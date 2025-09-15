Zahraničí

Ruský dron opět podtrhl velkou slabinu NATO. Tady budeme muset přitlačit, říká Kofroň

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Ruský dron v sobotu narušil vzdušný prostor Rumunska. Stalo se to pár dní poté, co několik ruských dronů přeletělo přes běloruskou hranici do Polska. Pokud jde o připravenost obrany NATO, chybí nám kapacity nebo schopnosti, které by za přijatelnou cenu eliminovaly rizika plynoucí z těchto relativně levných, ale početných systémů, upozorňuje politický geograf Jan Kofroň.
Spotlight News - Jan Kofroň | Video: Tým Spotlight

"Rakety, kterými bychom sestřelovali drony, nemohou stát deseti- nebo dvacetinásobek ceny toho dronu," vysvětluje.

Podle hosta Matyáše Zrna budeme muset vyvíjet nové systémy, které budou designované právě na hrozby tohoto druhu. "Musíme mít dostatečné zásoby munice. My bychom teď třeba zachytili první vlnu, ale co při té druhé, třetí…?"

Upozorňuje přitom, že Rusko vyrábí asi tři tisíce dronů Geran měsíčně. Po skončení války s Ukrajinou by si jich mohlo vyrobit desítky tisíc do zásoby. "A to by naši protivzdušnou obranu samozřejmě zahltilo."

V případě potřeby chránit hranici by vznikl tlak na pokročilejší řešení, myslí si Kofroň. "A zároveň tu bude možná - zejména v okolí těch hustě osídlených oblastí - snaha používat nějaké třeba laserové systémy," odhaduje.

Celý rozhovor si pusťte v úvodním videu nebo na své oblíbené podcastové aplikaci v profilu Spotlightu Aktuálně.cz.

 
