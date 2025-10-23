Zahraničí

Ukrajinci rozsah pohromy tají. Rusko tvrdě útočí na jednu z jejich největších slabin

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 3 hodinami
Rusové se systematicky zaměřují na jednu ze slabin Ukrajinců, kteří s obtížemi doplňují armádu novými vojáky. Agresor po celé zemi tvrdě útočí na většinou nezabezpečená cvičiště, kde shromáždění rekruti přicházejí o život.
"Řízená střela je tu hned." Nejvíce zranitelná jsou ukrajinská cvičiště poblíž fronty a ruských hranic. | Video: Reuters

Jeden z posledních ruských útoků se odehrál ráno 16. října, kdy na cvičiště dopadla řízená střela. Ukrajinské nejvyšší velení potvrdilo oběti, jejich počet a místo ale tají. Armáda se dušuje, že neustále přehodnocuje bezpečnostní protokoly. Velitelé a bývalí instruktoři ale poukazují, že na vině je sovětský styl velení.

Výcviková centra, zejména ta v blízkosti fronty nebo hranic, často postrádají řádnou ochranu. "Měla by být chráněna protivzdušnou obranou. Takto by měl systém fungovat, ale v současnosti žádný neexistuje," řekl deníku Kyiv Independent bývalý náčelník štábu brigády Azov Bohdan Krotevyč. Ten obviňuje vrchního velitele Oleksandra Syrského, který je podle něj přímo odpovědný za vybudování systému. 

Související

"Bolestivá hrozba." Šéf ukrajinských špionů varuje, že Putin může zariskovat

Moskva, Rusko, armáda, vojáci
1:02

Poslanec Ruslan Gorbenko, který často za vojáky dojíždí, se domnívá, že rekruti by měli cvičit nejméně 300 kilometrů od frontové linie. Ukrajina podle něho stále používá výcviková centra poblíž ruských hranic nebo nedaleko fronty, protože ne každá vojenská jednotka má stálou základnu v týlu.

Kyrylo Berkal, který dohlíží na výcvik u 3. armádního sboru, navrhuje zřídit podzemní infrastrukturu. Ukrajinská armáda se z velké části spoléhá na desítky let stará cvičiště z dob Sovětského svazu, ale vybudování nových by vyžadovalo čas a značné finanční zdroje, tvrdí server.

Rusové podle bývalého vojenského instruktora Oleksandra posílají průzkumné drony a vědí, kde nové ukrajinské jednotky trénují. Pozemní síly tak musely maskovat cvičiště a rušit shromažďování vojáků. "Řízené střely s plochou dráhou letu či balistické střely k nám letěly méně než minutu," prohlásil Oleksandr, který pracoval ve výcvikovém centru u hranic s Ruskem.

Související

Německo se chystá masivně verbovat do armády. Klíčový muž popisuje, co čeká Čechy

Německo NATO Patriot
6:14

Oleksandr uvedl, že byla přijata i další bezpečnostní opatření, jako například nácvik co nejrychlejšího skoku do krytů v plné výstroji či výstavba zákopů, aby se snížilo riziko smrtícího zásahu střepinou. Přesto podle něj zůstávají noví rekruti zranitelní, protože často nemají dostatek zkušeností, aby poznali zvuky přilétajících střel a dronů, a proto ne vždy vědí, kdy se mají schovat. 

Podplukovník britské armády ve výslužbě Glen Grant řekl, že ukazovat prstem na viníky je složitější, než se zdá. Ačkoli mnohé závisí na kvalitě velitelů na výcvikových prostranstvích, existuje také limit, do jaké míry mohou důstojníci rozptýlit rekruty, zejména proto, že určité cvičení vyžaduje větší počet vojáků a instruktorů. "Pokud se (Rusové) zaměří na výcvikovou oblast, téměř jistě dojde k úmrtím," je přesvědčený Grant.

"Otázkou je, zda (ukrajinské vojenské velení) dělá vše, co je v jeho silách," řekl Grant s odkazem na opatření, jako je vykopání dostatečného počtu zákopů, zavedení včasného varovného systému a provádění cvičení pro evakuaci do krytů.

"Měli by se vyhýbat rutině, aby bylo pro Rusko obtížnější zjistit, kam mířit. Pokud zvýšíte problém pro Rusko o 50 %, snížíte počet obětí o 50 %," dodal Grant.

Ukrajinský vojenský analytik Serhij Hrabskyj tvrdí, že disciplína zděděná ze sovětské éry je pro ukrajinskou armádu "strašným neštěstím", které ovlivňuje její schopnost poučit se z chyb. "Mnozí velitelé také nemají velké zkušenosti s řešením neustálých vzdušných hrozeb, zejména proto, že informace z učebnic téměř neodrážejí realitu," dodal.

"Sžírá mě hněv." Ukrajinci řeší katastrofální zásah, zloba míří na pohodlné velitele. (Celý článek s videem zde)

Rusové se útokem Iskanderu s kazetovou municí pochlubili na telegramovém kanálu ministerstva obrany. | Video: Aktuálně.cz/Telegram/Ruské ministertsvo obrany
 
Mohlo by vás zajímat

"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem

"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Američané zaútočili v Tichém oceánu na další člun "narkoteroristů", tři z nich zabili

Američané zaútočili v Tichém oceánu na další člun "narkoteroristů", tři z nich zabili

Mír v nedohlednu. Lavrov odmítá příměří, s Ukrajinou má úplně jiný plán

Mír v nedohlednu. Lavrov odmítá příměří, s Ukrajinou má úplně jiný plán
0:48
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Ukrajina vojáci Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 23 minutami
"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem

ŽIVĚ
"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 47 minutami
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

ŽIVĚ
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 53 minutami
Konec inkluze, jak ji známe. ANO, SPD a Motoristé plánují zásadní změny ve školství

ŽIVĚ
Konec inkluze, jak ji známe. ANO, SPD a Motoristé plánují zásadní změny ve školství

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 59 minutami
"Normální lidská sviňárna," hodnotí Vidlák zprávy o "žebrání". Peníze zatím má

"Normální lidská sviňárna," hodnotí Vidlák zprávy o "žebrání". Peníze zatím má

"Buď mohu být bloger, nebo funkcionář. Ale nemohu být obojí," říká nyní předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák.
před 1 hodinou
Dobeš oslňuje v zámoří skvělou bilancí. Nezhasl ji ani gól od českého krajana

Dobeš oslňuje v zámoří skvělou bilancí. Nezhasl ji ani gól od českého krajana

Český gólman Montrealu vyhrál i čtvrtý zápas v sezoně, byl vyhlášen největší hvězdou zápasu s Calgary a podle statistik patří k nejlepším v soutěži.
před 1 hodinou

Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková

Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková
32:47
před 1 hodinou
Američané zaútočili v Tichém oceánu na další člun "narkoteroristů", tři z nich zabili

Američané zaútočili v Tichém oceánu na další člun "narkoteroristů", tři z nich zabili

"Nyní již mrtví teroristé se opět zabývali pašováním drog ve východním Pacifiku," uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth.
Další zprávy