"Triumfální" vjezd Rusů do Pokrovsku. Z mlhy se noří podivná vozidla

Jenže velké a pomalé tanky jsou dnes příliš snadným cílem pro všudypřítomné drony. Zasáhnout motocykl je mnohem složitější a čínská motorka je levná. Nikdy jich není dost a od masového zavedení dronů jsou jejich nejčastějším cílem.
Obě strany tak používají upravená civilní auta jako třeba staré žigulíky. Ta často "odstrojí", aby byla co nejlehčí, zbaví kapoty, a svaří rámem, aby se nerozpadla. Nemusí vydržet dlouho. Životnost vozidel se tu počítá na dny, maximálně týdny.
Záběry ukazují ještě jeden prvek. I v moderní válce hraje klíčovou roli počasí. To, ze Rusové mohou takto bezstarostně postupovat po silnici, je možné jen díky husté mlze. Technika dokáže hodně, ale mlha, déšť, silný vítr nebo sněžení dokáží pořád výrazně limitovat použití dronů a oslepit jejich kamery.
Až podle předpovědi zítra ráno v Pokrovsku vysvitne slunce, budou silnice zase pusté a vojáci se budou plížit ve stromořadí nebo podél trosek domů, aby se vyhnuli "oku" ukrajinských dronů.