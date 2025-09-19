Zahraničí

Cirkus pro generály. Ruské blogery rozzuřilo cvičení taktiky, která jim selhala

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 4 hodinami
Nedávné vojenské cvičení Západ 2025 rozlítilo ruské analytiky a vojenské komentátory. Obviňují ministerstvo obrany, že manévry neodpovídaly nabytým zkušenostem z invaze na Ukrajinu.
Toto cvičení rozzuřilo ruské vojenské blogery. Výsadkáři nakládali Il-76, aby cvičili útok v týlu nepřítele, Su-34 vypouštěly hloupé bomby. | Video: Reuters

Bloger Vojenský Informátor známý svými vazbami na válečné insidery a skupiny OSINT (sbírají a analyzují data z veřejně dostupných informací) označil cvičení za zcela odtržené od současných bojových podmínek. 

"Bombardéry Tu-22M3 a Su-34 vypouštěly volně padající bomby z malé výšky, výsadkáři nakládali bojová vozidla pěchoty do transportních letadel Il-76 kvůli útoku v týlu nepřítele. To nejsou cvičení, to je další cirkusové číslo pro generály, kteří sedí na tribunách s dalekohledy," uvádí v příspěvku Vojenský Informátor. 

Související

"Dívejte se, na co chcete." Bělorusko hostí Američany na manévrech s Ruskem

Vojenské cvičení Rusko Bělorusko 2025

Blog Dva Majoři se vyjadřuje v podobném duchu. "Bylo by to dnes relevantní, jen kdybychom útočili na indiány někde v Africe nebo bojovali s kovboji v Mexiku… Může to vyvolat hrůzu v Evropě, Americe, NATO. Ale na druhou stranu oni také chápou, že je to všechno na ho*no," rozčiluje se telegramový účet.

Podle nezávislého serveru Defense Blog ruští vojenští blogeři a analytici kritizují ruské generály za opakování taktiky, která již na Ukrajině selhala. Ruský první útok na letiště Hostomel v roce 2022 se vyznačoval podobnou strategií. Výsadkáři se pokusili překvapit a obsadit klíčové místo a udržet ho, dokud nedorazí posily.

Tato operace se zhroutila, když Ukrajinci použili dělostřelectvo, letecké údery a pozemní síly. Transportní letadla s posilami se musela odklonit. Ruské taktické letectvo se od té doby podobným operacím vyhýbá. Kritici tvrdí, že ministerstvo obrany se tak při cvičení více zaměřuje na vizuální podívanou než na bojovou relevanci. 

Související

Musíme ustoupit. Osud Kyjeva visel na vlásku, Rusové bušili na brány s obří přesilou

Kyjev, Ukrajina, rusko, invaze, 25.2.2022, vojáci
1:53

Analytik ‚Je čas, aby ZOV šel domů‘ si stěžuje: "Jaký má smysl dělat to podle nějakých zastaralých standardů? Abychom zmátli NATO? Pak budeme muset poslat do boje kavalerii." Zatímco se Rusové v některých oblastech, jako je  rozsáhlé používání klouzavých bomb a dronů, přizpůsobili, rozhodnutí předvést tradiční taktiku vyvolalo mezi pozorovateli obavy, že velení zůstává odtržené od reality na ukrajinské frontě.

Podle odhadů litevského ministerstva obrany se cvičení zúčastnilo přibližně 30 tisíc ruských a běloruských vojáků. Analytik německého deníku Bild Julian Röpcke se domnívá, že obě armády nacvičovaly operaci k obsazení takzvaného Suwalského koridoru. Ten se nachází u polsko-litevské hranice a je nejkratším spojením Běloruska s ruskou enklávou Kaliningradem.

"Než si to uvědomíte, bude po všem." Putinova esa straší Evropu jaderným útokem. (Celý článek s videem zde)

Putinovi progandisté o použití taktických jaderných zbraní proti Evropě: "Rozhodně si troufneme." | Video: Aktuálně.cz/X/Nexta TV
 
