Šokující, kroutí hlavou analytici. Rusové zase a znovu vjíždí do ukrajinských pastí

před 1 hodinou
Ruští vojáci stále dokola lezou do ukrajinských pastí, které obránci kladou podél více než tisíc kilometrů dlouhé válečné fronty. Paradoxem je, že Ukrajinci si taktiku vypůjčili ze standardní ruské bojové doktríny.
Tři pokusy Rusů překonat frontu. Pokaždé vjeli do ukrajinské pasti. | Video: Aktuálně.cz/X/ Special Kherson Cat, Aktuálně.cz/Youtube/Ukrainian Military YouTube

Jedním z posledních příkladů je pokus Rusa, který chtěl překonat na motocyklu hluboké protitankové příkopy. Muž se podle záběrů průzkumného dronu hnal po stezce na rozrytém bojišti k jedinému místu, které se dalo přejet. Nezpomalil, ani když se blížil k vrakům vojenské techniky, které mu mohly mnohé naznačit.

Agresora lákal snadný přejezd na druhou stranu. A s tím právě Ukrajinci počítají. "Ve skutečnosti to byla past. A ne první, kterou ukrajinské jednotky nastražily podél preferovaných ruských tras," píše pro server Euromaidan Press vojenský analytik David Axe.

Voják se dostal k "mostu" mezi příkopy, kde najel na minu a explodoval v ohnivé kouli. Na konci záběru, když vítr odvál kouř, je patrné, že v tu dobu Rus ještě žil. "Taktické selhání odhaluje širší vzorec, který sledují analytici zpravodajských služeb: neschopnost ruských sil přizpůsobit se i základním postupům navzdory rostoucím důkazům o ukrajinských protiopatřeních," píše Axe.

Ten připomíná další konec ruského vojáka, který v květnu přijel k dlouhému ukrajinskému protitankovému příkopu. Zřejmě přesvědčený o svých schopnostech ovládat motocykl, zrychlil na sypké hlíně navršené na okraji příkopu s jasným cílem přeskočit ho. Při následné havárii na dně příkopu zemřel nebo byl těžce zraněn.

V dubnu 2024 ukrajinské jednotky bránící Časiv Jar - dnes zničené město v zemi nikoho v Doněcké oblasti  - nastražily podobnou past na ruské mechanizované síly postupující na západ přes Doněck. Past se nacházela v úzkém místě, kterým se ruské síly přesouvaly ze své předsunuté základny v okupovaném Ivanivske. Tímto úzkým místem je malý most na silnici T-0504.

V tu chvíli Ukrajinci ze 42. a 67. mechanizované brigády začali na most pálit, aby dočasně zablokovali ruské útoky na jižní část Časiv Jaru. Ničili jedno vozidlo za druhým, až byla silnice posetá ohořelými vraky. V jednom případě dokonce způsobili "dopravní zácpu" ze zdevastovaných vozidel.

Ukrajinská analytická skupina Frontelligence Insight předpokládala, že Rusové budou mít s překročením tohoto mostu potíže. Neschopní ruští velitelé se nedokázali rychle přizpůsobit a najít bezpečnější trasu pro své jednotky, které se dostaly pod tlak. "Tato tvrdohlavost je patrná i po roce a půl, kdy Rusové nadále riskují zranění nebo smrt při překračování tohoto smrtícího příkopu," píše se v analýze skupiny.

Co je podle ní obzvláště šokující, je fakt, že ukrajinská taktika na tomto přechodu je přímo použita z ruské standardní bojové doktríny. Podle publikace The Russian Way of War (Ruský způsob války) budují ruské pluky opevnění, aby "chránily přední linii obrany a nasměrovaly nepřítele do palebných 'pytlů' uvnitř obrany".

Tato strategie, kterou Ukrajina opakovaně používá, nasměruje nepřátele do smrtících zón, kde jsou zničeni soustředěnou palbou z tanků, dělostřelectva, protitankových střel nebo (jako v případě motocyklisty) minami.

Ostré varování Ukrajiny kvůli dronům: Vyhodili jste 40 minut. Učte se, než bude pozdě. (Celý článek s videem zde)

Ukrajinci se snaží nalézt způsoby, jak likvidovat ruské útočné drony typu Šahíd. | Video: Reuters, Aktuálně.cz/X/TarasChmut
 
