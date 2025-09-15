Ruský dron opět podtrhl velkou slabinu NATO. Tady budeme muset přitlačit, říká Kofroň

"Rakety, kterými bychom sestřelovali drony, nemohou stát deseti- nebo dvacetinásobek ceny toho dronu," vysvětluje.
Podle hosta Matyáše Zrna budeme muset vyvíjet nové systémy, které budou designované právě na hrozby tohoto druhu. "Musíme mít dostatečné zásoby munice. My bychom teď třeba zachytili první vlnu, ale co při té druhé, třetí…?"
Upozorňuje přitom, že Rusko vyrábí asi tři tisíce dronů Geran měsíčně. Po skončení války s Ukrajinou by si jich mohlo vyrobit desítky tisíc do zásoby. "A to by naši protivzdušnou obranu samozřejmě zahltilo."
V případě potřeby chránit hranici by vznikl tlak na pokročilejší řešení, myslí si Kofroň. "A zároveň tu bude možná - zejména v okolí těch hustě osídlených oblastí - snaha používat nějaké třeba laserové systémy," odhaduje.