Zlomová dohoda je hotová. Ukrajina bude mít klíčovou posilu ve válce

Podle Kristerssona obě země podepsaly memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti letecké obrany, jehož součástí je i možnost prodeje 100 až 150 stíhaček v nejnovější verzi Gripen E. Zelenskyj a Kristersson společně navštívili továrnu společnosti Saab, která letouny vyrábí.
"Jsme si plně vědomi, že nás čeká dlouhý proces," uvedl Kristersson. "Ale od této chvíle jsme připraveni zkoumat všechny způsoby, jak Ukrajině v budoucnu dodat velké množství stíhacích letadel Gripen," dodal. Podle agentury Reuters už ukrajinští piloti ve Švédsku absolvovali zkušební lety s gripeny.
První oficiální potvrzení, že Stockholm poskytne Kyjevu tyto stroje, které byly původně vyvinuty právě pro obranu proti ruské hrozbě, přišlo už koncem září. Pro BBC to tehdy řekl náměstek ministra obrany generálporučík Ivan Havryljuk. Gripeny se tak zařadí vedle strojů F-16 a Mirage, jejichž dodávky již byly ohlášeny.
Stroj stavěný na válku s Ruskem
Švédský víceúčelový letoun JAS-39 Gripen patří mezi stíhačky 4,5. generace. Díky své konstrukční filozofii a schopnosti operovat z provizorních letišť a dokonce i ze silnic je ideální pro ukrajinské prostředí, kde jsou hlavní letecké základny pod stálou hrozbou ruských úderů. Švédsko vyvinulo gripeny s konstrukční filozofií a operační taktikou proti potenciální ruské agresi, díky čemuž jsou velmi vhodné pro současný konflikt na Ukrajině.
Gripen je známý svou pokročilou avionikou, nízkými náklady na provoz a údržbu a kompatibilitou se standardy NATO. Je schopen vést jak protivzdušné operace, tak útoky na pozemní cíle. Disponuje moderními systémy elektronického boje, radarem odolným proti rušení a raketami s dostřelem mimo vizuální dosah (BVR), což mu umožňuje čelit moderním ruským letounům.
Dosud Stockholm oficiálně zdůrazňoval, že o prodeji gripenů Ukrajině je možné uvažovat až po skončení války. Ministr obrany Pål Jonson ještě na začátku září opatrně připustil pouze otevřenost k budoucím diskusím. Nyní se však zdá, že Švédsko své stanovisko definitivně přehodnotilo a aktivně se zapojuje do mezinárodních snah o vybudování "koaliční letky" pro Ukrajinu.
Reakce na ruské útoky
Rozhodnutí o posílení letectva přichází v době, kdy Rusko stupňuje tlak na ukrajinskou infrastrukturu. Havryljuk proto upozornil, že země naléhavě potřebuje posílit nejen letectvo, ale i protivzdušnou obranu. "Posílení protivzdušné obrany Ukrajiny je investicí do bezpečnosti celé Evropy," zdůraznil. Kyjev podle něj žádá partnery minimálně o deset systémů Patriot, které dokážou sestřelit i hypersonické balistické rakety Kinžal.
Nový systém pomoci
Dodávky gripenů i dalších letounů přicházejí prostřednictvím nového mechanismu podpory označovaného PURL. Ten spočívá v tom, že evropské státy nakupují zbraně v USA a následně je předávají Ukrajině. Několik zemí EU a Kanada již do tohoto programu vložily dvě miliardy dolarů.
Podle Havryljuka však nový systém znamená zdržení. "Dříve jsme v rámci balíčků prezidentské pomoci (PDA) dostávali pomoc od USA pravidelně a ve větším objemu. Současný systém, kdy evropské země nakupují zbraně pro nás od Američanů, vyžaduje určitý čas. Čím více článků v řetězci, tím více času se ztrácí," vysvětlil.
Ukrajinská výroba nestačí
Kyjev se zároveň snaží snižovat závislost na partnerech rozvojem domácí výroby zbraní. Ta podle Havryljuka pokrývá už asi 40 procent potřeb fronty. Významný pokrok zaznamenala zejména výroba dronů a munice. Protivzdušné systémy však Ukrajina stále prakticky kompletně dováží.
Dodávka gripenů představuje nejen vojenský, ale i symbolický zlom. Je to první případ, kdy evropský stát předá Ukrajině moderní víceúčelové stíhačky, které byly vyvinuty přímo jako reakce na ruskou hrozbu. Pokud se podaří spojit schopnosti gripenů, amerických F-16 a francouzských mirage, vznikne mezinárodní letka, která může zásadně proměnit rovnováhu sil ve vzdušném prostoru nad Ukrajinou.