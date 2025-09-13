Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet

"Dříve se lidé málokdy dožili 70 let, ale dnes je v 70 letech člověk ještě dítě," řekl třeba Si. Putin mu prostřednictvím tlumočníka okamžitě odpověděl a nedržel se zkrátka: "S rozvojem biotechnologií lze lidské orgány neustále transplantovat a lidé mohou být stále mladší a mladší a dokonce dosáhnout nesmrtelnosti." S tím byl čínský prezident opatrnější. "Předpovědi říkají, že v tomto století je šance dožít se i 150 let," dodal.
Konverzaci následně novinářům potvrdil samotný Putin. "Moderní léky, medicína, dokonce i některé operace zahrnující transplantaci orgánů, umožňují lidstvu doufat, že aktivní délka života nebude jako dnes - liší se to země od země, ale každopádně moderní technologie umožňují udržovat představu, že se délka života značně prodlouží," řekl.
Nezávislý web Meduza se na konverzaci dvou sedmdesátníků zaměřil a zjišťoval, z jakých zdrojů mohou oba lídři čerpat podklady pro svá tvrzení. S rostoucí délkou života ve 20. století se skutečně začaly objevovat předpovědi, že lidé budou jednoho dne žít 100, 150, 200 i více let.
Například americký biolog Steven Austad v roce 2000 předpověděl, že většina dětí narozených na počátku nového tisíciletí se dožije roku 2150, s čímž ale nesouhlasil demograf Jay Olshansky. Oba muži tak spolu uzavřeli sázku, která se stala symbolem debaty o radikálním prodloužení života.
O tématu pojednává i studie z roku 2021 publikovaná v časopise Nature Communications, která stárnutí definuje jako selhání fungování těla jako systému. Tento článek citovala celá řada médií, mohl se tak stát i zdrojem informací pro oba muže, o čemž spekulují i samotní autoři - studie pochází od týmu vědců ruského původu vedeného fyzikem Peterem Fedičevem, který je znám právě mezi longevity nadšenci. Absolutní limit délky života je podle týmu 120 až 150 let. Víc ne, nesmrtelnost autoři nepřímo vylučují.
Orgány jako klíč k nesmrtelnosti?
Si se sice během rozhovoru na začátku září zaměřil na věk 150 let, Putin se ale nebál zajít ještě dál a promluvil o nesmrtelnosti, a to i díky transplantaci orgánů. Ta skutečně může prodloužit život jednotlivých pacientů a vývoj biotechnologie tak má potenciál radikálně změnit přístup léčby. To neznamená jen pěstování orgánů v laboratořích nebo uvnitř speciálně vyvinutých organismů (například v tělech geneticky modifikovaných prasat), ale také buněčné terapie. Nové transplantované buňky by dle těchto scénářů dokázaly v orgánech účinně bojovat třeba s rakovinou.
Naděje, kterou transplantace přináší, ale naráží na základní statistickou realitu. Hlavními příčinami úmrtí po 65. roce věku v rozvinutých zemích jsou kardiovaskulární onemocnění (35%) a rakovina (21%). K dosažení věku 150 let u většiny obyvatel by tak bylo zapotřebí vymýtit jak rakovinu, tak srdeční choroby. Největšími zabijáky ve stáří jsou pak Alzheimerova a Parkinsonova choroba, které dosud neumíme léčit. Transplantace orgánů by tak při onemocněních nervového systému nebyla dostatečná, uzavírá Meduza.