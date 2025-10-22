Kuleba: Na průlom zapomeňte. Putin má k Ukrajině jediný vzkaz, vše ostatní je hluk

Kuleba si stojí za tvrzením, že setkání v Budapešti nepřinese průlom ani nevyústí v dohodu, která by ukončila téměř čtyřletou válku. "Dokud Putin věří, že může tuto válku vyhrát na bojišti, bude unikat a vyhýbat se jakýmkoli dohodám a ujednáním," řekl. "Uvidíme jen další slova o jeho závazku a sliby od Trumpa, že je Putin připravený uzavřít dohodu. Ale nic se nestane." Konání celého summitu je aktuálně navíc odsunuto na neurčito.
Trump se podle něj snažil ukázat, že jak s Ruskem, tak s Ukrajinou mluví stejně. "Tak si připravil půdu pro summit s Putinem v Budapešti," vysvětlil. "Putin s Trumpem si mohou povídat, kolikrát jen chtějí, ale neznamená to, že dojdou k nějakému výsledku."
"Putin vysílá jen jednu jasnou zprávu," míní Kuleba a upřesňuje: "Za vítězství v této válce budu platit jakoukoliv cenu - tak dlouho, jak to jen bude potřeba. Co jste ochotni zaplatit vy? A jak dlouho jste toho schopni? To je otázka, kterou klade Evropě a Spojeným státům. Vše ostatní je jen hluk," řekl.
Nedávná cesta Zelenského do Washingtonu navíc nepřinesla oznámení o nové podpoře Kyjeva, a tak podle Kuleby bude zapotřebí více úsilí k donucení Ruska k vážnějšímu vyjednávání. Zdůraznil hlavně diplomatické odhodlání, ekonomický tlak a pokračující vojenskou podporu.
Pro agenturu Reuters ale ocenil slova směřující z Bílého domu, že výměna území (Putin navrhl, že za postoupení celé Doněcké oblasti ustoupí z jiných ukrajinských regionů) je špatný nápad, který nebude nikdy fungovat. "Nyní Trump říká něco jiného. Říká, že frontová linie by měla skončit tam, kde teď je. Což za současných okolností zvýhodňuje Ukrajinu," prohlásil diplomat.
I přesto ale klíč k míru podle něj neleží ve Spojených státech, ale v Evropě - ta je naprosto klíčová. "Dokud Ukrajina a zbytek Evropy drží spolu, Trump ani Putin je nedokážou zlomit. Ale musí se držet jeden druhého. Což Zelenskyj dělá, když po schůzce s Trumpem zavolal svým spojencům," uzavřel Kuleba.