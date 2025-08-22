Zahraničí

Důležitá železniční trať už neexistuje. Ukrajinci zaútočili v ruském týlu

Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Ukrajinská armáda zveřejnila video, jak dronovým útokem ničí ruský nákladní vlak s palivovými cisternami v okupované části Záporožské oblasti. Vlak po prvním útoku vykolejil a začal hořet. To narušilo železniční spojení používané k zásobování ruských vojsk.
Ukrajinský dronový útok na ruský vlak na okupovaném území. | Video: Jaroslav Synčák

"Ozbrojené síly Ukrajiny zničily nepřátelský vlak s palivem ruských útočníků mezi Urožajnem a Tokmakem v okupovaném Záporoží," napsala na svůj profil na sociální síti Facebook ukrajinská 65. mechanizovaná brigáda. Ukrajinské telegramové kanály pak zveřejnily záběry útoku.

V důsledku dronového útoku začal vlak, který poté nejdříve vykolejil, hořet. To poškodilo jediné železniční spojení v oblasti. "Železniční spojení přes okupované Záporoží už neexistuje," okomentoval událost na sítích ukrajinský vojenský analytik Petr Andryusščenko.

útoku došlo necelých 30 kilometrů od frontové linie. Železnice v této oblasti je jednokolejná a spojuje Rusko s okupovaným Krymem. Rusové, pro které mají železnice vysokou strategickou hodnotu, se tak nyní budou muset spoléhat na silniční dopravu či Kerčský most. Ten Ukrajinci v minulosti několikrát ostřelovali a jednu jeho část vyřadili pomocí dálkově řízené nálože v kamionu.

"Znamená to, že je důležitá trať nyní v dosahu Ukrajinců. Trefit jedoucí vlak dronem je obtížné," vysvětluje zase v pořadu Breakfast Show na YouTube analytik Jurij Fjodorov.

V posledních měsících Ukrajinci stále častěji útočí na ruské sklady paliva, munice, ale i železniční uzly. Díky delšímu dosahu dronů a raket dlouhého doletu dokážou zasáhnout objekty nejen na území, které Rusko okupuje, ale také v ruském vnitrozemí.

To vše se v posledních měsících stává častým cílem ukrajinských dronů a raket dlouhého doletu nejen na okupovaném území, ale i uvnitř Ruska. Otázkou ovšem je, jak dlouho bude oprava trati v Záporoží trvat, telegramové kanály totiž hovoří o tom, že odklizení trosek a oprava trati může ve válečných podmínkách trvat jenom několik málo dní.

 
