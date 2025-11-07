Zahraničí

Nejspíš na něj mají kompromat. Lavrov upadl v nemilost, uvázl v epicentru intrik

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Šestasedmdesátiletý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zřejmě upadl v nemilost Kremlu po telefonátu s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, který dopadl "katastrofálně". Píší o tom ruská média. Lavrov se totiž neukázal na posledním zasedání Bezpečnostní rady Ruska, navíc přestal vést některé delegace.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov meets with his Moroccan counterpart Nasser Bourita in Moscow
Lipavský při projevu Lavrova na summitu OBSE na Maltě opustil jednací místnost. Zobrazit 13 fotografií

"Lavrov je evidentně unavený a zdá se, že si myslí, že má důležitější věci na práci než se setkat nebo jednat se Spojenými státy. Ať už si prezident Putin přeje cokoli," řekl Financial Times zdroj obeznámený s jednáním mezi Američany a Rusy.

Ruský telegramový kanál Nezygar tvrdí, že Lavrovova absence na významných akcích přišla po zhroucení rozhovorů Putina s Trumpem, ke kterému došlo po Lavrovově telefonátu s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

Podle zdrojů telegramového kanálu měl Putin se svým věrným šéfdiplomatem vážný rozhovor a někteří kremelští představitelé měli dokonce Lavrova obvinit ze sabotáže.

Když 5. listopadu Putin na ruské Bezpečnostní radě projednával obnovení jaderných zbraní, Lavrov byl jediným stálým členem rady, který se nezúčastnil. Podle ruského webu Kommersant však jeho absence nebyla náhodná, ale "koordinovaná". Navíc Lavrov přestal vést delegace na summitech G20 a Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN).

Lavrov říká, že podmínky Ruska pro mír na Ukrajině se od srpnového summitu nezměnily | Video: Reuters

Začalo to v říjnu

V polovině října se americký prezident Donald Trump setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, diskutovali spolu o dodávkách střel Tomahawk na Ukrajinu. Den předtím si s Trumpem volal Putin, načež se dohodli na setkání v maďarském hlavním městě Budapešti. 

Spojené státy nakonec střely s plochou dráhou letu na Ukrajinu nepředaly, nicméně jen o týden později USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné a plynárenské společnosti, Rosněfť a Lukoil. A schůzka v Budapešti nakonec neproběhla. "Pokaždé, když mluvím s Vladimirem, máme dobré rozhovory, ale k ničemu nevedou," prohlásil Trump k jejímu zrušení.

Zdroje agentury Reuters uvedly, že důvodem byl neústupný postoj Kremlu, který chtěl příliš mnoho a odmítl příměří na Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí také do Washingtonu poslalo memorandum, které mělo obsahovat maximalistické požadavky.

Ministerstvo se brání s tím, že dokument poslaný Američanům nemohl způsobit zhroucení jednání, protože se nejednalo o memorandum, ale pouze o dokument zaznamenávající postoje stran. A do Washingtonu jej měli poslat ještě před telefonickým rozhovorem mezi Trumpem a Putinem.

"Lavrov je teď evidentně v depresi, ocitl se v epicentru intrik. A mnozí se domnívají, že jde ve šlépějích Šojgua (bývalý ministr obrany - pozn. red.). Je zřejmé, že u Putina upadl v nemilost a zdá se být slabý. Ruské ministerstvo zahraničí je nuceno zveřejňovat informace, aby se bránilo," cituje Nezygar jeden ze svých zdrojů.

Podobné informace ze svých zdrojů přinesl také telegramový účet Kompromat GRUPP. Kompromat je v ruštině zkratka pro "kompromitující materiál", a komentátoři očekávají, že přesně ten režim na Lavrova má.

Spekulace ovšem v pátek na tiskové konferenci popřel mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Na těchto zprávách není nic, co by odpovídalo realitě," uvedl před novináři. Zprávy se podle něj neopírají o fakta, zároveň potvrdil, že Lavrov aspoň prozatím zůstává ve funkci. "Samozřejmě, Lavrov pracuje jako ministr zahraničí," dodal.

Těžká váha ve vyjednávání

Sergej Viktorovič Lavrov je známý pro své neotřelé vystupování, smysl pro humor i schopnost být velmi těžkým soupeřem v jednáních. Je o něm známo, že v rámci diplomacie se uchyluje i ke lhaní. Například ještě dva týdny před začátkem plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu tvrdil, že se ruské jednotky cvičící v Bělorusku poblíž hranic s Ukrajinou stáhnou zpátky na ruské území.

Jeho oblíbeným sportem je rafting, hraje na kytaru, má rád whisky i doutníky a hovoří srílanskou sinhálštinou i jazykem dhivehi, kterým se mluví na Maledivách. Je také nejdéle sloužícím ministrem zahraničí na světě, ve funkci je od roku 2004.

"Příští ruskou stíhačku by Evropa měla sundat." Historik řekl, co zastaví Putina. Celý rozhovor s historikem a odborníkem na studenou válku Sergejem Radčenkem si můžete přečíst zde

Historik Sergej Radčenko: Ruské stíhačky ve vzdušném prostoru NATO je nutné sestřelit | Video: Jaroslav Synčák
 
Nejspíš na něj mají kompromat. Lavrov upadl v nemilost, uvázl v epicentru intrik

