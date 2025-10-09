"Mlýnek na maso" se zasekl. Kreml sází na poslední možnost, jak se vyhnout mobilizaci

Ve válce na Ukrajině utrpělo Rusko obrovské ztráty. Od začátku plnohodnotné invaze zemřelo nebo se zranilo odhadem milion ruských vojáků. Další jsou ale stále potřeba - a jestli se do něčeho vůdci Kremlu Vladimiru Putinovi opravdu nechce, tak je to vyhlášení mobilizace. Místo toho část ruských regionů sází na osvědčenou taktiku: další zvyšování náborových bonusů - v některých regionech až čtyřnásobné, informuje web CNN.
Nábor se stal jednou z hlavních priorit ruské armády už letos v létě. Ministr obrany Andrej Bělousov v srpnu zdůraznil, že lidské zdroje jsou pro podporu ofenzivních akcí klíčové. Ačkoliv tvrdí, že se náborové cíle daří plnit, ruské nezávislé investigativní médium IStories podle CNN tvrdí opak. To potvrzují i čísla - oficiální údaje o rozpočtových výdajích ukazují, že v druhém čtvrtletí letošního roku smlouvu s ministerstvem obrany podepsalo necelých 38 tisíc lidí, což je dva a půlkrát méně než před rokem.
O prohlubující snaze dostat víc Rusů do války informuje i analytická zpráva amerického think-tanku Institut pro studium války (ISW). Podle něj ruské úřady a náboráři využívají právě různé finanční pobídky - jedná se tak spíše o obchodní model než o ideologicky motivovanou náborovou kampaň.
Příspěvek jako násobky platů
Noví rekruti dostávají běžně od federální vlády zhruba 400 tisíc rublů (cca 102 tisíc Kč), vláda Ťumenské oblasti na Sibiři ale nyní oznámila, že zájemcům vyplatí navíc ještě jednorázovou částku tři miliony rublů (cca 770 tisíc Kč) - pod podmínkou, že se přihlásí do konce listopadu. Původně dostávali nováčci v oblasti 1,9 milionu rublů (cca 487 tisíc Kč), nová platba tak představuje značný nárůst. Podle ruské federální statistické agentury Rosstat se to rovná průměrnému tříletému výdělku v této oblasti.
Podobnou nabídku dostávají zájemci ve Voroněžské oblasti v jihozápadním Rusku. Za přihlášení z této oblasti si nováčci přijdou na 2,1 milionu rublů (cca 539 tisíc Kč), napsal místní gubernátor na síti Telegram. Vláda navíc doplnila, že pro získání platby se nemusí jednat jen o místní rezidenty. Stačí, když zde rekruti jen podepíšou dokumenty.
Zvýšení vyplácených částek se dočkají i vojáci v Tatarské nebo Altajské republice, Kurganské oblasti, Tambovské oblasti nebo Krasnodarském kraji. Platby se přidají k měsíčnímu platu smluvních vojáků bojujících na Ukrajině, který začíná na částce okolo 210 tisíc rublů (cca 54 tisíc Kč), což je zhruba dvojnásobek průměrné ruské měsíční mzdy.