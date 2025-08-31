"Putin si vždy dovolil maximum možného." Zmocněnec o návodu na konec války

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis v této souvislosti uvedl, že je třeba zamezit obcházení protiruských sankcí přes třetí země, což je ambicí chystaného nového sankčního balíčku EU.
Dosavadní sankce fungují, ale otázkou je jejich vymáhání, uvedl Kopečný. Podle něj způsobily ruskému hospodářství zatím spíše jen povrchová zranění.
"Rozhodně nedochází k ucpání tepen, cév, natož aorty ruské ekonomiky," uvedl zmocněnec v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Největší naději vidí v přijetí razantnějších sankcí ze strany USA vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump není spokojen s postojem svého ruského protějšku Vladimira Putina k mírovému řešení konfliktu.
Perebyjnis dosavadní sankce označil za účinné, ruské hospodářství je podle něj ve špatném stavu. "Zatím ale nepřinesly rozhodující ránu pro ruskou ekonomiku," souhlasil ukrajinský diplomat s českým zmocněncem. Rusko podle Perebyjnise musí pocítit obchodní embargo a politickou izolaci. Náměstek ocenil českou snahu omezit v rámci chystaných nových sankcí volný pohyb ruských diplomatů po Evropě.
Ukrajina potřebuje podle Perebyjnise investice západních zemí do svého obranného průmyslu, například na výrobu raket a dronů. Je tak schopna kompenzovat chybějící dodávky zbraní. "Ukrajina útočí na Rusko zbraněmi, co vyrábíme hlavně sami," poznamenal diplomat. Investice jsou podle něj v zájmu nejen Ukrajiny, ale i Západu.
Kopečný poznamenal, že i Rusko zvýšilo produkci dronů a raket a do konce roku jich bude podle odhadů schopno poslat na Ukrajinu až 1000 denně. "Putin si vždy dovolil maximum možného," podotkl zmocněnec.
K investicím na rekonstrukci Ukrajiny uvedl, že se povedlo prosadit, že peníze bude možné použít i na zboží dvojího užití, tedy i na drony, neboť bez ukončení bojů nebude obnova Ukrajiny možná.
Chystané nové sankce EU by se mohly opět týkat i ruské stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení dosavadních sankcí především při vývozu ropy. Sankce by měly přinést další omezení vůči Moskvě v energetické či finanční oblasti. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v sobotu uvedla, že členské státy EU mají příští týden předložit návrhy na nové sankce proti Rusku. Stupňování tlaku na Rusko ho má přimět k tomu, aby přestalo oddalovat mírové řešení konfliktu.