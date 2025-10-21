Zahraničí

Takhle to skončit nemělo. Zdroje od Zelenského popsaly bod zlomu při schůzi s Trumpem

Páteční setkání mezi Spojenými státy a Ukrajinou slibovalo možný průlom, nakonec ale ztroskotalo. Mohl za to telefonní rozhovor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, shodují se zdroje nejen z ukrajinské prezidentské kanceláře. Nyní tak opět panují obavy, na kterou stranu se Bílý dům nakonec přikloní.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se svým týmem a spojenci pracovali několik měsíců na tom, aby Trump rozhodně podpořil Ukrajinu. Oba prezidenti spolu dvakrát mluvili po telefonu a poté se domluvili na setkání 17. října ve Washingtonu. Trump dokonce veřejně naznačil, že Ukrajině v bezprecedentním kroku poskytne obávané střely Tomahawk.

Pak ale americkému prezidentovi zavolal Putin. Podle dvou zdrojů blízkých ukrajinskému prezidentovi, které cituje web Kyiv Independent, stál právě tento telefonát za tím, že setkání ve Washingtonu dopadlo tak, jak dopadlo.

Schůzka se podle svědků několikrát změnila v hádku, při níž Trump "neustále nadával" a odmítl se zabývat mapami frontové linie, které mu ukrajinská delegace předložila. Trump podle zdrojů listu Financial Times několikrát naléhal na Zelenského, aby přijal ruské podmínky příměří, a sdělil mu, že pokud Kyjev nepřistoupí na Putinovy podmínky, šéf Kremlu se svými vojáky Ukrajinu zničí.

"Putin zavolal Trumpovi kvůli raketám Tomahawk. Podle mého názoru teď americký prezident nechce eskalovat situaci s Ruskem, dokud se s Putinem nesetká," popsal Zelenskyj na nedělním uzavřeném setkání s novináři a dodal, že i některé evropské země vlastní střely Tomahawk, a pokud to USA povolí, mohly by je Kyjevu dodat.

Po schůzce ve Washingtonu se Zelenským Trump na sociálních sítích oznámil, že se plánuje setkat s Putinem v Budapešti. Ukrajinský prezident vnímá místo setkání skepticky, ale uvedl, že pokud dostane formální pozvání, na summit přijede. "V současné době jsme v situaci, kdy americký prezident dává Putinovi další šanci," řekl novinářům.

Putin údajně při nedávném telefonátu zopakoval Trumpovi své požadavky, aby Ukrajina předala Doněckou oblast, z níž asi 70 % území okupuje Rusko. Ruský prezident také naznačil, že by se Kreml mohl vzdát části Záporožské a Chersonské oblasti, které částečně ovládá.

"Putin nechce s Ukrajinou a Zelenským jednat o ničem, kromě velkých ústupků. Nesouhlasil s přímým setkáním s ukrajinským prezidentem," uvedl zdroj blízký prezidentovi. "Musí ale nějakým způsobem postupovat tak, aby Trump neudělal žádné tvrdé kroky. To je jeho cíl. A daří se mu to," doplnil.

Zelenskyj uvedl, že není jasné, co Moskva vlastně navrhuje. Dodal, že pokud by Rusko dosáhlo administrativních hranic Doněcké oblasti, Putin by to označil za "vítězství ve válce". "Putin chce úplnou okupaci Ukrajiny. A používá nástroje, aby udržel tuto nejistotu, aby Trump nepokračoval v sekundárních sankcích," vysvětlil.

Od únorového střetu v Oválné pracovně se vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem zlepšily. Trumpova trvalá slabost pro Moskvu ale i přes neustálé bombardování Ukrajiny přetrvává, řekli lidé blízcí ukrajinskému prezidentovi deníku Kyiv Independent. "Trump chce tuto válku ukončit, ale zdá se mu levnější ukončit ji na úkor Ukrajiny," dodal zdroj z Trumpova okolí.

