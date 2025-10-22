Zahraničí

Cichanouská ocenila Fialovu vládu za postoj k Lukašenkovi. Zmínila i odkaz Havla

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Důslednost končící české vlády premiéra Petra Fialy vůči autoritářskému režimu Alexandra Lukašenka v rozhovoru se zpravodajem ČTK ocenila vůdčí osobnost běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Zdůraznila zároveň, že kvůli vládci v Minsku by se Evropa neměla obracet zády k obyčejným Bělorusům. V důsledku ztížených možností cestování a studia na Západě totiž hrozí ztráta celé mladé generace.
Vůdčí osobnost běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.
Vůdčí osobnost běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. | Foto: Knihovna Václava Havla - Ondřej Němec

Svjatlana Cichanouská tak varovala poté, co ve středu spolu se svým manželem, nedávno propuštěným vězněm Lukašenkova režimu Sjarhijem Cichanouským, sklidila za své vystoupení v Evropském parlamentu opakovaný potlesk.

"Jsme vám velice vděčni za Václava Havla. Je to i náš hrdina, kterého si vážíme. I na sklonku života psal dopisy běloruským politickým vězňům. Idea demokratického Běloruska mu byla velice blízká. Pokládáme ho za superhrdinu a jsme vděčni Česku, že dalo světu tak velkého člověka," řekla Cichanouská.

Kromě zesnulého posledního československého a prvního českého prezidenta si Česko podle opoziční vůdkyně zaslouží běloruské uznání i jako příklad země, která zvládla těžkou cestu od diktatury k demokracii. V Česku také funguje kancelář běloruských demokratických sil, a to i díky pomoci české diplomacie, připomněla.

Bělorusko si podle ní zaslouží evropskou pozornost nejen kvůli represím, politickým vězňům a množství jejích krajanů vyhnaných do exilu. Je třeba také mít na zřeteli evropskou bezpečnost v situaci, kdy Lukašenko slouží zájmům ruského vládce Vladimira Putina a jeho útočné války proti Ukrajině, připomněla Cichanouská. Nelze podle ní opomíjet ani Lukašenkovo vyvolávání migrační krize na hranicích EU, ruské drony, které přes Bělorusko pronikly do polského vzdušného prostoru a vůbec "řinčení zbraněmi", včetně jaderných, vůči Západu.

"Úkolem režimu je terorizovat a vydírat Evropu. Bělorusko za Lukašenka bude zdrojem ustavičného ohrožení, a proto úkol zbavit zemi Lukašenka je úkolem nejen pro Bělorusy, ale i pro naše evropské partnery. Demokratické Bělorusko je i v zájmu EU," zdůraznila.

Strategie tohoto boje má podle Cichanouské kombinovat oslabování Lukašenka se vstřícností vůči běžným Bělorusům. Na jedné straně je podle ní nutné utěsňovat skuliny v sankcích proti Minsku a trvat na neligitimitě Lukašenka v čele země a na jeho izolaci. I další státy EU by se měly připojit k žalobě Litvy u Mezinárodního trestního soudu (ICJ) v Haagu na Lukašenka - už kvůli "lekci pro diktátory, že jejich zločiny nezůstanou beztrestné".

Význam má také pomoc demokratickým silám, občanské společnosti a nezávislým médiím, připomněla opoziční představitelka. Stejně tak důležité je dát najevo Bělorusům, že je Evropa nehodila přes palubu, ale je jejich spojenec, který je podporuje, míní.

"Rusko se teď společně s Lukašenkem pokouší o politiku rusifikace a o zničení naší evropské identity a historie," řekla. "Propaganda v Bělorusku se pokouší Evropu líčit jako nepřítele. Tvrdí, že Evropa nepotřebuje Bělorusy a nic je v Evropě nečeká. Argumentuje, že evropské země nevydávají Bělorusům víza, zavírají před nimi hranici, nedávají běloruským studentům stipendia. Je jasné, že se tak děje kvůli hrozbám, jaké režim představuje, ale lidé si myslí, že se Evropa od nás odvrátila," upozornila.

Podle Cichanouské by mělo zaznít, že dveře do Evropy zůstávají pro Bělorusy otevřené, že jsou součástí evropské rodiny, která je přijme, jakmile k tomu budou připraveni. A jde jí i o praktickou podporu, včetně stipendií a možností cestování na Západ.

"Lidé musí vidět, co je demokracie. Musí se nadechnout svobody. Nebudou-li moci cestovat, můžeme ztratit generaci lidí, kteří nikdy svobodu neokusili. V současnosti více Bělorusů studuje v Rusku, než v Evropské unii. Je to poprvé v celých dějinách (nezávislého) Běloruska," zdůraznila opoziční vůdkyně. Vypadá to podle ní, že obyčejné Bělorusy trestají za ruskou válku proti Ukrajině a za Lukašenkovo počínání, přestože by naopak bylo žádoucí získat běloruskou veřejnost pro Evropu a pro "europeizaci" Běloruska.

 
Další zprávy