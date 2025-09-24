Zahraničí

Propagandisté Kremlu jsou jako utržení ze řetězu. Média plní neobvykle ostré reakce

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 1 hodinou
Prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina s podporou NATO a Evropské unie dokáže znovu získat všechna území okupovaná Ruskem, vyvolalo v Moskvě prudkou odezvu.
Putinova hlavní propagandistka Margarita Simonyanová, která přirovnala Donalda Trumpa k vykladači tarotových karet.
Putinova hlavní propagandistka Margarita Simonyanová, která přirovnala Donalda Trumpa k vykladači tarotových karet. | Foto: Profimedia.cz

Zatímco ještě před několika týdny Kreml těžil z Trumpovy vstřícnosti vůči Vladimiru Putinovi, nyní se ruští politici, bývalí představitelé i státní propagandisté předhánějí v tom, kdo amerického prezidenta více zesměšní nebo zpochybní jeho motivace.

Trump svým výrokem, proneseným 23. září po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, ostře změnil svůj dosavadní postoj. Ještě v srpnu přitom Putina hostil na Aljašce a nabízel mu zprostředkování míru podél současné frontové linie.

Tentokrát ale Trump v New Yorku po boku Zelenského uvedl: "Ukrajina je s podporou EU schopna bojovat a získat zpět celé území." Dodal zároveň, že ruská armáda "bojuje bezcílně už tři a půl roku", a přiblížila se tak k obrazu "papírového tygra".

Peskov: Rusko není tygr, ale medvěd

Na slova o "papírovém tygrovi" okamžitě reagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Rusko v žádném případě není tygr. Koneckonců, Rusko je častěji spojováno s medvědem. Neexistuje nic jako ‚papírový medvěd‘ a Rusko je skutečný medvěd,"  řekl v rozhlasovém vysílání na stanici RBC. Současně naznačil, že změna Trumpovy rétoriky je výsledkem jeho rozhovorů se Zelenským a rovněž odrazem jeho obchodních zájmů, zejména snahy podpořit americký vývoz energií na úkor těch ruských.

Ukrajina je podle Peskova v zoufalé situaci a "s každým dalším dnem, kdy ukrajinská strana odmítá vyjednávat, se její vyjednávací pozice pouze zhoršuje," řekl, ačkoli mírové rozhovory nyní brzdí především Kreml a jeho představitelé.

Medveděv: Trump v "alternativní realitě"

Ještě ostřeji pak na Trumpova slova reagoval bývalý prezident a současný místopředseda ruské Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv, který má s americkým prezidentem dlouhodobě vyhrocené vztahy. Na síti Telegram napsal, že Trump po setkání s "klauny z Kyjeva a Paříže" publikoval příspěvek z alternativní reality. "V nové realitě je vše jinak. Kyjev vyhrává, Rusko je roztrháno na kusy," ironizoval Medveděv. Dodal, že Trump se ale z této paralelní reality vždy nakonec vrací a možná dokonce jednou vyzve Ukrajinu, "aby podepsala kapitulaci".

"Generátor náhodných frází"

Někteří ruští zákonodárci ale reagovali na Trumpova slova o poznání méně smířlivě, s otevřeným pohrdáním. "Je to generátor náhodných čísel, generátor náhodných frází. A říká se, že Trump říká přesně to, co mu řekla poslední osoba v jeho kanceláři. Opravdu si myslíte, že řekne něco významného? Nebo že jeho slova něco změní? Nic na nich nezávisí, nic se nezmění," řekl ruský poslanec Oleg Matvejčev ruským médiím.

Podobně reagoval Leonid Slutsky, předseda zahraničního výboru ruské Dumy s tím, že Trumpova prohlášení jsou plná rozporů a vycházejí z "extrémně nebezpečného omylu". Připomněl v této souvistlosti, že americký prezident v minulosti několikrát dramaticky měnil svůj postoj k Rusku a k válce.

Útoky ze státní televize

Ruská státní média neváhala a využila tuto příležitost k dalšímu útoku. Moderátor a propagandista Vladimir Solovjov ve své talkshow například tvrdil, že Trump se nechal zmanipulovat Zelenským a evropskými lídry.

Zároveň zlehčoval ostré reakce evropských států a postavil je do kontrastu s údajně stabilní pozicí Ruska: "Existuje postoj ruského státu, který vychází z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. A pak jsou tu tyto (evropské) hysterické reakce namířené proti Donaldu Trumpovi."

Podobně zesměšnila Trumpovu podporu Ukrajině i šéfredaktorka státní stanice RT Margarita Simonjanová přirovnáním k vykladači tarotových karet, jenž "třikrát rozvedené dámě říká, že nakonec potká toho miliardářského prince, pokud si koupí magické krystaly".

Trumpův obrat

Neobvykle ostré reakce z Moskvy ale ukazují především, jak nepříjemně Trumpův obrat Kreml zaskočil. Vystoupení amerického prezidenta tak nejen podpořilo ukrajinské vedení, které jeho slova přivítalo, ale zároveň vyvolalo v Rusku smršť ironie, bagatelizace a výsměchu. Společným jmenovatelem reakcí ruských politiků a státních médií bylo vykreslení Trumpa jako nevyzpytatelného lídra, jehož názory se mění podle okolností - a jejich implicitní snahu zpochybnit váhu jeho slov.

Ačkoli Kreml oficiálně odmítá, že by se ruská armáda nacházela v těžké situaci, samotná intenzita a tón ruských reakcí ukazují, že Trumpova nečekaná slova o možnosti úplného vítězství Ukrajiny zasáhla Moskvu na citlivém místě.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Vladimir Putin Rusko Donald Trump Ukrajina USA média ironie Dmitrij Medveděv Kreml Moskva propaganda

