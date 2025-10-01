Šokující, kroutí hlavou analytici. Rusové zase a znovu vjíždí do ukrajinských pastí

Jedním z posledních příkladů je pokus Rusa, který chtěl překonat na motocyklu hluboké protitankové příkopy. Muž se podle záběrů průzkumného dronu hnal po stezce na rozrytém bojišti k jedinému místu, které se dalo přejet. Nezpomalil, ani když se blížil k vrakům vojenské techniky, které mu mohly mnohé naznačit.
Agresora lákal snadný přejezd na druhou stranu. A s tím právě Ukrajinci počítají. "Ve skutečnosti to byla past. A ne první, kterou ukrajinské jednotky nastražily podél preferovaných ruských tras," píše pro server Euromaidan Press vojenský analytik David Axe.
Voják se dostal k "mostu" mezi příkopy, kde najel na minu a explodoval v ohnivé kouli. Na konci záběru, když vítr odvál kouř, je patrné, že v tu dobu Rus ještě žil. "Taktické selhání odhaluje širší vzorec, který sledují analytici zpravodajských služeb: neschopnost ruských sil přizpůsobit se i základním postupům navzdory rostoucím důkazům o ukrajinských protiopatřeních," píše Axe.
Ten připomíná další konec ruského vojáka, který v květnu přijel k dlouhému ukrajinskému protitankovému příkopu. Zřejmě přesvědčený o svých schopnostech ovládat motocykl, zrychlil na sypké hlíně navršené na okraji příkopu s jasným cílem přeskočit ho. Při následné havárii na dně příkopu zemřel nebo byl těžce zraněn.
V dubnu 2024 ukrajinské jednotky bránící Časiv Jar - dnes zničené město v zemi nikoho v Doněcké oblasti - nastražily podobnou past na ruské mechanizované síly postupující na západ přes Doněck. Past se nacházela v úzkém místě, kterým se ruské síly přesouvaly ze své předsunuté základny v okupovaném Ivanivske. Tímto úzkým místem je malý most na silnici T-0504.
V tu chvíli Ukrajinci ze 42. a 67. mechanizované brigády začali na most pálit, aby dočasně zablokovali ruské útoky na jižní část Časiv Jaru. Ničili jedno vozidlo za druhým, až byla silnice posetá ohořelými vraky. V jednom případě dokonce způsobili "dopravní zácpu" ze zdevastovaných vozidel.
Ukrajinská analytická skupina Frontelligence Insight předpokládala, že Rusové budou mít s překročením tohoto mostu potíže. Neschopní ruští velitelé se nedokázali rychle přizpůsobit a najít bezpečnější trasu pro své jednotky, které se dostaly pod tlak. "Tato tvrdohlavost je patrná i po roce a půl, kdy Rusové nadále riskují zranění nebo smrt při překračování tohoto smrtícího příkopu," píše se v analýze skupiny.
Co je podle ní obzvláště šokující, je fakt, že ukrajinská taktika na tomto přechodu je přímo použita z ruské standardní bojové doktríny. Podle publikace The Russian Way of War (Ruský způsob války) budují ruské pluky opevnění, aby "chránily přední linii obrany a nasměrovaly nepřítele do palebných 'pytlů' uvnitř obrany".
Tato strategie, kterou Ukrajina opakovaně používá, nasměruje nepřátele do smrtících zón, kde jsou zničeni soustředěnou palbou z tanků, dělostřelectva, protitankových střel nebo (jako v případě motocyklisty) minami.