výcviková centra poblíž ruských hranic nebo nedaleko fronty, protože ne každá vojenská jednotka má stálou základnu v týlu.
Kyrylo Berkal, který dohlíží na výcvik u 3. armádního sboru, navrhuje zřídit podzemní infrastrukturu. Ukrajinská armáda se z velké části spoléhá na desítky let stará cvičiště z dob Sovětského svazu, ale vybudování nových by vyžadovalo čas a značné finanční zdroje, tvrdí server.
Rusové podle bývalého vojenského instruktora Oleksandra posílají průzkumné drony a vědí, kde nové ukrajinské jednotky trénují. Pozemní síly tak musely maskovat cvičiště a rušit shromažďování vojáků. "Řízené střely s plochou dráhou letu či balistické střely k nám letěly méně než minutu," prohlásil Oleksandr, který pracoval ve výcvikovém centru u hranic s Ruskem.
Oleksandr uvedl, že byla přijata i další bezpečnostní opatření, jako například nácvik co nejrychlejšího skoku do krytů v plné výstroji či výstavba zákopů, aby se snížilo riziko smrtícího zásahu střepinou. Přesto podle něj zůstávají noví rekruti zranitelní, protože často nemají dostatek zkušeností, aby poznali zvuky přilétajících střel a dronů, a proto ne vždy vědí, kdy se mají schovat.
Podplukovník britské armády ve výslužbě Glen Grant řekl, že ukazovat prstem na viníky je složitější, než se zdá. Ačkoli mnohé závisí na kvalitě velitelů na výcvikových prostranstvích, existuje také limit, do jaké míry mohou důstojníci rozptýlit rekruty, zejména proto, že určité cvičení vyžaduje větší počet vojáků a instruktorů. "Pokud se (Rusové) zaměří na výcvikovou oblast, téměř jistě dojde k úmrtím," je přesvědčený Grant.
"Otázkou je, zda (ukrajinské vojenské velení) dělá vše, co je v jeho silách," řekl Grant s odkazem na opatření, jako je vykopání dostatečného počtu zákopů, zavedení včasného varovného systému a provádění cvičení pro evakuaci do krytů.
"Měli by se vyhýbat rutině, aby bylo pro Rusko obtížnější zjistit, kam mířit. Pokud zvýšíte problém pro Rusko o 50 %, snížíte počet obětí o 50 %," dodal Grant.
Ukrajinský vojenský analytik Serhij Hrabskyj tvrdí, že disciplína zděděná ze sovětské éry je pro ukrajinskou armádu "strašným neštěstím", které ovlivňuje její schopnost poučit se z chyb. "Mnozí velitelé také nemají velké zkušenosti s řešením neustálých vzdušných hrozeb, zejména proto, že informace z učebnic téměř neodrážejí realitu," dodal.