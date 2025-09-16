Zahraničí

"Kdo dal rozkaz nasadit dělostřelectvo?" Podfuk Ukrajinců nepoznal ani jejich velitel

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 3 hodinami
Sociální sítě jsou plné videí, na kterých se ukrajinští i ruští vojáci chlubí ničením techniky protivníka. V červnu 2023 se například na proruských sítích stalo hitem video, které údajně zachycuje dron, jak mohutnou explozí ničí ukrajinský tank. Vše ale nemusí být tak, jak se zdá. 
V ukrajinsko-ruské válce používají vojáci "návnady" k vyčerpání sil i prostředků nepřítele | Video: x/wartranslated, x/UkrReview, x/bayraktar_1love, x/WarMonitors, x/trip_to_valkiri

Odpověď na záběry na sebe nenechala dlouho čekat a na internetu se objevila i ukrajinská strana incidentu. Na videu stojí u hořících trosek tanku ukrajinský voják a volá: "Zasáhli můj dřevěný tank!"

Snímky z vesmíru potvrzují obavy. Rusko se v obrovském měřítku chystá na novou válku

Rusko využívá ukrajinskou půdu jako odpalovací rampu pro budoucí agresi, tvrdí místní i analytici
0:15

Ukrajinci totiž ke zmatení Rusů používají dřevěné atrapy mnoha tisíců modelů vojenské techniky. "Návnady" slouží především k tomu, aby nepřítel plýtval drahocennou municí, časem i úsilím. Podle zjištění webu BBC existuje několik verzí, ať už nafukovací, dvourozměrné nebo jen odrážející rádiové vlny. Téměř vše, co je vidět na frontě, může být falešné - od malých radarů, po džípy, nákladní vozy nebo vojáky samotné. 

Dělostřelectvo v krabici

Mezi nejoblíbenější zbraně využívané jako návnady patří v ukrajinské armádě modely britských houfnic M777. Západní spojenci jich totiž údajně Kyjevu dodali více než 150. 

Jako u jiných typů zbraní, i zde hrají největší roli dobrovolníci. Ruslan Klimenko a jeho dobrovolnická skupina Na Chasi sami vyrobili a dodali ukrajinským silám asi 160 modelů těchto dělostřeleckých zbraní. Jejich sestavení na frontové linii navíc trvá jen tři minuty, stačí k tomu dva lidé a není ani potřeba žádné nářadí. 

Makety M777 vyrábí i další dobrovolnická skupina, jejím členem je Pavlo Narožhnyj. Ti návnady vyrábí z překližky a pro armádu je dodávají s cenou zhruba 500-600 dolarů. Rusko na takové stroje nejčastěji míří pomocí kamikaze dronů Lancet, které stojí zhruba 35 tisíc dolarů. Jedna z maket, přezdívaná Tolya, navíc strávila na frontě více než rok a přežila nejméně 14 zásahů. Podle Narožhného ji vojáci stále opravují pomocí lepících pásek a šroubů. 

Nezapomenout na kolejnice a toalety

Vojáci musí mít jistotu, že nepřátelské střely na makety přilákají. Musejí proto napodobit celou skutečnou pozici včetně kolejnic, beden s municí nebo i toalet. Že svou práci odvedli dobře jim potvrdí oklamaný nepřítel, ale také velící důstojník. 

"Jednou jsme měli případ, kdy navštěvujícího velitele návnada oklamala. Zeptal se: Kdo dal rozkaz nasadit dělostřelectvo? Odkud se vzaly ty M777?" popsal důstojník z 33. samostatné mechanizované brigády. Podle něj svou efektivitu ukazuje i rychlé odstranění děl po jejich použití a nahrazení maketou. "To je ideální pro oklamání nepřítele a donutí ho to plýtvat drahými zdroji na nic. Funguje to, potřebujeme maket víc," tvrdí.

Pozadu není ani Rusko 

Bohatý a rozmanitý arzenál návnad má i Rusko. Podle informací ukrajinské armády je asi polovina dronů použitých při nedávných ruských leteckých útocích ve skutečnosti levnou napodobeninou. "Jejich úkolem je přetížit naši protivzdušnou obranu a v ideálním případě nás donutit použít raketu proti dronu, který stojí pár dolarů," řekl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Podle něj se někdy jedná jen o kus překližky, která vypadá, jak kdyby ji slepili školáci. Ve vzduchu ale pro radary vypadají jako smrtící drony Šahíd. 

Vyrábějí ale i další typy návnad - přesně po vzoru Ukrajinců. Kromě toho se objevují i napodobeniny skutečných vojáků. Dobrovolníci z hnutí Lidová fronta v Novosibirsku, podporovaného Kremlem, vyrobili figuríny ve vojenských uniformách. Nezapomněli ani na napodobení lidského tepla pro termovizní kamery a tak jejich trupy obalili topným drátem. 

Teď jde o všechno, varuje Fiala před Rusy. V zásadní věci ale selhal, říká expert (Celý článek s videem zde)

Spotlight moment: Rusko je jen benzínka s jadernými zbraněmi, ne velmoc, říká expert na dezinformace | Video: Tým Spotlight
 
