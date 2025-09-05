Zahraničí

Čtveřice odsouzená v Polsku za špionáž pro Rusko požádala v zemi o azyl

před 3 hodinami
Čtyři cizinci, kteří byli v Polsku odsouzeni za špionáž pro Rusko, požádali polské úřady o azyl, informuje o tom polský list Rzeczpospolita.
Tito čtyři lidé patřili mezi 16 obžalovaných cizinců, které soud ve východopolském Lublinu v prosinci 2023 odnětím svobody potrestal za přípravu diverzních a sabotážních akcí na území Polska. Osm z nich si tresty už odpykalo, Polsko ale deportovalo jen čtyři. "Ti zbývající podali žádost o azyl, a proto do ukončení řízení budou v centrech pro běžence," uvedla polská kontrarozvědka ABW, která skupinu v březnu 2023 rozbila.

Podle Stanislawa Žaryna, bývalého zástupce ministra pověřeného koordinací tajných služeb, je to šokující informace, protože jde o lidi, kteří pracovali proti Polsku a ve prospěch Ruska. Myslí si, že šanci získat azyl v Polsku nemají. Stejně věc vidí i experti na azylové právo, píše Rzeczpospolita.

Jedním z možných kritérií pro udělení azylu cizinci je to, že jde o "důležitý zájem" Polska. V takovém případě by to musel schválit ministr zahraničí a tím je Radoslaw Sikorski, kterého Rzeczpospolita označuje za "neústupného odpůrce agresivního Ruska".

Zdroje deníku v tajných službách ale podotkly, že není vyloučené to, že někdo ze čtveřice spolupracoval s polskou kontrarozvědkou a díky jeho informacím se podařilo zabránit například atentátu. To by pak hovořilo ve prospěch takového žadatele o azyl.

