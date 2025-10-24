Zahraničí

Je to těžký psychopat. V Rusku sílí obavy z Trumpa, tentokrát ale ne kvůli Ukrajině

před 18 minutami
Rusové bedlivě pozorují situaci u svého největšího spojence v Latinské Americe. Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa naznačují, že by mohl dát povel k vojenské akci proti režimu Nicoláse Madura, který vládne Venezuele.
Pokusí se USA změnit režim? Trump nechává ničit lodě z Venezuely, Maduro vyhlašuje stav nouze. | Video: Reuters

Spojené státy nejprve na začátku září zaútočily na venezuelskou loď, o které Trump tvrdil, že přepravuje drogy. V následujících týdnech pak provedly nejméně pět dalších podobných úderů. Nakonec americký prezident prohlásil, že povolil CIA provádět v ropném státě tajné operace.

Američané mezitím posilují svoji přítomnost v Karibiku, což vedlo Venezuelu k zahájení rozsáhlých vojenských cvičení. Podle New York Times američtí představitelé uvedli, že konečným cílem Trumpovy administrativy je změna režimu ve Venezuele.

Vojenský analytik Rostislav Iščenko v prokremelském médiu Voennoe Delo tvrdí, že se Američané zaměřují na "znovuzískání schopnosti manipulovat s globálními cenami ropy". Pokud se Trump rozhodne zahájit konflikt s Madurem, Rusko ho podle Iščenka nezastaví.

"Můžeme dodat Caracasu peníze, zbraně, podpořit ho politicky a ekonomicky a pomoci mu překonat potenciální blokády. Tedy za předpokladu, že se Madurův režim ukáže být dostatečně stabilní, aby kladl skutečný odpor," tvrdí Iščenko. Analytik sází na většího hráče. "Čína má mnohem silnější zájem na udržení současné venezuelské vlády, protože pokud USA získají moc diktovat ceny ropy, Peking to zasáhne nejhůře," řekl.

Iščenko se situace, kdy by se USA podařilo získat kontrolu nad Venezuelou, obává. "Tento posun v globální rovnováze sil by byl pro Moskvu špatný. Poté co se USA vypořádají s Čínou, by se pravděpodobně pokusily stlačit ceny ropy dolů, aby snížily ruské rozpočtové příjmy a vytlačily ruské produkty z globálních trhů," myslí si ruský analytik.

Nicméně se utěšuje tím, že Trump může narazit a vyčerpat své zdroje při podpoře případné nové nestabilní a nepopulární vlády. Podle odborníků citovaných New York Times by se ale v případě, že by se USA pokusily svrhnout Madura, mobilizovala pravděpodobně jen malá část obyvatelstva Venezuely, aby bránila režim.

Krajně pravicový politik a komentátor Sergej Kurginjan říká, že se Rusko snaží zůstat vůči Venezuele přátelské pouze v omezené míře, protože stále doufá v jednání s USA o válce na Ukrajině. Kurginjan podporuje snahu Kremlu manipulovat Trumpem a vodit ho za nos náznaky o možné mírové dohodě.

"Je potřeba Trumpa oklamat. Je to těžký psychopat - ne že by neměl talent, ale je to vážný případ. Je to zuřivý narcista, zcela posedlý sám sebou. Kombinuje pouliční obchodní instinkty a násilnické nátlakové taktiky s nestálou psychikou a enormní energií, což je něco, co Biden nikdy neměl," popsal svůj pohled na Trumpa Kurginjan.

Ruský politik a komentátor nevylučuje možnost, že by Kreml venezuelskou armádu vyzbrojil. "Za pouhé dva nebo tři roky bychom je mohli vybavit dostatečně dobře, že by ani vzdušná převaha USA nebyla zaručena. Také bychom si mohli vyzkoušet určité věci. A to by byl jen začátek: existují Orešniky (balistické střely) a existují i další možnosti. Kdo ví, co by bylo možné," rozvinul své představy Kurginjan.

"Maduro by měl sr*t cihly". Chystá se Trump na invazi do Venezuely? (Celý článek s videem zde)

Útok americké armády ničí člun narkoteroristů | Video: Truth social
 
Je to těžký psychopat. V Rusku sílí obavy z Trumpa, tentokrát ale ne kvůli Ukrajině
