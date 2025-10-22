Zahraničí

Kuleba: Na průlom zapomeňte. Putin má k Ukrajině jediný vzkaz, vše ostatní je hluk

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump se chystá na další schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, byť její termín není jasný. Jen málokdo ale od pravděpodobného setkání v Budapešti očekává zásadní zvrat. "Přivést Putina k jednacímu stolu neznamená přimět ho vyjednávat," upozornil bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. "Zajímalo by mě, jestli si to Trump už uvědomil."
"Přivést Putina k jednacímu stolu neznamená přimět ho vyjednávat," řekl Dmytro Kuleba | Video: Reuters

Kuleba si stojí za tvrzením, že setkání v Budapešti nepřinese průlom ani nevyústí v dohodu, která by ukončila téměř čtyřletou válku. "Dokud Putin věří, že může tuto válku vyhrát na bojišti, bude unikat a vyhýbat se jakýmkoli dohodám a ujednáním," řekl. "Uvidíme jen další slova o jeho závazku a sliby od Trumpa, že je Putin připravený uzavřít dohodu. Ale nic se nestane." Konání celého summitu je aktuálně navíc odsunuto na neurčito.

Související

Takhle to skončit nemělo. Zdroje od Zelenského popsaly bod zlomu při schůzi s Trumpem

zelenskyj trump
0:30

Trump se podle něj snažil ukázat, že jak s Ruskem, tak s Ukrajinou mluví stejně. "Tak si připravil půdu pro summit s Putinem v Budapešti," vysvětlil. "Putin s Trumpem si mohou povídat, kolikrát jen chtějí, ale neznamená to, že dojdou k nějakému výsledku."

"Putin vysílá jen jednu jasnou zprávu," míní Kuleba a upřesňuje: "Za vítězství v této válce budu platit jakoukoliv cenu - tak dlouho, jak to jen bude potřeba. Co jste ochotni zaplatit vy? A jak dlouho jste toho schopni? To je otázka, kterou klade Evropě a Spojeným státům. Vše ostatní je jen hluk," řekl.

Nedávná cesta Zelenského do Washingtonu navíc nepřinesla oznámení o nové podpoře Kyjeva, a tak podle Kuleby bude zapotřebí více úsilí k donucení Ruska k vážnějšímu vyjednávání. Zdůraznil hlavně diplomatické odhodlání, ekonomický tlak a pokračující vojenskou podporu. 

Pro agenturu Reuters ale ocenil slova směřující z Bílého domu, že výměna území (Putin navrhl, že za postoupení celé Doněcké oblasti ustoupí z jiných ukrajinských regionů) je špatný nápad, který nebude nikdy fungovat. "Nyní Trump říká něco jiného. Říká, že frontová linie by měla skončit tam, kde teď je. Což za současných okolností zvýhodňuje Ukrajinu," prohlásil diplomat.

I přesto ale klíč k míru podle něj neleží ve Spojených státech, ale v Evropě - ta je naprosto klíčová. "Dokud Ukrajina a zbytek Evropy drží spolu, Trump ani Putin je nedokážou zlomit. Ale musí se držet jeden druhého. Což Zelenskyj dělá, když po schůzce s Trumpem zavolal svým spojencům," uzavřel Kuleba.

Fáze nula je tady. Analytici varují Západ před velkým omylem, Rusko je o krok napřed (celý článek s videem zde)

"Rusko své záměry maskuje a ve skutečnosti se snaží otestovat naše hranice," řekl Jäeger | Video: X/Gerashenko_en
 
Mohlo by vás zajímat

Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

Vyhlásil výjimečný stav. Peruánský prezident reaguje na vlnu kriminality v Limě

Vyhlásil výjimečný stav. Peruánský prezident reaguje na vlnu kriminality v Limě

"Úmrtí kvůli vodě přibývá." V Tádžikistánu je jí dostatek, ale pitné jen málo

"Úmrtí kvůli vodě přibývá." V Tádžikistánu je jí dostatek, ale pitné jen málo

Na předměstí Paříže drsně řádilo tornádo, shodilo tři jeřáby. Může za něj omega blok

Na předměstí Paříže drsně řádilo tornádo, shodilo tři jeřáby. Může za něj omega blok
0:43
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina

Právě se děje

před 6 minutami

Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům

Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům
32:12
Aktualizováno před 8 minutami
Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se i díky skvělé výměně povedl obrat
2:34

Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se i díky skvělé výměně povedl obrat

Česká tenistka postoupila do čtvrtfinále v Tokiu. Turnajová šestka porazila ve 2. kole Američanku McCartney Kesslerovou 5:7, 6:3, 6:4.
Aktualizováno před 11 minutami
Bolí to, přiznal Zacha. Boston vyrovnal při power play, přesto stihl nezískat ani bod
1:05

Bolí to, přiznal Zacha. Boston vyrovnal při power play, přesto stihl nezískat ani bod

Pavel Zacha i David Pastrňák zapsali dva body, jenže jejich celek prohrál a největší hvězdou utkání byla vyhlášena nedávná ikona Bruins.
Aktualizováno před 16 minutami
Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

ŽIVĚ
Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Vyhlásil výjimečný stav. Peruánský prezident reaguje na vlnu kriminality v Limě

Vyhlásil výjimečný stav. Peruánský prezident reaguje na vlnu kriminality v Limě

Od ledna do poloviny srpna bylo v Peru zabito na 6 tisíc lidí, což je nejvyšší údaj od roku 2017.
před 35 minutami
Klášter za Prahou abatyše převedla na ruské podnikatele. Nově čelí obžalobě

Klášter za Prahou abatyše převedla na ruské podnikatele. Nově čelí obžalobě

Žena je podezřelá z toho, že neoprávněně převedla areál monastýru na sdružení ruských podnikatelů, kterému klášter v minulosti patřil.
před 57 minutami
"Úmrtí kvůli vodě přibývá." V Tádžikistánu je jí dostatek, ale pitné jen málo

"Úmrtí kvůli vodě přibývá." V Tádžikistánu je jí dostatek, ale pitné jen málo

Pouze 41 procent z přibližně deseti milionů Tádžiků má přístup k bezpečnému zásobování pitnou vodou a 15 procent ke kanalizaci.
Další zprávy