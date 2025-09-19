Zahraničí

Ukrajinci zajali atleta z Keni. "Naverbovali mě podvodem, překřtili mě na Ivana"

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ukrajinští vojáci v bojích s Rusy na východě země zajali 36letého keňského občana Evanse Kibeta. Při výslechu tvrdil, že je sportovec, lehký atlet, ale Rusové jej podvodem přiměli ke vstupu do ruské armády.
Zajatý 36letý keňský občan Evans Kibet.
Zajatý 36letý keňský občan Evans Kibet. | Foto: Youtube.com

Uvedl to server BBC News s odvoláním na video, které se zajatcem natočili ukrajinští vojáci.

Související

Do bitev už nejdou, Putinovi škodí jinak. Ukrajina je umí využít, Rusové mají problém

Ukrajina armáda

Keňský sportovec vysvětloval, že původně do Petrohradu, druhého největšího ruského města, přicestoval jako turista. Když mu vízum končilo, podepsal "nějaké papíry", aniž věděl, že právě podepsal kontrakt s ruskou armádou.

Neuměl totiž rusky a nedokázal přečíst, co podepisuje. Vzápětí mu sebrali cestovní pas a mobilní telefon a odeslali do výcvikového tábora, kde ale strávil pouhý týden a kde jej překřtili na Ivana. Ještě cestou do prvního nasazení do boje v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny se mu podařilo zběhnout a vzdát se, tvrdil Afričan.

Ukrajince požádal, aby jej nevrátili Rusům, protože se bojí o život. Ruská armáda se k případu dosud nevyjádřila.

Související

Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

Ukrajina Rusko

"Vypadá to jako trailer k filmové komedii," okomentovali Keňanovo vyprávění ukrajinští vojáci z 57. brigády, kteří Afričana zajali. "Rozhovor byl natočen se souhlasem zajatce, ale stojí za zvážení, zda věřit slovům a slzám člověka, který bojoval na straně nepřítele. Nesporné na celém příběhu je jen to, že byl doplněn směnný fond (na výměnu válečných zajatců)," dodali v popisku videa.

Na internetu se lze dopátrat údajů o běžci jménem Evans Kibet, dotyčný sportovec je ale rodilý Američan. V Keni nicméně na přelomu tisíciletí působil trenér běžců James Kibet.

 
Mohlo by vás zajímat

Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Nejhledanější muž Evropy nalezen. Má české kořeny, teď škodí z Moskvy

Nejhledanější muž Evropy nalezen. Má české kořeny, teď škodí z Moskvy

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

USA vetovaly v Radě bezpečnosti usnesení žádající okamžité příměří v Gaze

USA vetovaly v Radě bezpečnosti usnesení žádající okamžité příměří v Gaze
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Rusko válka

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Bitcoinová kauza: Jiřikovský zůstává ve vazbě, potvrdil soud

Bitcoinová kauza: Jiřikovský zůstává ve vazbě, potvrdil soud

Městský soud poslal Jiřikovského do vazby 17. srpna. Jiřikovský proti tomu podal stížnost, která ale neměla odkladný účinek.
před 5 minutami
Máte je denně v ruce, jsou přitom špinavější než záchod. O kterých předmětech je řeč?

Máte je denně v ruce, jsou přitom špinavější než záchod. O kterých předmětech je řeč?

Seznam plný překvapení: máte je doma, saháte na ně, ale netušíte, že jsou semeništěm bakterií. Odhalte, kdo je největší špindíra v domácnosti.
před 12 minutami
Atopický ekzém není jen o kůži. Postižení lidé mají deprese a myšlenky na sebevraždu

Atopický ekzém není jen o kůži. Postižení lidé mají deprese a myšlenky na sebevraždu

Kožní záněty a vyrážky nejsou jen o svědění a zarudlé pokožce. Často zasahují mnohem hlouběji – do psychiky.
před 13 minutami
Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové šlo o preventivní opatření a prezident spolu s první dámou následně bezpečně pokračovali v cestě.
před 16 minutami
Nenechte si ujít: Aristokratické Panství Downton ve filmu i atomová bomba v divadle
Přehled

Nenechte si ujít: Aristokratické Panství Downton ve filmu i atomová bomba v divadle

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Aktualizováno před 22 minutami
K smrti odsouzený vrah uspěl, po 38 letech míří na svobodu. Přesto vyhráno nemá

K smrti odsouzený vrah uspěl, po 38 letech míří na svobodu. Přesto vyhráno nemá

Vrah měl být popraven v prosinci 1989, ale smrti unikl díky změně režimu v listopadu téhož roku. Po zrušení trestu smrti mu soud uložil doživotí.
před 31 minutami
Nejhledanější muž Evropy nalezen. Má české kořeny, teď škodí z Moskvy

Nejhledanější muž Evropy nalezen. Má české kořeny, teď škodí z Moskvy

Marsalek podle zjištění žije s falešnou identitou a pracuje pro ruskou tajnou službu FSB.
Další zprávy