Policie stíhá vedení firmy Ferrit kvůli obcházení protiruských sankcí

Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. Firma podle webu ale následně slíbila dodat své vyjádření. Informoval o tom Deník N.
"Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu v těchto dnech zahájili trestní stíhání šesti fyzických a jedné právnické osoby pro trestný čin porušení mezinárodních sankcí," sdělil deníku k případu mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Stíhaným hrozí v případě odsouzení tresty od podmínek a vysokých peněžitých trestů až po osm let vězení.
Podle serveru policisté u výrobce důlní techniky a jeho vedení zasahovali opakovaně a loni celníci zastavili vývoz i jednoho důlního stroje. Podle policie měla firma dodat do Ruska přes třetí země v roce 2023 a 2024 sedm zařízení, na které se vztahuje zákaz vývozu do této země, uvedl deník. Podle jeho zjištění sankcionované stroje mířily do Ruska zejména přes firmy v Turecku a Gruzii, jež byly založeny po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, a podle webových stránek se zaměřují hlavně na obchodování s Ruskem.
Díly pro stroje slezské firmy končily především v ruské společnosti Sibtransservis sídlící na Sibiři. Ta má podle Deníku N přímé vazby na manažery Ferritu, který má podle webu dodnes pobočku v Rusku. Z ruského obchodního rejstříku navíc vyplývá, že jedním ze zakladatelů Sibtransservisu je i jednatel Ferritu Kovář, napsal deník.
Společnost Ferrit vznikla v roce 1993 a nabízí kompletní řešení důlní dopravy, nabízí stroje pro závěsnou, pozemní, kolejovou či kolovou dopravu, pro přepravu lidí či materiálu v dolech i podzemním stavitelství třeba při výstavbě tunelů. Podle informací na webu loni zaměstnávala kolem 300 lidí, vyrobila 167 strojů a její obrat činil 1,3 miliardy korun.