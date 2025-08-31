Zahraničí

"Putin si vždy dovolil maximum možného." Zmocněnec o návodu na konec války

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
před 1 hodinou
Nadějí pro ukončení ruské agrese vůči Ukrajině je podle vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného to, že Rusko přijde o příjmy z vývozu ropy a plynu, jimiž válku financuje.
Foto: Reuters

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis v této souvislosti uvedl, že je třeba zamezit obcházení protiruských sankcí přes třetí země, což je ambicí chystaného nového sankčního balíčku EU.

Související

Kreml objevil "novou ropu". Díry v erární pokladně látá jednoduchou kličkou

Vladimir Putin, Kreml, Rusko
1:33

Dosavadní sankce fungují, ale otázkou je jejich vymáhání, uvedl Kopečný. Podle něj způsobily ruskému hospodářství zatím spíše jen povrchová zranění.

"Rozhodně nedochází k ucpání tepen, cév, natož aorty ruské ekonomiky," uvedl zmocněnec v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Největší naději vidí v přijetí razantnějších sankcí ze strany USA vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump není spokojen s postojem svého ruského protějšku Vladimira Putina k mírovému řešení konfliktu.

Perebyjnis dosavadní sankce označil za účinné, ruské hospodářství je podle něj ve špatném stavu. "Zatím ale nepřinesly rozhodující ránu pro ruskou ekonomiku," souhlasil ukrajinský diplomat s českým zmocněncem. Rusko podle Perebyjnise musí pocítit obchodní embargo a politickou izolaci. Náměstek ocenil českou snahu omezit v rámci chystaných nových sankcí volný pohyb ruských diplomatů po Evropě.

Související

"Trump už vyloučil leccos, ale..." Klíčový Fialův poradce líčí scénáře pro Ukrajinu

Ukrajina, Rusko, dron, raketa, útok, civilisté, děti, válka, smrt

Ukrajina potřebuje podle Perebyjnise investice západních zemí do svého obranného průmyslu, například na výrobu raket a dronů. Je tak schopna kompenzovat chybějící dodávky zbraní. "Ukrajina útočí na Rusko zbraněmi, co vyrábíme hlavně sami," poznamenal diplomat. Investice jsou podle něj v zájmu nejen Ukrajiny, ale i Západu.

Kopečný poznamenal, že i Rusko zvýšilo produkci dronů a raket a do konce roku jich bude podle odhadů schopno poslat na Ukrajinu až 1000 denně. "Putin si vždy dovolil maximum možného," podotkl zmocněnec.

K investicím na rekonstrukci Ukrajiny uvedl, že se povedlo prosadit, že peníze bude možné použít i na zboží dvojího užití, tedy i na drony, neboť bez ukončení bojů nebude obnova Ukrajiny možná.

Chystané nové sankce EU by se mohly opět týkat i ruské stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení dosavadních sankcí především při vývozu ropy. Sankce by měly přinést další omezení vůči Moskvě v energetické či finanční oblasti. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v sobotu uvedla, že členské státy EU mají příští týden předložit návrhy na nové sankce proti Rusku. Stupňování tlaku na Rusko ho má přimět k tomu, aby přestalo oddalovat mírové řešení konfliktu.

 
Mohlo by vás zajímat

Fico se v Číně setká s Putinem. Oslaví tam konec války

Fico se v Číně setká s Putinem. Oslaví tam konec války

Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

Popletl to ruský náčelník? "Krabí klepeta" odříznuta, hlásí Ukrajina

Kreml dělá tytyty na Evropu. "Bráníte Trumpovi v míru na Ukrajině"

Kreml dělá tytyty na Evropu. "Bráníte Trumpovi v míru na Ukrajině"

Alžběta II. byla zastánkyní "ďábla, kterého známe", odhaluje nová kniha

Alžběta II. byla zastánkyní "ďábla, kterého známe", odhaluje nová kniha
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin Rusko Ukrajina válka Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 20 minutami
Fico se v Číně setká s Putinem. Oslaví tam konec války

Fico se v Číně setká s Putinem. Oslaví tam konec války

Poradce Kremlu Ušakov na otázku ohledně setkání obou představitelů uvedl, že je plánováno. Neupřesnil ale, kdy se setkají ani o čem budou jednat.
Aktualizováno před 21 minutami
Nové jméno nejbohatšího z Čechů. O "chlup" trumfl i Kellnerovou s rodinou

Nové jméno nejbohatšího z Čechů. O "chlup" trumfl i Kellnerovou s rodinou

Zbrojař Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun.
před 25 minutami
Vyrovnaná bitva ambiciózních celků, Liberec bodoval po dvou porážkách

Vyrovnaná bitva ambiciózních celků, Liberec bodoval po dvou porážkách

Plzeň neudržela pod Ještědem vedení a v lize ztratila již počtvrté v sezoně.
Aktualizováno před 29 minutami
Nizozemské drama ovládl Piastri. Norris nedojel a Ferrari zkolabovalo

Nizozemské drama ovládl Piastri. Norris nedojel a Ferrari zkolabovalo

Oscar Piastri v McLarenu vyhrál Velkou cenu Nizozemska formule 1. McLaren se ale pátého double po sobě nedočkal, Lando Norris odstoupil.
před 33 minutami
Součkův West Ham v lize konečně zabral, vydřel výhru v Nottinghamu

Součkův West Ham v lize konečně zabral, vydřel výhru v Nottinghamu

"Kladiváři" s českým reprezentantem v sestavě zapsali ve třetím kole Premier League první výhru. Favorit padl na hřišti Brightonu.
před 1 hodinou
Skoro nulová šance, že se ještě vyplatí. Z opěvovaného Čecha je v NHL přítěž

Skoro nulová šance, že se ještě vyplatí. Z opěvovaného Čecha je v NHL přítěž

Hvězda Ondřeje Paláta v posledních letech viditelně zeslábla. Týmu New Jersey se útočník nevyplácí.
před 1 hodinou
"Putin si vždy dovolil maximum možného." Zmocněnec o návodu na konec války

"Putin si vždy dovolil maximum možného." Zmocněnec o návodu na konec války

Dosavadní sankce fungují, ale otázkou je jejich vymáhání, uvedl Kopečný. Podle něj způsobily ruskému hospodářství zatím spíše jen povrchová zranění.
Další zprávy