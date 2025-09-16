"Kdo dal rozkaz nasadit dělostřelectvo?" Podfuk Ukrajinců nepoznal ani jejich velitel

Odpověď na záběry na sebe nenechala dlouho čekat a na internetu se objevila i ukrajinská strana incidentu. Na videu stojí u hořících trosek tanku ukrajinský voják a volá: "Zasáhli můj dřevěný tank!"
Ukrajinci totiž ke zmatení Rusů používají dřevěné atrapy mnoha tisíců modelů vojenské techniky. "Návnady" slouží především k tomu, aby nepřítel plýtval drahocennou municí, časem i úsilím. Podle zjištění webu BBC existuje několik verzí, ať už nafukovací, dvourozměrné nebo jen odrážející rádiové vlny. Téměř vše, co je vidět na frontě, může být falešné - od malých radarů, po džípy, nákladní vozy nebo vojáky samotné.
Dělostřelectvo v krabici
Mezi nejoblíbenější zbraně využívané jako návnady patří v ukrajinské armádě modely britských houfnic M777. Západní spojenci jich totiž údajně Kyjevu dodali více než 150.
Jako u jiných typů zbraní, i zde hrají největší roli dobrovolníci. Ruslan Klimenko a jeho dobrovolnická skupina Na Chasi sami vyrobili a dodali ukrajinským silám asi 160 modelů těchto dělostřeleckých zbraní. Jejich sestavení na frontové linii navíc trvá jen tři minuty, stačí k tomu dva lidé a není ani potřeba žádné nářadí.
Makety M777 vyrábí i další dobrovolnická skupina, jejím členem je Pavlo Narožhnyj. Ti návnady vyrábí z překližky a pro armádu je dodávají s cenou zhruba 500-600 dolarů. Rusko na takové stroje nejčastěji míří pomocí kamikaze dronů Lancet, které stojí zhruba 35 tisíc dolarů. Jedna z maket, přezdívaná Tolya, navíc strávila na frontě více než rok a přežila nejméně 14 zásahů. Podle Narožhného ji vojáci stále opravují pomocí lepících pásek a šroubů.
Nezapomenout na kolejnice a toalety
Vojáci musí mít jistotu, že nepřátelské střely na makety přilákají. Musejí proto napodobit celou skutečnou pozici včetně kolejnic, beden s municí nebo i toalet. Že svou práci odvedli dobře jim potvrdí oklamaný nepřítel, ale také velící důstojník.
"Jednou jsme měli případ, kdy navštěvujícího velitele návnada oklamala. Zeptal se: Kdo dal rozkaz nasadit dělostřelectvo? Odkud se vzaly ty M777?" popsal důstojník z 33. samostatné mechanizované brigády. Podle něj svou efektivitu ukazuje i rychlé odstranění děl po jejich použití a nahrazení maketou. "To je ideální pro oklamání nepřítele a donutí ho to plýtvat drahými zdroji na nic. Funguje to, potřebujeme maket víc," tvrdí.
Pozadu není ani Rusko
Bohatý a rozmanitý arzenál návnad má i Rusko. Podle informací ukrajinské armády je asi polovina dronů použitých při nedávných ruských leteckých útocích ve skutečnosti levnou napodobeninou. "Jejich úkolem je přetížit naši protivzdušnou obranu a v ideálním případě nás donutit použít raketu proti dronu, který stojí pár dolarů," řekl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Podle něj se někdy jedná jen o kus překližky, která vypadá, jak kdyby ji slepili školáci. Ve vzduchu ale pro radary vypadají jako smrtící drony Šahíd.
Vyrábějí ale i další typy návnad - přesně po vzoru Ukrajinců. Kromě toho se objevují i napodobeniny skutečných vojáků. Dobrovolníci z hnutí Lidová fronta v Novosibirsku, podporovaného Kremlem, vyrobili figuríny ve vojenských uniformách. Nezapomněli ani na napodobení lidského tepla pro termovizní kamery a tak jejich trupy obalili topným drátem.