Podepíše Putin mír se Zelenským? Just z Moskvy prozrazuje ruskou podmínku 

Rusové jsou podle Justa každý den krmeni propagandou o tom, jak ruské zbraně slavně vítězí. "A běžnému Rusovi nepřijde nijak zvláštní, že i po třech a půl letech vítězného tažení Ukrajinou je ruská armáda stále na stejném místě. Oni nemají moc přesnou představu, prostě jen slyší: 'Vítězíme.' A pro Rusko je to slovo 'vítězíme' nesmírně důležité. To je to, co naplňuje jejich srdíčka."
Ruská propaganda o mírovém procesu hovoří tak, že Moskva chce mír, ale Západ jí to kazí. A kazí to především "válkychtiví" Evropané, zatímco americký prezident Donald Trump je ruskou propagandou ještě brán trochu na milost jako někdo, s kým se dá domluvit.
Ruské válečné cíle se v zásadě nemění - chce si ponechat území, které dobylo, spolu se zbytkem dosud neokupovaného Donbasu. Požaduje vyloučení členství Ukrajiny v NATO a limity na velikost ukrajinské armády. A také se spekuluje o požadavku na volby ještě před podpisem mírové dohody.
To nedávno i potvrdil ministr zahraničí Sergej Lavrov, když řekl, že neví, s jakým legitimním prezidentem Ukrajiny by podepisoval mírovou dohodu. Zelenskyj pro Kreml není legitimní prezident. Jako ústupek vnímá Moskva i to, že nebude požadovat zbytek Chersonské a Záporožské oblasti.
V Rusku se sice zvyšují daně, poplatky, omezují sociální dávky, ale ruský práh bolesti je mnohem výše, než jsme zvyklí u nás, v Česku. Rusové jsou schopni akceptovat mnohé, když jde o vítězství. Problém by pro ně byla masová nezaměstnanost nebo opravdu velký propad životní úrovně, ale to zatím není na obzoru.