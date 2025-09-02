"Potají tlačí na Zelenského." Za zavřenými dveřmi idylka mezi Evropou a Trumpem končí

I když lidé z Trumpovy administrativy vnímají britské a francouzské lídry za jedny z nejkonstruktivnějších politiků v Evropě, roste u nich vůči nim frustrace. Podle informací amerického zpravodajského webu Axios se Bílý dům domnívá, že evropské země chtějí, aby USA nesly veškeré náklady války, zatímco ony samy se podílet odmítají.
"Dosažení dohody mezi Ukrajinou a Ruskem je uměním možného. Někteří Evropané ale pořád žijí v pohádce a ignorují fakt, že na tanec jsou potřeba dva," řekl webu jeden z vysoce postavených amerických úředníků.
Postoj lidí okolo Trumpa vůči evropským politikům možná souvisí i s článkem na serveru Politico. Ten citoval řadu anonymních zdrojů, které uvedly, že je zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff nezkušený a Rusko ho "zmanipulovalo".
Zpráva vyšla poté, co Trump naznačil, že dlouho očekávané setkání Putina a Zelenského se nejspíš neuskuteční.
"Trilaterální schůzka se uskuteční. O bilaterální nevím, ale trilaterální bude. Ale víte, na tohle lidi někdy nejsou připraveni. Někdy musí chvíli bojovat, než je donutíte přestat. Ale tohle už trvá dlouho. Zemřelo mnoho lidí," popsal Trump pro deník Daily Caller.
Po summitu s Putinem na Aljašce a návštěvě Zelenského a evropských lídrů v Bílém domě byl americký prezident přesvědčen, že se oba lídři brzy sejdou k bilaterálním rozhovorům. Ruský prezident dal ale jasně najevo, že nic takového se v blízké době neuskuteční. Minulý čtvrtek jím řízená armáda navíc podnikla jeden z nejvražednějších náletů na hlavní a další města, při kterých zemřelo nejméně 19 lidí.
Trump naznačil, že by do Evropy mohl vyslat americké stíhačky, které by hlídaly ukrajinský vzdušný prostor, což by sloužilo jako bezpečnostní záruka v plánu, který v sobotu odhalil deník The Telegraph. Podle něj by na Ukrajinu nasadil letouny amerických soukromých firem jako součást dlouhodobého mírového plánu, aby obešel svůj slib, že nerozmístí americké vojáky na Ukrajině.
"Možná něco uděláme. Kdybych to mohl zastavit a nechat tam občas létat letadlo… Bylo by to hlavně na Evropě, ale my bychom pomohli," vysvětlil americký prezident.
Američtí dodavatelé by pomáhali s obnovou ukrajinské frontové obrany, nových základen a s ochranou amerických podniků, přičemž by jejich přítomnost působila jako odstrašující prostředek vůči Moskvě. Plán je součástí řady dalších takzvaných bezpečnostních záruk vypracovaných "koalicí ochotných" vedenou Velkou Británií a Francií.