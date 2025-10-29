Zahraničí

Rusko předstihlo Západ. Nová zbraň dokáže udeřit daleko za frontovou linií

Martin Sluka Martin Sluka
před 3 hodinami
Rusko začalo k útokům na obytné oblasti daleko za frontovou linií používat modernizované klouzavé bomby dlouhého doletu, známé jako KAB. Jedná se o další typ zbraně dlouhého doletu schopné zasáhnout například města či jiné strategické cíle hluboko v týlu Ukrajiny, která byla donedávna považována za "bezpečnější" zóny pro civilisty a infrastrukturu.
Ruský Su‑34 je víceúčelový bitevní bombardér schopný nést modernizované klouzavé pumy KAB k úderům hluboko za frontou. | Foto: Oleg Beljakov/Wikimedia Commons

Ruské ozbrojené síly v minulém týdnu těmito pumami poprvé zasáhly Mykolajiv, Poltavu a město Lozova v Charkovské oblasti, ležící zhruba 150 kilometrů od fronty.

Bomba UMPB-5R v Lozově zasáhla obytnou čtvrť, zranila několik civilistů a poničila několik domů. Podle deníku Kyiv Independent byla o víkendu touto zbraní údajně zasažena i Oděsa u Černého moře.

Co jsou bomby KAB?

KAB (korigovaná letecká bomba) je ruská naváděná letecká puma vybavená okřídlenou konstrukcí s přesnými naváděcími systémy, jako je GPS, laserové nebo infračervené zaměřování.

Na rozdíl od klasických bomb s volným pádem mohou KAB před dopadem klouzat desítky kilometrů, což umožňuje letadlům útočit z větší vzdálenosti a snižuje riziko zásahu protivzdušnou obranou.

Velikosti hlavic se liší podle modelu a pohybují se přibližně od 300 kilogramů do 1,5 tuny, což umožňuje ničit i vícepodlažní budovy.

Obzvlášť bolestivý okamžik pro Putina. V Kremlu sílí paranoia z převratu

Ruský prezident Vladimir Putin Bělgorod belgorod rusko

Rusko na začátku invaze spoléhalo na své rozsáhlé zásoby bomb FAB ze sovětské éry. Jejich shození přímo nad cílem však znamenalo přílišné riziko v podobě přiblížení se ukrajinské protivzdušné obraně.

"Otázkou bylo, jak je přimět k delšímu klouzání a upravování kurzu ve vzduchu. Odpovědí byla primitivní, ale účinná modernizace - jednotný modul pro klouzání a korekci (UMPK) -, která jim poskytla jak vztlak, tak omezenou kontrolu," vysvětluje pro Kyiv Independent letecký expert Konstantyn Kryvolap.

Rusko nedávno zahájilo sériovou výrobu modernizované generace KAB, jejichž odhadovaný dolet se odhaduje až na 200 kilometrů. Pro srovnání - americká GBU dosahuje přibližně 70 kilometrů a francouzská AASM Hammer 72 kilometrů, jak uvádí server Armádní zpravodaj.

Taktická adaptace, ne zásadní změna

Ozvěny minulosti. Rusové se ze svých chyb nepoučili, skončilo to fiaskem

bahno
1:06

Podle Wese Rumbaugha z Centra pro strategická a mezinárodní studia tyto útoky odrážejí neschopnost Ruska zajistit vzdušnou nadvládu nad Ukrajinou. Tím, že letadla útočí mimo dosah protivzdušné obrany, snižují riziko zachycení, ale každý úder je nákladnější.

Rumbaugh upozorňuje, že jde o součást přirozeného cyklu adaptace ve válce - Rusko přijde s novou metodou útoku, Ukrajina najde řešení na obranu a Rusko bude přicházet s novými inovacemi, dokud válka neskončí.

Kryvolap dodává, že kromě dalšího ničení a demoralizace civilistů tyto útoky nepřinášejí nic zásadně přelomového a nezmění dynamiku na bojišti.

 
zahraničí Rusko Ukrajina válka bomba zbraň Ruský útok na Ukrajinu 2022

