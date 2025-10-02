Pro Putina je válka jako heroin. Chce pořád víc a ani nedostane přes prsty

Jakou knihu byste napsal, kdyby se Bělorusko dnes nebo zítra stalo svobodnou zemí?
Nepřemýšlel jsem o tom, protože je teď těžké si to představit. Je nemožné si v blízké budoucnosti představit Bělorusko jako svobodnou zemi. Vypadá to, že budeme součástí Ruska, už teď jsme kvazi-okupovaní.
Na druhou stranu, běloruskému vládci Alexandru Lukašenkovi je už 71 let, jeho ruskému protějšku Vladimiru Putinovi 72, nebudou žít věčně…
Budou žít 150 let. Nedovedu si představit, že by se v Rusku něco dramaticky změnilo. Protože FSB a KGB (běloruská a ruská tajná police - pozn. red.) v Bělorusku pronikly do společnosti jako kořeny stromů. Je pro mě těžké si představit, že se všechno změní během jednoho dne.
Víme, že se všechno může změnit během jednoho dne, jak píše spisovatelka Anne Applebaumová ve své knize o gulagu. Když se po Stalinovi dostal k moci Chruščov, během jednoho dne se v lágrech všechno změnilo. Pokud Putin odejde, další člověk, který bude v Rusku u moci po něm, bude muset ukázat, že není o nic méně slabý než Putin.
Bude tam spousta bojů, bude tam spousta skupin, které se budou snažit uchvátit moc v Rusku. Ani není jasné, jak se může stát svobodnějším, protože literatura je zničena, všechna svobodná média jsou zničena, všechny instituce jako Goethe-Institut, švýcarský institut, francouzský institut… Všechno, kde se lidé mohou dostat k informacím, úřady uzavřely.
Snažím se být realistický a adekvátně hodnotit to, co se děje. A není mi jasné, proč by se najednou Rusko nebo Bělorusko stalo liberálním. Takže je těžké si představit, že jednou dojde k oteplení v Rusku, podle mě to nebude v dohledné době. Zatím všechno směřuje k tomu, že bude hůř a hůř.
Zároveň ale z historie vyplývá, že když dojde k revoluci, tak to přijde najednou a jakoby zničehonic…
Právě proto si to nedokážu představit. Válka určitě Rusko ovlivňuje, ale pro Bělorusko je každý scénář špatný - pokud Rusko válku na Ukrajině vyhraje, tak Bělorusko bude další trofejí. A pokud Putin prohraje, tak bude potřebovat nějaké trofeje a Bělorusko si vezme, aby ukázal, že má alespoň něco.
Bělorusko je ve velmi složité situaci. Před rozhovorem jsme mluvili o amerických úřednících a diplomatech, kteří létají do Minsku, kde jednají s Lukašenkem. Určitě nemluví o politických vězních, ti Ameriku nezajímají. Diskutují o tom, jak se Bělorusko zachová v nové válce, pokud začne válka s pobaltskými zeměmi, s Litvou, Lotyšskem a Estonskem.
Myslíte, že by k takové válce s pobaltskými státy mohlo dojít?
Samozřejmě. Teď už se na tu válku v Pobaltí všichni připravují. To není metafora.
My jsme nedávno na Aktuálně.cz psali o textu estonského bezpečnostního experta Marka Kohva, který tvrdí, že se to nestane, protože jsou tyto země mnohem lépe připraveny než Ukrajina. Mají velmi dobré americké zbraně a jsou členy NATO.
Nemohli jsme uvěřit, že by někdo začal válku na Ukrajině. Jak rychle bude NATO reagovat, pokud budou ruská vojska v Litvě nebo v Lotyšsku? Vidíme, že NATO příliš nereaguje, když přiletí drony, všichni chtějí, aby se konflikt s Ruskem nestupňoval.
Stačí málo, aby Rusko skončilo v Lotyšsku nebo aby přerušilo takzvaný Suwałský koridor (oblast u polsko-litevské hranice - pozn. red.).
Pro Putina je to jako heroin, chce pořád víc a víc a nedostane ani přes prsty. Nevidím důvod, proč by se měl nyní spokojit s Ukrajinou. Viděl jsem italské vojáky v Lotyšsku a pochybuji, že budou prolévat krev za Lotyšsko.
Jaký je rozdíl mezi situací v oblasti lidských práv v Bělorusku v roce 2020 a nyní, po pěti letech? Jaký vliv mají zmínění američtí úředníci?
Je to stále horší a represe nekončí, každý den probíhají procesy, lidé jsou stále zatýkáni. Když někoho propustí, jsou zatýkáni další lidé.
Je také důležité pochopit, že když jsou lidé propuštěni, tak to není skutečné propuštění, protože jsou vyhozeni ze země. Skončí v Litvě nebo v Polsku, zároveň jejich příbuzní zůstávají uvnitř Běloruska, takže nemohou vidět své ženy, své děti. Je to nový druh mučení.
Více než milion Bělorusů nežije v Bělorusku, to je obří číslo. Mohou vás zatknout jen za to, že mluvíte bělorusky…
Píšete o paměti, o historii, o traumatech postsovětské společnosti. Proč právě takové téma?
Protože se nic nemění. V Rusku a v Bělorusku používají policisté sovětské uniformy. Sedí v modrých uniformách NKVD, ve stejných uniformách, jaké nosili Stalinovi policisté. Zatímco tady v knihovně visí portrét Havla, v Moskvě v Lubjance teď visí portrét Dzeržinského.
Putin diskutuje o tom, že Volgograd přejmenuje zpátky na Stalingrad. A řeší se, jak to udělat. Všude se zase objevují Stalinovy pomníky. Lidé říkají: "Ano, bylo 20 milionů lidí v lágrech, ale byl to dobrý člověk a pomohl Sovětskému svazu vyhrát válku."
Rusko provádí na Ukrajině genocidu, za Stalina to byl Holodomor, za Putina je teď válka. Snaží se zničit Ukrajince. Já si vybírám spoustu témat, nejenom historické romány, píšu také současné romány.